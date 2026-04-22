Neu bei PEARL: PeriNature Nahrungsergänzungsmittel – wichtige Mikronährstoffe unterstützen bewusst und optimal Körper und Geist

PeriNature Maca + L-Arginin + Vitamin C + Vitamin B6/12 + Zink, 240 Kapseln

– 240 Kapseln als Nahrungsergänzungsmittel

– Trägt zu normalem Energiestoffwechsel und Immunsystem-Funktion bei

– Zink unterstützt eine normale Fruchtbarkeit und Reproduktion

– Frei von künstlichen Aromen, Farbstoffen und Konservierungsmitteln

– Praktische Kapseln – ideal für Alltag, Beruf und Sport

– Hergestellt in Deutschland

Bewusste Energie aus der Natur: Der L-Arginin-Maca-Komplex von PerNature vereint bewährte Pflanzenextrakte mit essenziellen Vitaminen und Mineralstoffen – eine durchdachte Rezeptur für einen aktiven Alltag, die Körper und Geist auf natürliche Weise unterstützt.

Vitamin C, B6, B12 und Zink – für Energie, Immunsystem und Balance: Vitamin C sowie die B-Vitamine B6 und B12 fördern einen normalen Energiestoffwechsel und helfen dabei, Müdigkeit und Erschöpfung zu reduzieren. Zink wiederum stärkt die normale Immunfunktion und trägt zur Fruchtbarkeit und Reproduktion bei. Eine ausgewogene Kombination, die innere Balance und Vitalität unterstützt.

Tradition trifft Moderne: Maca, die Wurzel aus den Höhenlagen der Anden, ist seit Jahrhunderten fester Bestandteil traditioneller Ernährungskulturen. In Verbindung mit L-Arginin – einer semi-essenziellen Aminosäure – entsteht ein Komplex, der gezielt auf die Kraft natürlicher Quellen setzt. Ideal für eine ausgewogene, aktive Lebensweise.

Unkompliziert im Alltag: Die Kapseln lassen sich einfach mit Wasser einnehmen – ob im Büro, beim Sport oder unterwegs. Ganz ohne Aufwand und ohne künstliche Zusätze gelangt der Körper täglich zu wertvollen Nährstoffen.

Großer Vorrat für langfristige Versorgung: 240 Kapseln pro Packung reichen für eine mehrmonatige Anwendung. Damit eignet sich dieses hochwertige Nahrungsergänzungsmittel besonders für alle, die ihren Körper dauerhaft mit essenziellen Mikronährstoffen versorgen möchten.

– 240 Kapseln: Maca + L-Arginin + Vitamin C + Vitamin B6/B12 + Zink

– Hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel

– Versorgt den Körper von innen heraus mit wichtigen Bausteinen

– Trägt zu normalem Energiestoffwechsel und Immunsystem-Funktion bei

– Zink unterstützt normale Fruchtbarkeit und Reproduktion

– Kombiniert Maca-Wurzelextrakt und L-Arginin in durchdachter Dosierung

– Inhaltsstoffe pro Tablette: 542,17 mg L-Argininhydrochlorid / L-Arginin, 50 mg Maca-Extrakt 20:1, Lepidium Meyenii Wurzel, 20 mg Vitamin C / Ascorbinsäure, 20,83 mg Zinkgluconat / Zink, 0,42271 mg Vitamin B6 / Pyridoxinhydrochlorid / Pyridoxin, 0,06250 mg Vitamin B12 / Cyanoyobalamin

– Anteile am (durchschnittlichen) täglichen Nährstoffbedarf (NRV): Vitamin C 25 %, Zink 25 %, Vitamin B6 25 %, Vitamin B12 25 %

– Frei von künstlichen Aromen, Farbstoffen und Konservierungsmitteln

– Praktische Kapseln – ideal für Alltag, Beruf und Sport

– Verzehrempfehlung: täglich bis zu 4 Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen

– Nicht für Vegetarier und Veganer geeignet

– Füllmenge: 207,3 g

Die PeriNature Maca + L-Arginin + Vitamin C + Vitamin B6/12 + Zink Kapseln (240 Stück) sind ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer PV-9401-625 zum Preis von 22,99 EUR erhältlich.

PeriNature Mariendistel-Komplex mit Artischocke und Löwenzahn, 120 Kapseln

– Kann Teil einer ausgewogenen Ernährung sein

– Unter kontrollierten Bedingungen in Deutschland produziert

– 120 Kapseln für einfaches Einnehmen ohne Abwiegen

Kraft der Natur in jeder Kapsel: Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn und Ingwer bilden ein harmonisches Quartett aus traditionellen Pflanzenextrakten, das seit Generationen geschätzt wird. Ihr Zusammenspiel steht für natürliche Balance – inspiriert von grünen Wiesen, reifen Distelblüten und dem feinen Duft frischer Blätter. Jede Kapsel bündelt die Essenz dieser Pflanzen in konzentrierter Form – ideal für alle, die bewusst mit der Kraft der Natur leben möchten.

