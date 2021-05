Persönlichkeitsentwicklung in den Alltag integrieren

Erfolgscoach leitet Schritt für Schritt alltagsbegeleitend durch die Persönlichkeitsentwicklung

Wie lässt sich eine Persönlichkeitsentwicklung erfolgreich gestalten? Wie kann ich den Prozess der Selbstoptimierung gut in meinen Alltag integrieren? Wie kann ich mit wenig Anstrengung das volle Potenzial an Glück und Erfolg in meinem Leben ausschöpfen? Diese zentralen Fragen spielen häufig bei Menschen eine Rolle, die meist in der Mitte des Lebens das Gefühl haben: Da geht noch mehr. Eine unbestimmte Unzufriedenheit, der Wunsch nach Veränderungen, der Drang, noch einmal loszulegen – diese Stimmungslagen sind nach Erfahrung von Erfolgscoach und Autor Kai-Uwe Harz bei vielen Menschen vorhanden. Meist scheitert Veränderung jedoch daran, dass im Hamsterrad des Alltags kaum Zeit bleibt, sich mit Themen der Persönlichkeitsentwicklung und der Selbstreflektion zu beschäftigen. Weil ihm dieses Problem in vielen Gesprächen immer wieder begegnet ist, hat Kai-Uwe Harz einen praktischen alltagsbegleitenden Ratgeber auf den Weg gebracht.

Erfahrung aus Seminaren zur Persönlichkeitsentwicklung mit mehr als 22.000 Teilnehmern verarbeitet

In “Du! bist der Regisseur deines Lebens” hat Kai-Uwe Harz seine Erfahrung aus Seminaren zur Persönlichkeitsentwicklung mit über 22.000 Teilnehmern zu Papier gebracht. Er weiß, dass viele Menschen den Wunsch nach Veränderung verdrängen oder ihn hinter die Bewältigung ihrer Alltagsaufgaben zurückstellen. Auf diese Situation hat der Autor bewusst Rücksicht genommen und in seinem NICHT-NUR-BUCH einen Ratgeber zur Persönlichkeitsentwicklung vorgelegt, der sich ganz leicht in die alltäglichen Abläufe integrieren lässt.

Praktische Hilfe, Persönlichkeitsentwicklung strukturiert anzugehen

Schritt für Schritt eröffnet er seinen Lesern die Perspektive zur Selbstreflektion und gibt ihnen an die Hand, wie sie Tag für Tag ein Stückchen näher an ihre eigentlichen Ziele und Wünsche gelangen. Begleitend dazu bietet er im “Tagescoach” eine hilfreiche und strukturierte Anleitung zur täglichen Betrachtung der eigenen Ziele an. In einem Quartals-Resümee verhilft er seinen Lesern dazu, nicht nur eingefahrene Gewohnheiten in den Fokus zu nehmen und neue zu etablieren, wie zum Beispiel den aufmerksamen und sensiblen Umgang mit den Wünschen des Partners. Zugleich installiert er Monatsmottos, die ganz plastisch übergeordnete Ziele immer wieder ins Gedächtnis rufen. Der Tagescoach ist in Verbindung mit dem Ratgeber “DU! bist der Regisseur Deines Lebens” eine praktische Hilfe, die Persönlichkeitsentwicklung strukturiert und gezielt im Alltag anzugehen.

Egal ob sie seine Bücher lesen, oder an seinen Seminaren teilnehmen, Kai-Uwe Harz begeistert Menschen und hilft dabei Konflikte zu erkennen und zu lösen. Mit seinen 30 Jahren Erfahrung als Coach garantiert er mit seinen Methoden zur Zielerreichung ein stressfreieres und erfolgreicheres Leben. Seine Lehren sind für jeden Menschen in jeder Lebenssituation geeignet.

