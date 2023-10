Pepco eröffnet im ALEXA am Alexanderplatz

Neueröffnung im September

Herzlich willkommen im ALEXA! Am 29. September hat Pepco, der europäische Einzelhändler für Mode, Haushaltswaren, Dekoration sowie Schreib- und Spielwaren eine Filiale in dem beliebten Shopping- und Freizeitcenter am Alexanderplatz eröffnet. Auf 507 Quadratmetern im zweiten Obergeschoss des Centers bietet Pepco hochwertige Markenartikel zu günstigen Preisen an. Für die Vermietung verantwortlich war Sonae Sierra. Die Immobilienspezialisten managen das ALEXA im Auftrag der Eigentümerin Union Investment.

„Wir freuen uns, dass wir mit Pepco einen weiteren Publikumsmagneten an den Alexanderplatz holen“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra, Center Manager des ALEXA. „Mit der neuen Filiale ergänzen wir unsere Shoppingvielfalt in den Bereichen Mode und Haushalt und bieten unseren Kunden noch mehr Auswahl.“

„Wir freuen uns sehr darüber, mit der Eröffnung unserer neuen Filiale im ALEXA nun mitten im Herzen der Hauptstadt vertreten zu sein“, sagt Patrick Steiger, Operations Manager Pepco Deutschland. „Unsere Mission ist es, unser ständig wechselndes Sortiment an hochwertigen und erschwinglichen Produkten in ganz Deutschland anbieten zu können.“

Pepco ist einer der führenden Einzelhändler in Europa und bietet Kleidung für die ganze Familie sowie Haushaltsprodukte zu erschwinglichen Preisen an. Vor mehr als 20 Jahren begann Pepco mit der Expansion. Inzwischen ist das Unternehmen mit über 3.000 Filialen in 19 europäischen Ländern vertreten. Mit der neuen Filiale im ALEXA setzt Pepco konsequent seine Strategie um, die Kundinnen und Kunden an immer mehr Standorten in ganz Deutschland mit dem großen Sortiment und den häufig wechselnden Angeboten zu überzeugen.

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

