Einfach Fliegen, Wespen und Co. vertreiben – ohne Chemie und Geruchsstoffe

• Vertreibt Fliegen und andere Insekten ohne Chemie und Geruchsstoffe

• Nahezu geräuschlos: Rotation der Flügel ist extrem leise

• Flexibel einsetzbar dank Akku – drinnen und draußen

• Zum Hinstellen- und Aufhängen geeignet

• Ideal zur Nutzung auf dem Esstisch

• Akku aufladbar per USB

Fliegen und Insekten ganz ohne Duftstoffe und Chemie verscheuchen. Der Insektenvertreiber mit zwei Flügeln von PEARL vertreibt Plagegeister durch die Rotation der beiden Flügel. Die in südlichen Regionen bereits bewährte Fliegenabwehr vertreibt Stuben- und Stechmücken sowie Wespen, ohne dass dabei Chemikalien zum Einsatz kommen. So lässt sich das Frühstück im Freien ohne lästige Fluginsekten genießen.

Der Fliegenwedler ist überall einsatzbereit, sei es beim Grillabend im heimischen Garten oder auf dem Balkon, beim Picknick im Park oder beim Camping. Dank Akku-Betrieb ist er völlig unabhängig von Steckdosen.

Er kann zum Hinstellen und Aufhängen verwendet werden. Dank des ausklappbaren Bügels auf der Unterseite lässt er sich überall dort aufhängen, wo er gerade benötigt wird. Das ist praktisch und platzsparend.

Besonders sicher und ungefährlich: Die rotierenden Flügel bestehen aus weichem Kunststoff, der bei unbeabsichtigter Berührung keine Schmerzen verursacht.

• Gegen Stubenfliegen und andere lästige Fluginsekten

• Zwei Rotorblätter wedeln Insekten einfach weg

• Umweltfreundlich: ohne chemische Wirkstoffe

• Überall einsetzbar dank Akku-Betrieb

• Zum Hinstellen und Aufhängen geeignet dank ausklappbarem Bügel auf der Unterseite

• Effizienter 360°-Wirkungsbereich

• Integrierter Li-Ion-Akku, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

• Maße: 24,8 x 8,4 x 8,4 cm, Gewicht: 200 g

• Fliegenvertreiber mit rotierenden Flügeln inklusive USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

Der PEARL Tierfreundlicher Insektenvertreiber mit 2 Flügeln, akkubetrieben ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-8041-625 zum Preis von 9,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Weitere Informationen und das Bildmaterial entnehmen Sie bitte der Presse-Information – das PDF finden Sie hier: https://magentacloud.de/s/rXMWATjRiCMc7zx

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