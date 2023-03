Nahtlose Software-Vernetzung mit dem Fachhandwerk

pds wird DigitalBox Premium-Partner

Das digitale Zusammenspiel zwischen Lösungen im Fachhandwerk und dem Großhandel ist für die nahtlose Kommunikation, eine optimale Planung und durchgängig effiziente Prozesse im Arbeitsalltag entscheidend. Um die digitale Vernetzung zu erleichtern, bietet die DigitalBox Fachhandwerksbetrieben einen Werkzeugkasten, in dem alle Tools über Schnittstellen digital miteinander verknüpft und herstellerübergreifend nutzbar sind. Im Rahmen des DigitalBox Softwarepartner-Programms wurde der Rotenburger Spezialist für cloud-fähige Handwerkersoftware und Handwerker-Apps pds GmbH zum „DigitalBox Premium-Partner“ ernannt.

Jedes einzelne Tool innerhalb der DigitalBox bietet dem Fachhandwerker für sich bereits einen echten Mehrwert für eine digitale Ablauforganisation. Das Besondere der DigitalBox Tools aber liegt in ihrer Vernetzung: jedes einzelne Tool spielt smart mit anderen digitalen Lösungen der DigitalBox zusammen, um Fachhandwerksbetrieben einen maßgeschneiderten digitalen Werkzeugkasten über alle Betriebsbereiche hinweg bereitzustellen. Unterteilt in die vier Einzelboxen BadBox, HeizungsBox, WebBox und UnternehmerBox mit ihren jeweiligen Tools, unterstützt die DigitalBox alle wichtigen kaufmännischen Abläufe im Fachhandwerk.

pds Software und pds Apps zeichnen sich insbesondere durch ihre Cloud-Fähigkeit, geführte und automatisierte Workflows und ihre offene Schnittstellenarchitektur aus. Dies bildet das Fundament, um Unternehmen aus dem Fachhandwerk ein medienbruchfreies Zusammenspiel mit den wichtigsten Tools der DigitalBox zu erlauben. „Wir freuen uns sehr, bereits zum Start des DigitalBox Partnerprogramms den Premium-Partnerstatus zu erlangen und die DigitalBox Tools insbesondere durch die integrativen E-Commerce-Anbindungen für das Fachhandwerk mit den vielseitigen Möglichkeiten der pds Software und pds Apps zu bereichern“, so Alexander Post, Head of Sales bei der pds GmbH. „Fachhandwerksbetriebe profitieren mit pds und der DigitalBox von schnellen und durchgängig digitalen Prozessen, vom ersten Kundenkontakt bis zur Rechnungsstellung, einem vollständig digitalen Belegfluss von Bestellungen, Lieferscheinen und Rechnungen, einem automatisierten Stammdatenaustausch in Echtzeit und der Übernahme von Leistungsverzeichnissen unter anderem aus der Projektplanungs- und Kommunikationsplattform elements a.“

Über pds

Mit rund 50-jähriger Branchenerfahrung entwickelt die pds GmbH digitale Lösungen für Handwerk und Bau für alle Prozesse von der Kalkulation über das Bestellwesen, Lagerwirtschaft, Serviceaufträge, Ressourcenplanung bis zur Rechnung sowie optional einem ganzheitlichen Finanz- und Personalwesen. Damit deckt pds Software alle Anforderungen des Bauhaupt- und Baunebengewerbes vollumfänglich ab – bei beständiger Flexibilität der Softwaremodule. Bereits über 45.000 Anwender organisieren mit pds Software ihre Geschäftsabläufe ganzheitlich, voll digital, mobil über moderne Apps und auf Wunsch jederzeit verfügbar in der Cloud. Rund 180 Mitarbeitende und ein dichtes Partnernetzwerk betreuen die Kunden bundesweit. Weitere Informationen: www.pds.de