Mariendistel – Sinnbild für Reinheit und Schutz: Die markante Pflanze mit ihren violetten Blüten ist seit Jahrhunderten für ihren hohen Anteil an Bitterstoffen bekannt. Diese pflanzlichen Bestandteile können Teil einer ausgewogenen Ernährung sein und verleihen dem Komplex seine charakteristische Stärke.

Artischocke – grüne Vielfalt mediterraner Tradition: Der Artischockenextrakt bringt die natürliche Fülle sonnengereifter Blätter in die Formel. Diese botanische Komponente ergänzt den Komplex mit einer Vielfalt an sekundären Pflanzenstoffen – ein Beitrag, der an die Ursprünglichkeit naturbelassener Nahrung erinnert.

Löwenzahn und Ingwer – Erde und Wärme in Harmonie: Löwenzahnwurzel-Extrakt erinnert an frische Frühlingstage, während Ingwer mit seinem mild-würzigen Aroma eine belebende Nuance beisteuert. Beide Pflanzen stehen in dieser Komposition für Natürlichkeit, Bewegung und Energie.

Cholin – gezielter Beitrag zum Fettstoffwechsel: Das enthaltene Cholin trägt nachweislich zu einem normalen Fettstoffwechsel bei und ergänzt die pflanzliche Kombination um eine ernährungsphysiologische Komponente. So entsteht ein ausgewogener Komplex, der traditionelle Pflanzenvielfalt mit modernem Nährstoffwissen verbindet.

– Verzehrempfehlung: täglich bis zu 2 Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen

– Kapselfüllmenge: 442 mg (netto, Fülltoleranz +/-10 %)

– Verpackungseinheit: 120 Kapseln

– Verpackung: 200 ml Dose, schwarz mit schwarz geriffeltem Deckel inkl. Induktionsversiegelung

Aktive Inhaltsstoffe pro Kapsel:

– Mariendistelsamen Extrakt 30:1: 312,5 mg (davon Sylimarin: 250 mg)

– Cholin L-Bitartrate: 210,24 mg (davon Cholin: 84,096 mg)

– Löwenzahnwurzel Extrakt 10:1: 121,26 mg (davon Flavone: 2,426 mg)

– Artischockenblatt Extrakt 4:1: 120 mg (davon Cynarin: 3 mg)

-I ngwer Rhizom Extrakt 10:1: 120 mg (davon Gingerol: 6 mg)

Hinweise: Es sind keine Nährstoffbezugswerte bekannt. Die empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Verwenden Sie Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie einen gesunden Lebensstil. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Lagern Sie die Kapseln kühl (zwischen 10 und 22 °C), trocken und lichtgeschützt.

Preis: 16,99 EUR

Bestell-Nr. PV-9402-625

PeriNature Garcinia Cambogia Kapseln, 120 Kapseln

– Für die Verwendung im Rahmen eines bewussten Lebensstils

– Kann beim persönlichen Wohlfühl-Programm unterstützen

– 120 Kapseln für einfaches Einnehmen ohne Abwiegen

Natürliche Begleiter für bewusste Tage: Die Garcinia-Cambogia-Frucht vereint tropische Fülle mit der Leichtigkeit sonnengereifter Schalen. Der gewonnene Extrakt fügt sich sanft in eine ausgewogene Ernährung ein und steht für eine Natürlichkeit, die inspiriert.

Grüner Tee, Brennnessel und Pfeffer – ein Zusammenspiel aus Natur und Energie: Zarte Teeblätter, feines Brennnessel-Pulver und aromatischer Pfeffer vereinen sich zu einer Komposition, die an Bewegung, Frische und Vitalität erinnert. Jeder Inhaltsstoff bringt seine eigene Note ein – mild, würzig, belebend.

Chrom – für den Stoffwechsel im Gleichgewicht: Der enthaltene Mikronährstoff Chrom trägt zu einem normalen Stoffwechsel von Makronährstoffen sowie zur Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels bei. So ergänzt der Komplex die tägliche Ernährung auf natürliche und sinnvolle Weise.

Einfach integriert, leicht genossen: Die praktischen Kapseln lassen sich bequem einnehmen und passen mühelos in den Alltag – ob im Büro, unterwegs oder zu Hause. Eine unkomplizierte Möglichkeit, pflanzliche Vielfalt mit bewusster Ernährung zu verbinden.

