Persönlicher Assistenzdienst: Ziemlich Beste Freunde

Persönliche Assistenz, Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege für Menschen mit Beeinträchtigungen – menschlich, respektvoll und zukunftsorientiert.

Am 1. Mai 2023 hat der Assistenzdienst ZIEMLICH BESTE FREUNDE in Troisdorf seine Tätigkeit aufgenommen. Inspiriert vom gleichnamigen Kinofilm verfolgen die drei Gründer – zwei Brüder und langjährige Freunde aus Köln – das Ziel, Menschen mit körperlichen, seelischen und geistigen Beeinträchtigungen zu einem selbstbestimmten und erfüllten Leben zu verhelfen. Ihr Ansatz basiert auf echter Verbindung, Vertrauen und gegenseitigem Respekt. Der Assistenzdienst wird durch ein junges, engagiertes Team unterstützt, das Betreuung nicht als Pflicht, sondern als persönliche Verantwortung versteht.

Assistenz auf Augenhöhe

Bei ZIEMLICH BESTE FREUNDE wählen Klientinnen und Klienten gemeinsam mit dem Team ihre Assistenzkräfte aus. Persönlichkeit und zwischenmenschliche Passung stehen im Vordergrund – wie bei echten Freunden. Die Leistungen reichen von persönlicher Assistenz über Eingliederungshilfe bis hin zu umfassender Hilfe zur Pflege. Alle Angebote sind kostenlos im Rahmen der geltenden Leistungsansprüche und bis zu 24 Stunden täglich verfügbar.

Der Dienst versteht sich nicht als klassisches Pflegeangebot, sondern als moderner Wegbegleiter für den Alltag. Das Team begleitet Klientinnen und Klienten aktiv, gestaltet Tagesabläufe mit und steht jederzeit zur Seite, ob im Haushalt, bei Terminen oder bei Freizeitaktivitäten. Der Mensch und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt, nicht die Struktur des Systems.

Ein Beruf mit Sinn und Zukunft

Das zentrale Ziel des Dienstes ist es, die Persönliche Assistenz gesellschaftlich neu zu positionieren: als modernen, attraktiven Beruf mit Sinn, Entwicklungsmöglichkeiten und Zukunft. Deshalb legt das Unternehmen großen Wert auf die Zufriedenheit und Motivation seiner Mitarbeitenden. Denn nur wer sich wohlfühlt, kann auch anderen Lebensfreude vermitteln. Das Motto: Glückliche Mitarbeitende – glückliche Klientinnen und Klienten.

Das Team besteht aus jungen, leidenschaftlichen Menschen, die ihre Arbeit mit Herz und Humor ausführen. Diese Atmosphäre soll sich direkt auf das Wohlbefinden der Assistenznehmerinnen und Assistenznehmer übertragen – im Sinne einer freundschaftlichen, verlässlichen Beziehung.

Inklusion praktisch gedacht

Darüber hinaus verfolgt ZIEMLICH BESTE FREUNDE eine klare Vision von Inklusion. Menschen mit Behinderung sollen nicht nur unterstützt, sondern in ihrer Selbstständigkeit gestärkt werden. Durch die freie Gestaltung der Assistenz behalten sie die Kontrolle über ihr Leben. Dieses Modell unterscheidet sich deutlich von vielen anderen Hilfsangeboten und soll zeigen, wie echte Teilhabe möglich ist.

Weitere Informationen unter: www.zbf-assistenzdienst.de

Über die ZIEMLICH BESTE FREUNDE GmbH

Die ZIEMLICH BESTE FREUNDE GmbH ist ein Assistenzdienst mit Sitz in Troisdorf. Sie bietet Persönliche Assistenz, Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege für Menschen mit körperlichen, seelischen oder geistigen Beeinträchtigungen sowie Sinnesbehinderungen.

Wir, ZIEMLICH BESTE FREUNDE, sind ein Assistenzdienst und leisten Persönliche Assistenz, Eingliederungshilfe wie auch Hilfe zur Pflege für Menschen mit körperlichen, seelischen und geistigen Behinderungen sowie Beeinträchtigungen der Sinne – kostenlos & bis zu 24 Stunden täglich.

Kontakt

Ziemlich Beste Freunde GmbH

Marco Fütterer

Poststraße 67

53840 Troisdorf

–



https://zbf-assistenzdienst.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.