Peplink Balance 310: Vitel nimmt neuen Router in Portfolio auf

Zuverlässiger und preiswerter Dual-WAN-Router

Unterschleißheim/München, 11. Februar 2026 – Die Vitel GmbH, ein Value Added Distributor (VAD) mit Fokus auf IT- und Netzwerklösungen, erweitert ihr Sortiment an leistungsstarken Produkten um den Router Balance 310 von Peplink. Das Gerät ist mit zwei 2,5G-Ethernet-WAN-Anschlüssen ausgestattet und unterstützt High-Speed-Internetdienste. Mit einem Durchsatz von bis zu 1 Gbit/s – sowohl unverschlüsselt als auch AES 256-Bit-verschlüsselt – stellt der Router sichere High-Speed-Verbindungen über VPN bereit und sorgt für eine stabile, zuverlässige Konnektivität zu einem attraktiven Preis.

Das lüfterlose Design des Balance 310 sorgt für einen leisen und langlebigen Betrieb. Durch SpeedFusion profitieren Anwender von einem hohen Durchsatz und effizienten Bonding, wodurch stets die benötigte Bandbreite bereitsteht. Damit eignet sich der Balance 310 für den Einsatz in unterschiedlichsten Umgebungen.

In IT-Infrastrukturen ermöglicht der Balance 310 einen reibungslosen und reaktionsschnellen Betrieb. Die High-Speed-Anschlüsse gewährleisten schnelle und stabile Datenübertragungen zwischen Servern, virtuellen Maschinen und Enterprise-Workloads. Teams im Medienbereich profitieren von den 10G-LAN-Anschlüssen des Geräts. Darüber lassen sich große Projektdateien, RAW-Assets sowie hochauflösende Audio- und Videostreams in Echtzeit übertragen. Dies ermöglicht Medienteams flüssiges Arbeiten ohne Ausfälle. Dank Zündungserkennung kann der Router auch in Fahrzeugen wie Wohnmobilen eingesetzt werden.

Ausfallsichere Verbindungen und Bandbreitenbündelung

Der Balance 310 unterstützt die Bündelung unterschiedlicher Verbindungen. Neben Breitbandverbindungen lassen sich beispielsweise 5G über den Peplink HD1 Dome Pro oder Starlink als zusätzliche High-Speed WAN-Verbindung integrieren. So entsteht ein zuverlässiges und flexibles Netzwerk, bei dem die Internetverbindung selbst dann bestehen bleibt, wenn einzelne Leitungen einmal ausfallen sollten.

Über den integrierten PoE+-WAN-Anschluss können Geräte wie ein HD1 Dome Pro oder eine Antenna MAX direkt mit Strom versorgt und einfach ins Netzwerk eingebunden werden. Die Management-Plattform InControl 2 ermöglicht eine schnelle Einrichtung sowie eine zentrale und einfache Verwaltung des gesamten Netzwerks.

„Der Balance 310 ist ein Business-Router für anspruchsvolle Anwendungen“, sagt Nadir Yilmaz, Geschäftsführer der Vitel GmbH. „Der Router bietet zuverlässig hohe Bandbreiten und stabile Performance zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir freuen uns, mit dem Balance 310 von Peplink eine weitere leistungsstarke Lösung für unterschiedliche Anwendungen anbieten zu können.“

Auf der deutschsprachigen Produktseite ( https://vitel.de/peplink/produkte/balance-series/peplink-balance-310/) und im deutschsprachigen Datenblatt ( https://vitel.de/wp-content/uploads/2026/02/Peplink_Balance_310_Datenblatt_DE_final.pdf) erfahren Sie mehr über den Balance 310.

Über Vitel

Die Vitel GmbH ist ein europäischer Value-Added-Distributor von IT-Lösungen für Netzwerkinfrastruktur, -kommunikation und -sicherheit. Im Portfolio befinden sich Produkte ausgewählter High-Tech-Hersteller in den Bereichen Netzwerk-, Übertragungs- und Überwachungstechnik sowie Standortvernetzung. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf Kunden aus den Branchen BOS (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben), Rundfunk, Transportwesen, Schifffahrt und Telemedizin. Darüber hinaus kommen die Produkte und Lösungen in einer Vielzahl weiterer Märkte zum Einsatz.

Vitel fokussiert sich auf Distribution mit Mehrwert für alle Beteiligten und unterstützt Kunden bei der strategischen Auswahl und Umsetzung ihrer individuell zugeschnittenen IT-Lösung. Dabei stehen Experten über den gesamten Projektzyklus hinweg mit umfangreicher Beratung, Planungshilfen sowie Trainings und Schulungen zur Seite.

Weitere Informationen unter https://vitel.de/

