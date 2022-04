Perfekte Osterüberraschung – Gratisgeschenke und bis zu 91% Rabatt in Leawo Ostern Giveaway & Aktion 2022

Konvertieren Sie PowerPoint in Videos in beliebigen Formaten, wobei alle originalen Elemente und Funktionen erhalten bleiben, um die Diashow besser zu genießen.

Zusammenfassung: Leawo hat die perfekte Osterüberraschung für seine lieben Kunden vorbereitet. Jeder hat die Chance, PowerPoint to Video Pro kostenlos zu gewinnen und unglaubliche 91% Rabatt zu erhalten, plus Rabatte von 30% bis 60% in Leawo“s Ostern Giveaway & Aktion 2022.

6. April. 2022, Shenzhen – Ostern steht vor der Tür und es ist an der Zeit, das Haus zu schmücken, die Körbe zu füllen und sich an Schokoladenhasen zu laben. Um den Menschen zu helfen, zu Hause zu bleiben und einen lustigen Multimedia-Ostertag zu verbringen, bietet Leawo Software, ein professioneller Anbieter von Multimedia-Lösungen und ein preisgekrönter Anbieter von Video-/Audio-Konvertierungssoftware, die perfekte Osterüberraschung in Leawo“s Ostern Giveaway & Aktion 2022 mit reichlich Geschenken und Angeboten.

Kostenloses 2022 Ostern Giveaway Geschenk

Während der Osterfeiertage verschenkt Leawo Software eine kostenlose 1-Jahres-Lizenz für PowerPoint to Video Pro. Alles, was Kunden tun müssen, ist, Leawo auf Facebook zu liken, eine gültige E-Mail-Adresse anzugeben, um die Lizenzinformationen zu erhalten, und darauf zu warten, dass die Lizenz innerhalb einer Minute per E-Mail zugeschickt wird. Mit diesem PowerPoint to Video Converter können Benutzer jede PowerPoint-Datei in 180+ Dateiformate für verschiedene Zwecke konvertieren, wobei alle ursprünglichen Funktionen und Elemente erhalten bleiben. Nach der Konvertierung von PowerPoint in Video ist es möglich, PowerPoint auf YouTube, in Blogs oder an anderen Orten hochzuladen, um es leichter zu teilen.

Für diejenigen, die PowerPoint-Dateien auf DVD/Blu-ray-Discs brennen möchten, ist PPT to DVD Pro eine gute Wahl. Jetzt ist es auf Verkauf mit 50% Rabatt, wo die Lebensdauer Version ist auch enthalten. Diese Software wurde entwickelt, um PowerPoint in Video zu konvertieren und PPT auf DVD/Blu-ray zu brennen, wobei alle Elemente erhalten bleiben und das Menü angepasst werden kann.

91% OFF 4-in-1 iOS Solution Bundle

Verrückte 91% Rabatt wird in dieser Aktion gegeben. iOS-Nutzer könnten Interesse an diesem Bundle bekommen, da dieses Bundle helfen kann, Daten und Dateien zwischen iOS-Geräten, Computer und iTunes zu übertragen, iOS/tvOS-System zu reparieren, iTunes und andere Musikbibliotheken zu bereinigen, Daten und Dateien von iOS-Geräten, iTunes und iCloud wiederherzustellen, usw., die fast alle Bedürfnisse in iOS-System abdeckt. Mit dieser Aktion können Kunden 189,82 $ sparen und dieses Paket für immer erhalten.

Tolle Angebote mit Rabatten von 30% bis 60%

Abgesehen von den oben genannten Überraschungen gibt es weitere tolle Angebote für alle, die bei der Multimedia-Unterhaltung hilfreich sein müssen:

1. Bis zu 60 % Rabatt auf All-inclusive-Lösungspakete. Die Lösungspakete für verschiedene Multimedia-Probleme sind alle hier, wo Kunden bis zu 425,83 $ sparen können.

2. Bis zu 60% Rabatt auf Blu-ray-Lösungspakete. Diese Pakete decken alle Aspekte von Blu-ray ab: Entschlüsselung, Rippen, Konvertierung, Brennen und Entfernen von Wasserzeichen.

3. Bis zu 60% Rabatt auf 4K/UHD Blu-ray-Lösungspakete. Außer der Blu-ray-Lösung hilft Leawo den Benutzern auch bei der Blu-ray mit höherer Auflösung. Mit höherer Ausgabequalität arbeiten die Tools hier besser als andere auf dem Markt.

4. Bis zu 60% Rabatt auf DVD/Video/Foto-Lösungspakete. Diese Lösungen sind für diejenigen gedacht, die Probleme mit DVDs, Videos und Fotos haben.

5. 30% Rabatt auf das gesamte Angebot. Dieser 30% Rabatt-Gutscheincode wird vergeben, wenn Kunden alle Singles ausprobieren möchten. Kostenlos zu erhalten und keine zusätzlichen Gebühren erforderlich.

Für weitere Informationen bitte hier klicken.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

