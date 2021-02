Perfekter Einstieg in die Beraterkarriere

cbs startet Trainee-Programm mit Fokus auf SAP S/4HANA und Salesforce

Heidelberg, 17. Februar 2021 – Begehrte Premiumausbildung beim Qualitätsführer: cbs Corporate Business Solutions bietet Absolventen erneut die Chance auf einen attraktiven Einstieg in eine Karriere in der SAP-Beratung. Am 1. April startet das cbs Trainee-Programm 2021. Es gewährt tiefe Einblicke in die neueste Softwaregeneration SAP S/4HANA sowie in die Welt der digitalen Geschäftsprozesse globaler Industrieunternehmen. Gleichzeitig wird über die Geschäftseinheit cbs CX auch ein spezielles Salesforce-Trainee-Programm angeboten. Darüber hinaus bietet das renommierte Beratungshaus einen zweiten Starttermin an. Engagierte Berufseinsteiger mit abgeschlossenem Masterstudium in Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftswissenschaften oder Naturwissenschaften können sich ab sofort auch schon für den Ausbildungsbeginn am 1. Oktober 2021 bewerben. Möglich ist eine Ausbildung zum SAP-Unternehmensberater, zum Technologieberater und Anwendungsentwickler oder zum Business Intelligence Consultant. Das begehrte und sehr erfolgreiche Trainee-Programm von cbs existiert bereits seit 1999 und wurde durch die bekannte Online-Jobbörse Absolventa mit dem Gütesiegel “fair und karrierefördernd” ausgezeichnet. Aufgrund der Pandemie wird das Programm im April remote stattfinden.

Tiefe Einblicke gewinnen, praktische Erfahrungen sammeln, Expertenwissen generieren – für Trainees bieten sich bei der cbs schnell facettenreiche Möglichkeiten. Mit dem cbs Trainee-Programm starten Absolventen direkt in ihre Zukunft – und das mit unbefristetem Arbeitsvertrag und attraktivem Gehalt. So werden aus Nachwuchstalenten in nur vier Monaten echte SAP-Spezialisten. Die Absolventen profitieren dabei von exklusivem Pionierwissen über die neueste Softwaregeneration von SAP und Technologie-Know-how aus innovativen Leuchtturmprojekten bei namhaften Global Playern. Die Premium-Ausbildung umfasst eine umfangreiche technische Einführung in SAP, intensive Schulungen an der SAP Academy, Best Practices aus der Beratung, Soft Skills, die M-cbs-Projektmethodik und Teambuilding-Events. Anschließend erfolgt der Einstieg als Consultant in der “Training on the project-Phase”. Dabei werden die Trainees von erfahrenen Managern betreut.

Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich in einem der neun Fachbereiche innerhalb von SAP zu spezialisieren: System Landscape Transformation, Finance & Controlling, Logistik, Business Intelligence, General Trade Service, Technologie, Cloud Platform, Authoriziation und Human Capital Management. Über die Geschäftseinheit cbs CX bietet das Beratungshaus zudem auch ein spezielles Salesforce Trainee-Programm an. Die individuell zugeschnittene Ausbildung umfasst auch Schulungen an der Salesforce University mit abschließender Zertifizierung.

Das neue cbs Trainee-Programm startet am 1. April und läuft bis 30. Juli 2021. Wer später einsteigen will, beginnt am 1. Oktober und beendet seine Ausbildung am 31. Januar 2022. Ausbildungsort ist normalerweise Heidelberg. Aufgrund der aktuellen Situation findet das Programm in virtueller Form statt. Ideale Kandidaten haben ihr Masterstudium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik oder Wirtschaftswissenschaften überdurchschnittlich abgeschlossen. Zudem sollten sie eine hohe IT-Affinität, gute Englisch-Kenntnisse, lösungsorientiertes Denken und Interesse an Auslandseinsätzen mitbringen.

Als Innovationsführer im Bereich S/4HANA und Digitalisierung verfügt cbs über eine Vorreiterrolle im Markt. Business Transformationen nach S/4 gehören längst zur Unternehmensrealität. Bei cbs haben Absolventen die Chance, Expertenwissen über die neueste Softwaregeneration der SAP aufzubauen – eine ideale Basis für die weitere Laufbahn. Die Erfahrung zeigt: Aus Trainees werden irgendwann Führungskräfte. Wer bei cbs startet, legt das Fundament für eine erfolgreiche Karriere in der Unternehmensberatung. “Einen besseren Einstieg gibt es kaum. Bei cbs erhalten Absolventen von MINT-Studiengängen und BWL-Absolventen innerhalb von vier Monaten eine erstklassige Ausbildung, die sich im Markt sehen lassen kann. Auch das Mentoring-Konzept hat sich bewährt. Dabei wird jeder Trainee individuell durch einen erfahrenen Kollegen betreut”, erklärt Franziska Jentzsch, Head of Human Resources bei cbs.

Das Ziel großer Industrieunternehmen sind digitale Geschäftsprozesse auf einer globalen Lösungsplattform. Die internationale Unternehmensberatung cbs Corporate Business Solutions ist der Schlüssel für diese Vision. Die Prozessberater und SAP-Spezialisten unterstützen internationale Konzerne und Hidden Champions umfassend und weltweit. Mit einem einzigartigen Komplettangebot für die Unternehmenstransformation, dem Selective S/4HANA Transition Angebot und der Standardsoftware cbs Enterprise Transformer® for SAP S/4HANA® realisiert cbs für Industriekunden die ONE Digital Enterprise der Zukunft. Das Beratungsunternehmen ist Gründungsmitglied der globalen Community “SAP S/4HANA® Selective Data Transition Engagement”. In dieser Experten-Gemeinschaft werden gemeinsam mit SAP globale Standards und Migrationsroutinen für Transformationen geschaffen. cbs gehört zur Materna-Gruppe und beschäftigt 600 Mitarbeiter am Firmensitz in Heidelberg, an sieben weiteren deutschen Standorten sowie neun internationalen Dependancen. Unterstützt durch Near- und Offshore-Center sowie ein starkes Partnernetz realisiert cbs erfolgreiche Großprojekte und kundennahe Lösungen rund um den Globus.

