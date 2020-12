PEARL LED-Schwanenhals-Leuchte, Qi-kompatibel

Arbeitsplatzbeleuchtung und Ladestation

– Kabellose Induktions-Ladefunktion für QI-kompatible Geräte

– Biegsamer Schwanenhals zur individuellen Ausrichtung des Lichts

– Helligkeit bei 300 lm von warmweiß bis tageslichtweiß einstellbar

– Ladeleistung von bis zu 10 Watt

– Mit LED-Ladeanzeige

Beleuchtet den Arbeitsplatz mit Stil: Die USB-Tischleuchte mit Schwanenhals und 20 LEDs bietet bis zu 300 Lumen helles Licht – wo man es braucht. Und das besonders sparsam dank hocheffizienter LED-Technik!

Wunsch-Lichtfarbe per Fingertipp: Mit nur einer Taste lässt sich die Lampe von PEARL ein- und ausschalten. Genauso einfach regelt man die Lichtfarbe von tageslichtweiß zum Arbeiten bis warmweiß für gemütliche Abendstunden.

Nebenbei lädt man das Qi-kompatible Smartphone: Einfach das Mobilgerät zum Aufladen auf den Leuchtenfuß legen. Per elektromagnetischer Induktion tankt der Akku kabellos neue Energie mit bis zu 10 Watt Ladeleistung.

Nimmt kaum Platz weg: Wenn man die Schreibtisch-Leuchte mal nicht braucht, biegt man den Schwanenhals einfach um. So lässt sie sich auch nahezu überall bequem verstauen.

– Tischleuchte mit 20 LEDs und 3 Leuchtstufen: warmweiß hell / warmweiß gedimmt und kaltweiß hell

– Helligkeit: max. 300 Lumen

– 3 Farbtemperaturen: warmweiß (3000 K oder 3300 K) und tageslichtweiß (4000 K)

– Leistungsaufnahme der LED-Beleuchtung: max. 0,3 A (entspricht 1,5 Watt)

– Biegsamer Schwanenhals zum individuellen Ausrichten des Lichts

– Mit LED-Ladeanzeige

– Kabellose Induktions-Ladefunktion für Qi-kompatible Geräte: u.a. für Samsung Galaxy S8/9, Note 8, Sony Xperia XZ2, iPhone 8/X/11/11 Pro

– Qi-Ladeleistung: max. 10 Watt

– Qi-Ladedistanz: ca. 4-8 mm, Effizienz: 70-80 %

– Einfache Touch-Bedienung über eine Taste: ein/aus, Lichtfarbe

– Stromversorgung per USB (USB-Netzteil nicht im Lieferumfang, bitte dazu bestellen)

– Farbe: weiß

– Maße: 23 x 16 x 8,5 cm, Gewicht: 148 g

– LED-Schwanenhals-Leuchte inklusive USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107375856

Hinweis: Bei gleichzeitiger Verwendung von LED-Beleuchtung und maximaler Qi-Ladefunktion empfiehlt es sich, ein USB-Netzteil mit mindestens 2,5 A zu verwenden.

Preis: 9,95 EUR

Bestell-Nr. PX-2492-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-PX2492-1059.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/XBBJmcrS

