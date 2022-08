Personalisierte Geschenke aus der manutextur von erwinmueller.de

Individuell und einzigartig für jede Gelegenheit

Ein passendes Geschenk für Geburtstage und andere Feierlichkeiten oder als Mitbringsel auf Partys zu finden ist manchmal gar nicht einfach. Mit der manutextur von erwinmueller.de gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Hochwertige Heimtextilien und Accessoires aus dem Erwin Müller Shop können dort individuell beschriftet und veredelt werden. Dafür stehen hunderte Motive für verschiedenste Anlässe zur Wahl. Wer trotzdem nicht das Passende findet, kann selbst kreativ werden und eigene Texte und Fotos hochladen.

Große Produktauswahl für jeden Anlass

Frottierwaren, Küchenutensilien, Rucksäcke und Taschen, Decken und Holzkisten – die Auswahl an Produkten, die personalisiert werden können, ist riesig. Und auch bei der Gestaltung sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die manutextur bietet hunderte Motive und Sprüche für jeden Anlass. Als besonderes Highlight können eigene Fotos hochgeladen und integriert werden. So wird jedes Geschenk ein einzigartiges Erinnerungsstück.

Unvergesslicher Geburtstag

Gläser, Tischsets, Holzbretter, Kissen oder Tassen mit Geburtstagswünschen und dem Namen des Geburtstagskindes bleiben noch lange nach dem Fest im Einsatz und erinnern an den tollen Tag. Da freuen sich sogar alle, die nichts geschenkt bekommen möchten.

Fotomotive machen jedes Geschenk zu einem Highlight

Mit Fotogeschenken lässt sich ein ganz besonderer Tag, wie die Geburt eines Kindes, eine Hochzeit und vieles mehr für immer verewigen. Die Fotos können in der manutextur ganz einfach hochgeladen werden und passen sich dem ausgewählten Design an. In ein paar Sekunden ist das personalisierte Produkt fertig.

Handtücher für jeden Einsatz

Hand- und Duschtücher sind praktisch täglich im Einsatz und werden deshalb besonders gerne personalisiert. Beispielsweise mit Fotomotiven aus Sport, Hobby, Liebe, Natur und vielem mehr. Bestickt mit Logo oder Firmenschriftzug sind sie das ideale Kundengeschenk. Für Firmen und Vereine erstellt das Team der manutextur individuelle Angebote.

Schule und Kindergarten – voll ausgestattet im eigenen Design

Rucksack, Kulturbeutel, Handtuch, Tischset, Tasse, Trinkflasche und Brotzeitbox können allesamt mit demselben Design und mit Namen gestaltet werden. Das sieht nicht nur extrem cool aus, es gibt auch keine Verwechslungen mehr. Viele neue Motive stehen anlässlich des bevorstehenden Schul- und Kindergartenbeginns zur Wahl. So ausgestattet wird dieser Tag zum echten Highlight.

Beim Stöbern in der manutextur wird man auf jeden Fall fündig, wenn man auf der Suche nach einem außergewöhnlichen, personalisierten Geschenk ist. Dabei überzeugen nicht nur die große Zahl an verschiedenen Produkten, sondern auch die vielen geschmackvollen Motive.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

Firmenkontakt

Erwin Müller Versandhaus GmbH

Franziska Fries

Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

08274-52910

franziska.fries@erwinmueller.de

http://www.erwinmueller.de

Pressekontakt

Hummel Public Relations

Sigrid Hummel

Oskar-Messter-Str. 33

85737 Ismaning

089-37416566

info@hummel-public-relations.de

http://www.hummel-public-relations.de

Bildquelle: erwinmueller.de