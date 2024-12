PCC plant Bau einer Chloralkali-Anlage in den USA am Standort von Chemours in DeLisle, Mississippi

Duisburg/Wilmington (Del., USA) (IRW-Press/10.12.2024/)

Die PCC SE plant den Bau und Betrieb einer Chloralkali-Anlage auf dem Gelände der Titandioxid (TiO2)-Anlage von The Chemours Company (NYSE: CC) in DeLisle, Mississippi (USA). PCC und Chemours haben einen Chlor-Liefervertrag geschlossen, der bestimmten üblichen aufschiebenden Bedingungen unterliegt. Die neue Anlage wird mit modernster Technologie die Energieeffizienz maximieren und eine jährliche Nennkapazität von bis zu 340.000 Tonnen erreichen, sobald die Anlage in Betrieb genommen wird. Das Nebenprodukt Natronlauge wird von PCC an strategische Partner und auf dem freien Markt verkauft. Der Baubeginn ist für Anfang 2026 geplant, die Anlage soll 2028 in Betrieb gehen.

„Unsere Partnerschaft mit Chemours ist ein Beispiel für die Strategie der PCC-Gruppe, Wachstum in der Chemiesparte basierend auf langfristigen Geschäftsbeziehungen zu generieren“, sagt Peter Wenzel, Vorstandsvorsitzender der PCC SE. „Wir sind bestrebt, unsere jahrzehntelange Erfahrung zu nutzen, um unser Chemiegeschäft an diesem Standort sicher und verantwortungsvoll auszubauen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem so großen, weltweit renommierten Akteur wie Chemours, der einen Maßstab in der Branche setzt und gleichzeitig weitere Möglichkeiten in der Region prüft.“

„Heute unternimmt Chemours Titanium Technologies im Rahmen von Pathway to Thrive einen wichtigen Schritt in seiner kontinuierlichen Transformation zur operativen Exzellenz und geht eine Partnerschaft mit der PCC-Gruppe ein, um die Versorgungssicherheit durch Chlor vor Ort in unserer TiO2-Anlage in DeLisle zu erhöhen“, sagt Denise Dignam, Präsident und CEO von Chemours. „Diese neue Partnerschaft, die keine finanzielle Verpflichtung von Chemours im Voraus erfordert, wird es uns ermöglichen, unsere Herstellungskosten zu senken und unsere Kunden als vertrauenswürdiger TiO2-Partner der Wahl besser zu bedienen. Es bekräftigt auch unser Engagement für die Gemeinde an der Golfküste von Mississippi, die wir seit fast 45 Jahren unser Zuhause nennen.“

Das Projekt wird Vollzeitarbeitsplätze für Fachkräfte bei PCC und bis zu 1.200 befristete Arbeitsplätze während der Bauphase schaffen.

Über die PCC SE

Die PCC SE mit Hauptsitz in Duisburg ist die Beteiligungsholding der weltweit tätigen PCC-Gruppe mit rund 3.300 Mitarbeitenden. Ihre Konzerngesellschaften verfügen über Kernkompetenzen in der Produktion von chemischen Rohstoffen und Spezialchemikalien, Silizium und Silizium-Derivaten sowie im Bereich Containerlogistik. Als langfristig orientierter Investor konzentriert sich die PCC SE darauf, durch nachhaltige Investitionen die Unternehmenswerte ihrer Beteiligungen kontinuierlich zu steigern und beständig neue Werte zu schaffen. Die größten Chemieproduzenten der PCC-Gruppe sind die PCC Rokita SA, ein bedeutender Chlor-Hersteller und Osteuropas führender Produzent von Polyolen, sowie die PCC Exol SA, einer der modernsten Tenside-Produzenten in Europa. Die PCC BakkiSilicon hf. betreibt in Island eine der weltweit modernsten und klimafreundlichsten Siliziummetall-Produktionsanlagen. Gegründet wurde PCC 1993 von Waldemar Preussner, Alleinaktionär der PCC SE, der heute den Vorsitz im Aufsichtsrat innehat. Weitere Informationen zur PCC finden Sie unter: www.pcc.eu

Über The Chemours Company

The Chemours Company (NYSE: CC) ist ein weltweit führender Anbieter von industriellen und Spezialchemieprodukten für Märkte wie Beschichtungen, Kunststoffe, Kälte- und Klimatechnik, Transport, Halbleiter und moderne Elektronik, die allgemeine Industrie sowie Öl und Gas. Unsere drei Geschäftsbereiche – Titanium Technologies, Thermal & Specialized Solutions und Advanced Performance Materials – bieten praktisch anwendbares Wissen und chemiebasierte Innovationen, welche die größten Herausforderungen unserer Kunden lösen. Unsere wichtigsten Produkte werden unter bekannten Marken wie Opteon™, Freon™, Ti-Pure™, Nafion™, Teflon™, Viton™ und Krytox™ verkauft. Chemours hat seinen Hauptsitz in Wilmington, Delaware, und wird an der NYSE unter dem Symbol CC geführt. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 6.100 Mitarbeitende, verfügt über 28 Herstellungsstätten und beliefert ca. 2.700 Kunden in ca. 110 Ländern.

Für weitere Informationen besuchen Sie chemours.com oder folgen Sie Chemours auf X (ehemals Twitter) @Chemours oder LinkedIn.

