Perfekte Produktion von POS-Displays

Heimische Display-Hersteller stehen für Qualität und Service

Wenn es um die Planung und Produktion von POS-Displays geht, dann sind die heimischen Hersteller klar im Vorteil. Hier gibt es feste persönliche Ansprechpartner, die sich um alles kümmern, die immer erreichbar sind und die keinen Kundenwunsch unerfüllt lassen. “Geht nicht, gibt´s nicht”, ist sich Johannes Wasikowski von Wasi-Displays in Lichtenfels (Bayern) hundertprozentig sicher und räumt mit dem Vorurteil auf, dass die Herstellung von Verkaufsdisplays im Ausland billiger sei. Das stimmt schon lange nicht mehr.

Was aber bei den heimischen Produzenten noch dazukommt, sind Qualität, Service und Fertigung exakt nach Kundenwunsch, perfekt auf alle nur denkbaren individuellen Wünsche angepasst. Gerne auch zerlegt oder fertig montiert, mit Ware bestückt und auch an den richtigen Standort verschickt: alles aus einer Hand, das geht nur mit heimischen Anbietern, die alle Kundenwünsche kennen und die mit Zuverlässigkeit und Tempo punkten.

Hinzu kommt, dass zerlegt gelieferte Displays in der Regel immer so konstruiert sind, dass sie ohne Vorkenntnisse, ohne Werkzeug und mit wenigen Handgriffen aufgebaut werden können. Nicht einmal ein Akku-Schrauber ist mehr notwendig und das Verkaufsdisplay steht am POS wie eine Eins, absolut sicher und langlebig. Das ist nur einer von vielen Vorteilen, den heimische Hersteller mit ihrer Qualitätsarbeit “Made in Germany” bieten können.

Heimische Produktion, das bedeutet vor allem auch Nachhaltigkeit, ausgeklügelte Recyclingkonzepte und ständige Qualitätssicherung. Nicht zuletzt bedeutet Herstellung und Produktion in Deutschland immer auch Standortsicherheit, die Bereitstellung von krisenfesten Arbeitsplätzen und Gewerbesteuer für die Kommunen vor Ort. Davon profitieren letztlich alle Menschen.

Seit 60 Jahren kompetente Beratung, flexible Fertigung und hochwertige Materialien für Ihr Verkaufsdisplay! Wasi-Service ist persönlich und nah. Von der Idee bis zum Versand Ihres individuellen Displays sind wir an Ihrer Seite. Begonnen hat alles 1953 mit Johannes Sebastian Wasikowski. Den Startschuss für die Warendisplays gab es 1990 mit Wilhelm Wasikowski. Inzwischen ist unser Familienunternehmen mit Schreinermeister Johannes Wasikowski in der dritten Generation.

Wasi-Displays und -Ladenbauelemente sind seither individuell und hochwertig. Die Herstellung der Verkaufsständer an einem Standort macht uns besonders flexibel und schnell. Wir entwickeln unsere Präsentationssysteme stetig weiter und setzen auf nachhaltige Rohstoffe. Holz, Metall oder Acryl machen Ihren individuellen Produktaufsteller zum Eyecatcher. Lassen Sie sich von Ideen mit Persönlichkeit begeistern – lernen Sie Wasi Displays kennen!

Firmenkontakt

J.S. Wasikowski GmbH Co.KG

Johannes Wasikowski

An der Zeil 18

96215 Lichtenfels

+49957195573

09571955755

info@wasi-displays.de

http://www.wasi-displays.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.