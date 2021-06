PEARL Portabler Alu-Notebook-Ständer bis 39,5 cm (15,6″)

Für bequemes Arbeiten und Präsentieren am Notebook

Ergonomisches Arbeiten leichtgemacht: Mit dem Notebook-Ständer von PEARL arbeitet man bequem und rückenschonend am Notebook. Dank sechs einstellbarer Neigungswinkel lässt sich die Ausrichtung des Ständers an die persönlichen Bedürfnisse anpassen und man genießt stets beste Sicht auf das Display.

Cleveres Design: Durch das hochwertig verarbeitete Aluminium wird die Wärme des Notebooks effektiv abgeleitet. Rutschfeste Silikonpads auf der Ober- und Unterseite sorgen für einen sicheren Halt von Notebook und Ständer.

Auch auf Reisen der ideale Begleiter: Dank seines geringen Gewichts ist der Notebook-Ständer auch perfekt für unterwegs. Ob Geschäftsreise oder privates Vergnügen: Im Nu ist er platzsparend verstaut und am Zielort mit wenigen Handgriffen bereit für seinen nächsten Einsatz.

– EAN: 4022107386197

Preis: 9,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6002-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX6002-1143.shtml

Presseinformation inkl. Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/kkBJm2BW

Die PEARL. GmbH aus Baden-Württemberg ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech- und Lifestyle-Produkten. In Deutschland werden rund 400 Mitarbeiter*innen beschäftigt, darunter etwa 20 Auszubildende in unterschiedlichen Ausbildungsberufen.

Mit ca. 20 Millionen Kundinnen und Kunden, über 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich, der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Niedersachsen und Hessen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Über 100.000 Europaletten Lagerkapazität in sechs Logistikzentren gewährleisten höchstmögliche Warenverfügbarkeit.

Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und das Teleshopping-Unternehmen Pearl.tv mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch.

In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte mit über 100 bekannte Marken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE oder ELESION. Darunter zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby- Freizeit- und Funprodukte.

Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat die PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

