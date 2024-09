PEARL GmbH feiert 35-jähriges Jubiläum

Eine Erfolgsgeschichte in der Welt des E-Commerce

„Wir sind stolz darauf, dass wir uns in den letzten 35 Jahren zu einem der vertrauenswürdigsten Namen im E-Commerce entwickelt haben. Unsere Erfolgsgeschichte wäre ohne das Vertrauen unserer Kunden und das Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht möglich gewesen“, sagt Daniel Ludwig, Geschäftsführer der PEARL GmbH. „Dieses Jubiläum ist ein Anlass zurückzublicken, aber auch nach vorne zu schauen und uns weiterhin auf Innovation und Kundenzufriedenheit zu konzentrieren“.

Ein Blick zurück – und in die Zukunft

Seit seiner Gründung hat sich PEARL kontinuierlich weiterentwickelt und immer wieder auf neue Trends und Marktbedürfnisse reagiert. Die Einführung des Online-Shops im Jahr 1996 war ein entscheidender Meilenstein und machte das Unternehmen zu einem Pionier im E-Commerce. Heute hat PEARL über 22 Millionen Kundinnen und Kunden und bietet ein Sortiment von über 20.000 Artikeln an.

Das Unternehmen setzt weiterhin auf Wachstum und Innovation. „Wir planen, unser Produktportfolio in den kommenden Jahren weiter auszubauen“, erklärt Ludwig. „Unsere Vision für die Zukunft ist es, ein noch vielfältigeres Einkaufserlebnis zu bieten, das sowohl Qualität als auch Innovation integriert.“

Ein wesentlicher Bestandteil dieser Zukunftsvision sind unsere Expansionspläne in Europa neben Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich. PEARL wird seine Marktpräsenz in Europa einschließlich der Schweiz, ausbauen ( https://www.emall.com/). „Diese Märkte bieten ein enormes Potenzial und wir sind überzeugt, dass unsere Kombination aus innovativen Produkten und exzellentem Kundenservice auch dort großen Anklang finden wird“, so Ludwig. „Unsere europäische Expansion ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, PEARL zu einem der führenden E-Commerce-Anbieter in Europa zu machen.“

Jubiläums-Gewinnspiel: Preise im Wert von über 100.000 Euro zu gewinnen

Im Rahmen des 35-jährigen Jubiläums veranstaltet PEARL ein großes Gewinnspiel, bei dem Kunden die Chance haben, Preise im Gesamtwert von 100.000 Euro zu gewinnen. Als Hauptpreis wird ein BMW 116i im Wert von 35.000 EUR unter allen Teilnehmern ausgelost. Zu weiteren Highlights zählen Sachpreise wie Apple™ iPhone / iPad / AirPods / iMac, revolt™ On-Grid Powerstation, Weber™ Gasgrill, Sichler Exclusive™ Multiroom-Wisch- und Saugroboter, ein Elektro-Roller „E-Scooter 500“ sowie zahlreiche weitere attraktive Gewinne.

„Mit diesem Gewinnspiel möchten wir unseren Kunden etwas zurückgeben und uns für ihre langjährige Treue bedanken“, erklärt Ludwig. Die Teilnahme ist kostenlos und kann online über die PEARL-Webseite erfolgen. Neben der monatlichen Verlosung von fünf attraktiven Produkten werden die Gewinner des BMW 116i und weiterer Sachpreise in einer Ziehung in der Jubiläumsshow, die Harry Wijnvoord am 6. Dezember 2024 live auf PEARL TV moderiert, ermittelt.

Über PEARL GmbH

Die PEARL GmbH, mit Hauptsitz in Buggingen, ist eines der führenden E-Commerce-Unternehmen in Europa. Seit 1989 bietet PEARL eine breite Produktpalette an, die von Elektronikartikeln über Haushaltsgeräte bis hin zu Lifestyle-Produkten reicht. Mit einem klaren Fokus auf Innovation, Qualität und Kundenservice hat sich PEARL über die Jahre hinweg einen festen Platz im Markt gesichert.

