PCK IT Solutions GmbH eröffnet Niederlassung in Lindau

Kemptener Systemhaus auf Wachstumskurs: Zweiter Standort plus eigenes Rechenzentrum

Die im Jahr 1990 gegründete PCK Gruppe aus Kempten setzt weiter auf Wachstum: Ab April 2022 sind die renommierten Allgäuer IT-Experten mit ihrem Systemhaus auch in der Bodenseeregion präsent. Im Zuge der Übernahme des Rechenzentrums der Stadtwerke Lindau durch die PCK IT Datacenter GmbH entsteht die neue Niederlassung der PCK IT Solutions GmbH in Lindau. Damit erweitert das Systemhaus nicht nur sein Vertriebsgebiet – dank des neuen Rechenzentrums können PCK Kunden zukünftig alle „Managed Services“ und viele neue „IT-as-a-Service“ Angebote direkt aus der Region beziehen. In Zusammenarbeit mit Hochschulen und externen Technologiepartnern soll eine „IT-as-a-Service“ Denkfabrik am Bodensee entstehen.

Nachdem die Stadtwerke Lindau ihr Rechenzentrum im Zuge der Restrukturierung ihrer Kernaufgaben an die PCK IT Datacenter GmbH aus Kempten verkauft haben, baut die PCK Gruppe dort zusätzlich eine Niederlassung ihres Systemhauses PCK IT Solutions GmbH auf. Der neue Standort in Lindau ermöglicht den Allgäuer IT-Experten weiteres Wachstum in der Bodenseeregion sowie im benachbarten Vorarlberg bis in die Ost-Schweiz.

Mit ihren proaktiven Dienstleistungen begleitet die PCK IT Solutions GmbH schon seit über 30 Jahren mittelständische Unternehmen, Institutionen und Behörden im Prozess der digitalen Transformation. Sogenannte „Managed Services“ sind heute die Grundlage für eine sicher funktionierende digitale Infrastruktur. Dazu gehören zum Beispiel Sicherheitsprodukte wie „smart IT Firewall“ oder „smart IT Backup“ wie auch klassische IT-Service-Dienstleistungen beim Aufbau und Betrieb von IT-Infrastruktur.

Das neue Rechenzentrum erweitert das Portfolio des Systemhauses um einen in der IT-Branche zukunftsweisenden Technologieansatz namens „IT-as-a-Service“: Unternehmen lagern ihre IT ganz oder teilweise an externe Dienstleister aus und erhalten Digitalisierung und Transformation aus einer Hand – und das zukunfts- und betriebssicher, datenschutzkonform und umweltschonend. PCK ist kein anonymer Cloud-Anbieter, sondern versteht sich als verlängerte IT-Werkbank aus dem Allgäu. PCK-Kunden haben einen persönlichen Ansprechpartner ihres Vertrauens.

„Unsere Kunden schätzen die persönliche Betreuung und unseren umfassenden, proaktiven Service. Wir freuen uns, zukünftig die komplette Bandbreite der IT-Dienstleistungen direkt aus der PCK Gruppe heraus anbieten zu können – aus der Region für die Region, vertrauensvoll und nachhaltig“, so Peter Schmidt, Prokurist und Leiter der neuen PCK IT Solutions Niederlassung Lindau.

Das Unternehmen startet am neuen Standort umgehend mit dem Aufbau von weiterem Personal für Helpdesk, Vor-Ort-Technik und Kundenberatung. In Zusammenarbeit mit dem bestehenden Team des Rechenzentrums Lindau soll außerdem in den nächsten Jahren unter der Leitung des Gründers und Gesellschafters der PCK Gruppe, Rainer Schmidt, eine „IT-as-a-Service“ Denkfabrik entstehen, die in Kooperation mit Hochschulen und externen Technologiepartnern neuartige „IT-as-a-Service“ Lösungen entwickeln wird. Dafür erforderliche Folgeinvestitionen und der Aufbau weiterer Arbeitsplätze sind bereits in Planung.

Über die PCK Gruppe

Das im Jahr 1990 von Rainer Schmidt unter dem Namen „PC Konzepte“ in Kempten gegründete Unternehmen umfasst aktuell als PCK Gruppe vier Tochterunternehmen, die IT-Dienstleistungen für mittelständische Unternehmen, Behörden, Kommunen und Institutionen rund um die Themen Digitalisierung und digitale Transformation anbieten.

Die PCK IT Solutions GmbH ( www.pck-it.de) ist ein IT-Systemhaus und Managed-Service-Provider, der proaktive smart IT Services liefert und die dafür notwendigen IT-Systeme und die IT-Infrastruktur aufsetzt und betreut.

Die PCK IT Datacenter GmbH ( www.pck-datacenter.de) ist ein regionales Rechenzentrum in Lindau mit einem umfassenden Angebot an „IT-as-a-Service“ Lösungen.

Die care IT GmbH bietet IT-Beratung und Full-Service-Dienstleistungen für die komplette digitale Transformation von Pflegeheimen und Privatkliniken.

Die PCK IT Consulting GmbH liefert Beratung und Dienstleistungen rund um die IT-Sicherheit, Datenschutz und EU-DSGVO.

