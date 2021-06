Perio plus Regenerate Gesundheit fängt im Mund an

Prophylaxe-Empfehlung von Curaprox zur Mundhygiene

Die Inzidenzzahlen sinken, die Vorfreude auf mehr Freiheit steigt. Mit dem Prophylaxe-Package von Curaprox und weiterer Vorsicht bei den Hygienemaßnahmen sollte es gelingen, gesund zu bleiben. Zuhause genauso wie im Urlaub. Gesundheit fängt im Mund an. Mit der Curaprox Hydrosonic pro, einer guten Zahnpasta wie der Enzycal und der Perio plus Mundspülung ist man auf der sicheren Seite.

Gesundheit fängt im Mund an

Perfekt gepflegte Zähne und Zahnfleisch sind so wichtig für die Gesundheit. Zahnstein, Plaque und Lebensmittelreste, die sich tagsüber ansiedeln, müssen entfernt werden. Das geht perfekt mit der genialen Schallzahnbürste Curaprox Hydrosonic pro. Sanft und zärtlich, wie es nur der kleine tropfenförmige Bürstenkopf mit seinen hunderten feinen Curen-Filamenten und dem 10 ° Knick kann. Dank sieben Powerstufen für die individuelle Auswahl mit bis zu 84.000 Reinigungsbewegungen wird ein regelrechter Wirbel aus Zahncreme, Wasser und Speichel produziert, der Plaque, Speisereste und Bakterien wegschwemmt. Die unterschiedlich langen Filamenten sorgen für natürlich weiße Zähne und das Zahnfleisch wird angenehm massiert und durchblutet.

Enzycal: Für jeden die passende Zahnpasta

Diese Zahnpasta gibt es in drei verschiedenen Varianten: Enzycal zero (ohne Fluorid), Enzycal 950 und Enzycal 1450. Alle haben einen sehr geringen RDA-Wert, um den Zahnschmelz zu schonen. Sie unterstützen durch drei Enzyme die natürliche Schutzfunktion des Speichels, diesem wahren Wundersaft der Mundhygiene, der sogar den Zahnschmelz zu reparieren vermag. Genauso mild, wie sie ist, schmeckt sie auch. Das Lactoperoxidase-System stärkt die antibakterielle, antifugale und antivirale Wirkung des Speichels; frei von SLS – schont die Mundschleimhaut und schützt vor Irritationen, sogar bei Aphthen. Alle drei Variationen verzichten auf SLS, diesem “Schaumschläger”, den keiner braucht. Curaprox setzt auf milde Tenside, um Plaque und Beläge schonend zu entfernen. Stiftung Warentest empfiehlt die Enzycal 1450 mit Note 1,4 SEHR GUT. (Im Test: 31 Universalzahnpasten, Ausgabe 10/2020)

Perio plus Regenerate Mundspülung. Ein Schluck und 60 Sekunden

Alles ist perfekt geputzt und doch fehlt noch der entscheidende Kick für 100 Prozent Mundpflege. Viren, Bakterien & Co wird der Garaus gemacht, indem man zum Mundspülen einen ordentlichen Schluck aus der Perio plus Regenerate Flasche nimmt und ihn 60 Sekunden lang in Mund und Rachen bewegt und dann ausspuckt. Was passiert dann? Seit 2019 weiß Curaprox von dem Breitband-Virostatika und verwendet es seit dem in fast allen Zahnpflegeprodukten. Eigentlich ein perfektes Transportmittel, um Virostatika dort hin zu bringen, wo sich Viren und Bakterien gern ansiedeln, in den Schleimhäuten z.B. Eine kürzlich in “Science Advances” veröffentlichte Studie zeigt nun den einzigartigen Wirkmechanismus gegen Viren, in dem die Liquidhülle zerstört und so deren Aktivität und Verbreitung unterbindet wird. Deshalb empfehlen die Schweizer Dentalspezialisten einen ordentlichern Schluck mit der alkoholfreien Perio plus Regenerate Spülung. Morgens und abends nach dem Zähneputzen für 60 Sekunden.

Professionell gepflegt, bleiben Sie gesund – natürlich auch im Urlaub. Und auch sonst.

CURADEN Germany GmbH

Industriestr. 2 4

76297 Stutensee

www.curaprox.de

07249 913060

Firmenkontakt

Curaden Germany GmbH

Dagmar Westerheide

Industriestr. 2 / 4

76297 Stutensee

07249 – 913060

info@curaden.de

http://www.curaprox.de

Pressekontakt

Professional Press Cogar GmbH

Dagmar Westerheide

Südstr. 15

30989 Gehrden

05108 921221

d.westerheide@professionalpress.de

http://www.professionalpress.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.