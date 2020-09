PEARL Solar-Powerbank PB-30.s mit Taschenlampe

USB-Mobilgeräte mit Sonnenenergie nachladen

– Lädt 2 Geräte gleichzeitig

– Ideal für Smartphone, E-Book-Reader, MP3-Player u.v.m.

– Bis zu 15 Extra-Stunden für das Smartphone

– Spritzwassergeschütztes Gehäuse

– LED-Ladestands-Anzeige

Die Extra-Portion Power für Mobilgeräte: Smartphone, MP3-Player, E-Book-Reader oder Smart-Watch lassen sich jetzt auch unterwegs stets mit genügend Energie versorgen.

Clever und stromsparend dank Solar-Ladefunktion: Einfach in die Sonne legen, schon lädt man die Powerbank von PEARL im Notfall umweltfreundlich nach. Scheint die Sonne einmal nicht, lässt sich der Energiespeicher per Micro-USB-Kabel betanken. Über die LED-Anzeige sieht man immer den aktuellen Energie-Status.

Robust und handlich: Die mobile Powerbank passt locker in oder an jeden Rucksack. Damit ist man auch auf Reisen, beim Camping oder am Strand mit ausreichend Ladestrom versorgt!

Integrierte LED-Taschenlampe: Dank LED-Licht findet man auch im Dunkeln jederzeit, wonach man sucht. Damit ist der Energiespender idealer Begleiter bei allen Outdoor-Aktivitäten!

– Integrierter LiPo-Akku mit 3.000 mAh: bis zu 15 Extra-Stunden für das Smartphone

– Ideal für alle USB-Mobilgeräte, z.B. Smartphone, E-Book-Reader, MP3-Player, Smart-Watch u.v.m.

– Lädt 2 Mobilgeräte gleichzeitig: je 5 Volt / 1 A (gesamt max. 1 A / 5 Watt)

– Praktische LED-Taschenlampe

– Akku-Ladestands-Anzeige über 5 blaue LEDs

– Gummiertes Gehäuse mit Gummi-Abdeckungen an den Anschlüssen

– Spritzwassergeschützt: IPX4

– Große Öse z.B. für Karabiner-Haken zum Befestigen an Rucksack, Gürtel u.v.m.

– Schutz vor Überladen, Tiefentladung und Kurzschluss

– Integriertes Solarpanel: stromsparender und umweltfreundlicher Betrieb für Erhaltungsladung per Sonnenenergie

– Lädt auch per Micro-USB (USB-Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 150 x 75 x 15 mm, Gewicht: 134 g

– Solar-Powerbank PB-30.s inklusive Micro-USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107364812

Preis: 7,90 EUR

Bestell-Nr. NX-1598-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX1598-1420.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/MEhpGgeJ

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