– Zutaten: Garcinia Cambogia Pulver, Akazienfaser, Brennnessel Pulver, Grüner Tee Extrakt, Chilli/Cayennepfeffer, Schwarzer Pfeffer Extrakt, Chrom Picolinat Pulver

– Kapselmaterial: Hydroxypropylmethylcellulose

– Verzehrempfehlung: täglich bis zu 2 Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen

– Kapselfüllmenge: 493,47 mg (netto, Fülltoleranz +/-10 %)

– Verpackungseinheit: 120 Kapseln

– Verpackung: 200 ml Dose, schwarz mit schwarz geriffeltem Deckel inkl. Induktionsversiegelung

Aktive Inhaltsstoffe pro Kapsel:

– Garcinia Cambogia Pulver: 250 mg (davon HCA: 150 mg)

– Brennnessel Pulver: 50 mg

– Grüner Tee Extrakt: 50 mg (davon Polyphenole: 25 mg)

– Chilli/Cayennepfeffer: 12 mg

– Schwarzer Pfeffer Extrakt: 1,05 mg (davon Piperin: 998 μg)

– Chrom Picolinat Pulver 420 μg (davon Chrom: 50 μg)

Hinweise: NRV % (Nährstoffbezugswert) für Chrom beträgt 125 %. Für die weiteren Zutaten sind keine Nährstoffbezugswerte bekannt. Die angegeben empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Verwenden Sie Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie einen gesunden Lebensstil. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Das Produkt ist zudem nicht für Schwangere, Stillende und Kinder unter 18 Jahren geeignet.

Preis: 16,99 EUR

Bestell-Nr. PV-9403-625

PeriNature Magnesium-Komplex-Kapseln, 180 Kapseln

– Magnesium trägt zur normalen Muskelfunktion bei

– Unterstützt den Erhalt normaler Knochen und Zähne

– Kapseln passen perfekt zu einem aktiven Lebensstil

– 180 Kapseln für einfaches Einnehmen ohne Abwiegen

– Unter kontrollierten Bedingungen in Deutschland produziert

Tägliche Magnesium-Versorgung leicht gemacht: Der Magnesium-Komplex kombiniert verschiedene Magnesiumverbindungen in einer praktischen Kapsel – ideal für alle, die die tägliche Ernährung gezielt ergänzen möchten.

Für Muskeln, Nerven und Knochen: Magnesium trägt zur normalen Muskelfunktion sowie zur normalen Funktion des Nervensystems bei. Darüber hinaus unterstützt es den Erhalt normaler Knochen und Zähne – ein Mineralstoff, der in vielen Bereichen des Körpers eine zentrale Rolle spielt.

Vielseitig im Alltag – ob im Beruf, beim Sport oder zu Hause: Magnesium ist ein wichtiger Begleiter in vielen Lebensbereichen. Die Kapseln lassen sich unkompliziert einnehmen und fügen sich mühelos in einen aktiven Alltag ein.

– Zutaten: Magnesiummalat, Magnesiumbisglycinat, Tri-Magnesium Dicitrat, Magnesiumlactat, Magnesiumtaurat, Magnesiumcarbonat, Magnesiumoxid

– Kapselmaterial: Hydroxypropylmethylcellulose

– Verzehrempfehlung: täglich bis zu 2 Kapseln mit ausreichend Flüssigkeit einnehmen

– Kapselfüllmenge: 574,34 mg (netto, Fülltoleranz +/-10 %)

– Verpackungseinheit: 180 Kapseln

– Verpackung: 250 ml Dose, schwarz mit schwarz geriffeltem Deckel inkl. Induktionsversiegelung

Aktive Inhaltsstoffe pro Kapsel:

– Magnesiummalat: 160 mg (davon Magnesium: 32 mg), NRV % (Nährstoffbezugswert): 8,53 %

– Magnesiumbisglycinat: 130 mg (davon Magnesium: 26 mg), NRV % (Nährstoffbezugswert): 6,93 %

– Tri-Magnesium Dicitrat: 115 mg (davon Magnesium: 34,5 mg), NRV % (Nährstoffbezugswert): 9,2 %

– Magnesiumlactat: 60 mg (davon Magnesium: 6 mg), NRV % (Nährstoffbezugswert): 1,6 %

– Magnesiumtaurat: 50 mg (davon Magnesium: 10 mg), NRV % (Nährstoffbezugswert): 2,67 %

– Magnesiumcarbonat: 50 mg (davon Magnesium: 12 mg), NRV % (Nährstoffbezugswert): 3,2 %

– Magnesiumoxid: 9,34 mg (davon Magnesium: 5,604 mg), NRV % (Nährstoffbezugswert): 1,49 %

Hinweise: Die angegeben empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Verwenden Sie Nahrungsergänzungsmittel nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung sowie einen gesunden Lebensstil. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Das Produkt ist zudem nicht für Schwangere, Stillende und Kinder unter 18 Jahren geeignet.

Preis: 19,99 EUR

Bestell-Nr. PV-9404-625

Sorgfältig hergestellt in Deutschland: Die Kapseln werden unter kontrollierten Bedingungen in Deutschland produziert. Qualität, Reinheit und verantwortungsvolle Verarbeitung stehen dabei an erster Stelle – für ein Produkt, dem täglich vertraut werden kann.

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/SRskbADcLJQQ475

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