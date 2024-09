Ein Highlight für Kunden und Unternehmen

Personalisierte Weihnachtsgeschenke bieten Unternehmen die ideale Möglichkeit, ihren Kunden in der festlichen Zeit eine besondere Freude zu bereiten. Der Nürnberger Portionsartikelspezialist Hellma zeigt in seinem Webshop, wie dies durch individualisierte Artikel gelingt und wie Unternehmen davon profitieren können.

Die Vorteile von personalisierten Weihnachtsgeschenken

Individuelle Weihnachtsgeschenke haben zahlreiche Vorteile, insbesondere wenn es um die Kundenbindung geht. Sie vermitteln Wertschätzung und zeigen, dass das Unternehmen seine Kunden und deren Vorlieben kennt, was das Vertrauen in die Marke stärkt. Gleichzeitig hebt sich ein personalisiertes Geschenk von standardisierten Werbegeschenken ab, bleibt länger im Gedächtnis und schafft eine emotionale Verbindung. Gerade in der Weihnachtszeit, einer besonders emotionalen Phase, kann dies das Vertrauen und die Loyalität der Kunden erheblich fördern.

Emotionales Branding durch personalisierte Geschenke

Ein einzigartiges, personalisiertes Weihnachtsgeschenk zeigt den Kunden, dass sie als Individuen wahrgenommen werden und nicht als anonyme Masse. Dies fördert eine positive Assoziation mit der Marke und verstärkt die Bindung. Unternehmen, die solche Geschenke verteilen, bleiben subtil präsent, ohne offensives Marketing zu sehr in den Vordergrund zu stellen. Die Marke wird auf unaufdringliche Weise beworben und bleibt bei den Kunden positiv verankert.

Personalisierte Weihnachtsartikel von Hellma

Der Portionsartikelspezialist Hellma aus Nürnberg bietet in seinem Webshop neben den bekannten personalisierbaren Artikeln jetzt auch festliche Leckereien wie Lebkuchen, Lebkuchenherzen und Zimtsterne an, die individuell gestaltet werden können.

Die kleinen Lebkuchenherzen sorgen für Gaumenfreuden in der Adventszeit. Sie sind mit feiner Aprikosenfruchtfüllung und umhüllt von Zartbitterschokolade. Die Lebkuchen sind mit Schokolade und Zuckerglasur überzogen und die Zimtsterne überzeugen als Weihnachtsplätzchen-Klassiker mit ihrer weißen Glasur, dem nussigen Teig und dem unverwechselbaren Geschmack nach Zimt.

Ob mit Firmenlogo, einem Spruch oder einer persönlichen Botschaft – die Verpackungen lassen sich schnell und einfach personalisieren. Diese Artikel eignen sich ideal als Aufmerksamkeit für Kunden, sei es in Restaurants, Cafes oder direkt als Kundengeschenk. Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung im Bereich Portionsverpackungen stellt Hellma durch den Webshop sicher, dass jedes Geschenk die Marke des Unternehmens optimal in Szene setzt.

Personalisierte Weihnachtsgeschenke sind somit eine hervorragende Möglichkeit, Kundenbindung zu stärken, die Marke subtil zu bewerben und in der emotionalen Weihnachtszeit positiv im Gedächtnis zu bleiben.

Seit mittlerweile mehr als 100 Jahren werden Großhandel, Hotellerie und Gastronomie von der Hellma Gastronomie-Service GmbH aus Nürnberg mit dem portionierten „Tüpfelchen auf dem i“ versorgt. Inzwischen verfügt das Unternehmen über ein breites Portfolio an Food- und Nonfood-Artikeln mit derzeit ca. 170 Produkten, u.a. die beliebten Zucker-Sticks in der nachhaltigen Verpackung, die praktische Hellma Erdnussbutter oder das Feine Gebäck 3er Mix mit den gemischten Sorten Vanille, Karamell und Schokolade.

Firmenkontakt

Hellma Gastronomie Service GmbH

Sandra Weigand

Forchheimer Straße 4

90425 Nürnberg

0911/ 93448-0



http://www.hellma.de

Pressekontakt

PR Check

Melanie Kuppelwieser

Riedweg 7

85232 Bergkirchen

081386976661



http://www.pr-check.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.