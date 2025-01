Perfekter Coup: Jan Unkelbach erfolgreich beim Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden

Wiesbaden, 16. Januar 2025 – Ein herausragender Erfolg für Jan Unkelbach: Beim vierten Internationalen Speaker Slam in Wiesbaden konnte der Immobilienunternehmer mit seiner inspirierenden Rede die Jury und das Publikum gleichermaßen begeistern. Mit über 200 Teilnehmenden war der renommierte Redner-Wettbewerb ein echtes Highlight der internationalen Speaker-Szene. Jan Unkelbach wurde in seiner Kategorie mit dem begehrten „Excellence Award 2025“ ausgezeichnet.

Ein Wettstreit der besonderen Art

Der Speaker Slam, der bereits in Metropolen wie New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart und München gastierte, gilt als Königsdisziplin im professionellen Speaking. Die Herausforderung: Innerhalb von nur 240 Sekunden müssen die Teilnehmenden ihre Botschaft prägnant und emotional auf den Punkt bringen. Das Publikum erwartet ein Feuerwerk an Inspiration und Vielfalt – und genau das lieferte Jan Unkelbach eindrucksvoll.

Bewegende Botschaften und wertvolle Einblicke

Jan Unkelbach, erfolgreicher Immobilienunternehmer, präsentierte ein fesselndes Thema: Er verriet interessante strategische Tipps für den Immobilienkauf und gab wertvolle Einblicke in die Kunst der Verhandlungen mit Banken und Baufinanzierern. Mit seiner präzisen und informativen Rede machte er komplexe Inhalte verständlich und unterhaltsam zugleich. Seine Expertise und seine Fähigkeit, Wissen auf verständliche Weise zu vermitteln, beeindruckten die Zuhörer und die Jury.

Auszeichnung und Ausblick

Für seine beeindruckende Leistung wurde Jan Unkelbach mit dem „Excellence Award 2025“ ausgezeichnet – eine Anerkennung, die sowohl seine Fachkenntnis als auch seine Bühnenpräsenz würdigt. Der Erfolg beim Internationalen Speaker Slam zeigt, wie wertvoll es ist, fachliches Wissen mit einer authentischen und zugänglichen Präsentation zu verbinden.

Ein besonderes Highlight: Durch seinen Erfolg sicherte sich Jan Unkelbach das Ticket für einen dreitägigen Workshop am renommierten Lee Strasberg Institut in New York, um seine Performance weiter zu verbessern. Das Lee Strasberg Institut ist Hollywoods bekannteste Talentschmiede, aus der unter anderem Stars wie Marilyn Monroe, Al Pacino, Robert De Niro, Angelina Jolie und Jack Nicholson hervorgegangen sind.

Mit diesem Erfolg und der bevorstehenden Weiterentwicklung am Lee Strasberg Institut hat Jan Unkelbach eindrucksvoll gezeigt, dass er nicht nur auf der Bühne, sondern auch in seinem Fachgebiet zu den Besten gehört. Man darf gespannt sein, welche neuen Impulse und bewegenden Botschaften er künftig mit seinem Publikum teilen wird.

