personal for you mit neuer Internetpräsenz

Nach intensiven Monaten harter Arbeit wurde der Startknopf gedrückt: Die neue Website ist nun live! Die Zeitarbeitsfirma personal for you aus Stuttgart präsentiert stolz ihren neuen Internetauftritt in einem zeitgemäßen Design – modern, übersichtlich und vollständig für die mobile Nutzung optimiert. personal for you macht es mit dem neuen Internetauftritt Handwerkern und Handwerkerinnen sowie Handwerksbetrieben künftig noch leichter, zueinander zu finden.

Eine Website, die Fachkräfte und Handwerksbetriebe zusammenbringt

Der neue Internetauftritt wurde in Zusammenarbeit mit der Agentur Lichtblick Digital aus Hamburg entwickelt, um die Vermittlung qualifizierter Fachkräfte im Handwerk zukünftig für alle Beteiligten noch effizienter und benutzerfreundlicher zu gestalten.

Dafür wurde bei der neuen Webpräsenz der Fokus auf leichte Verständlichkeit und eine optimierte Nutzererfahrung gelegt. Sowohl potenzielle Zeitarbeitskräfte als auch Unternehmen aus der Handwerksbranche finden dort jetzt mit nur einem Mausklick einen eigenen Bereich, der ihnen einen einfachen Zugang zu den umfangreichen Dienstleistungen von personal for you gewährt. Betriebe finden unter den unterschiedlichen Gewerken Details zu verschiedenen Handwerken wie Elektro, Tischlerei, Malerei, Gas-Wasser, Lüftung-Heizung-Sanitär, Näherei-Polsterei. Somit erfüllt die neue Website die Bedürfnisse beider Seiten und kann nun als zentrale Anlaufstelle für alle Interessenten und Interessentinnen dienen.

Mit der neuen Website finden Handwerksbetriebe und Bewerberinnen und Bewerber noch leichter zueinander

Eine intuitive Navigation bringt Besucher und Besucherinnen zukünftig mit nur wenigen Mausklicks genau zu der Unterseite und den Informationen, die sie benötigen.

Die Jobbörse enthält tagesaktuell Anfragen verschiedener Handwerksbetriebe aller Gewerke, sodass Interessierten derzeit offene Positionen auf einen Blick zur Verfügung stehen.

Fachkräfte können sich direkt über die Homepage auf ausgeschriebene Stellen bei personal for you bewerben. Des Weiteren sind auch Initiativbewerbungen zur Aufnahme in die umfangreiche Datenbank der Zeitarbeits- und Vermittlungsfirma möglich.

Handwerksbetriebe können über die Website schnell und einfach Anfragen für temporäres Personal stellen. So können sie innerhalb kürzester Zeit tatkräftige Verstärkung in den gewünschten Gewerken bekommen und trotz Personalausfall oder -mangel ihren Auftrag noch fristgerecht fertigstellen.

personal for you: Zeitarbeit aus dem Handwerk für das Handwerk

Bei personal for you handelt es sich um eine Zeitarbeitsfirma aus Stuttgart, die sich hauptsächlich auf die Arbeitnehmerüberlassung und -vermittlung in der Handwerksbranche konzentriert. In Sachen Zeitarbeit im Handwerk verfügt man bereits über 18 Jahre Erfahrung, in denen mehr als 2000 Überlassungen stattfanden. Auch zukünftig soll das Handwerk den Schwerpunkt der Arbeitsüberlassung und -vermittlung darstellen. Denn gerade weil qualifizierte Fachkräfte immer schwerer zu finden sind, werden sowohl kleinere als auch größere Betriebe zukünftig häufiger auf externes Personal angewiesen sein, um ihre Arbeiten fristgerecht fertigstellen zu können.

Vorteile der Zeitarbeit:

Handwerker und Handwerkerinnen profitieren in der Zeitarbeit von einer größeren Flexibilität und mehr Abwechslung durch verschiedene Tätigkeiten in unterschiedlichen Unternehmen.

Ermöglicht durch mehrere Auftragsspitzen bei Wechseln der Betriebe eine unbefristete Beschäftigung.

Gleichzeitig dient sie als Eintritt in die Unternehmen, um diese persönlich und unter reellen Bedingungen kennenzulernen, sowie als Brücke zur Festeinstellung.

Informationen über die Firma personal for you und die angebotenen Leistungen gibt es auf der Internetseite www.personalforyou.com

Wir sind ein Familienunternehmen mit über 15 Jahren Erfahrung und im Handwerk zu Hause. Aus eigener Erfahrung wissen wir deshalb, wie wertvoll gutes Handwerk ist. Deshalb wertschätzen wir die Arbeit eines jeden Beteiligten und die Leistungen unserer Mitarbeiter sowie der Betriebe. Wir arbeiten ausschließlich mit Partnern, die das gleiche Verständnis von Zusammenarbeit haben und unsere Werte teilen: Vertrauen, Wertschätzung, Unterstützung, Verantwortungsbewusstsein, Engagement und Leistungswille. So bilden wir eine starke Gemeinschaft, die jeder Herausforderung gewachsen ist.

