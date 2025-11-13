Paul Morger AG: Ratgeber zu Brother Druckern

Vergleich der beliebtesten Brother Modelle: Tipps für Büro und Homeoffice.

Rüti ZH 13. November 2025

Die Paul Morger AG hat einen neuen Online-Ratgeber veröffentlicht, der Ihnen hilft, den richtigen Brother Drucker für Ihr Büro oder Homeoffice zu wählen. Der Beitrag erklärt, welche Geräte sich für unterschiedliche Anforderungen eignen, von kompakten All-in-One-Modellen bis hin zu leistungsstarken Farblaserdruckern für grosse Teams.

Im Ratgeber erfahren Sie, worauf Sie bei der Auswahl achten sollten: Druckgeschwindigkeit, Volumen, Auflösung, Papierkapazität, Folgekosten und technische Ausstattung. Alle wichtigen Brother-Serien werden übersichtlich dargestellt, inklusive Vergleichstabelle der beliebtesten Modelle.

Ein Brother Drucker überzeugt durch Langlebigkeit, Wartungsarmut und hohe Produktivität. Dank moderner Konnektivität lassen sich die Geräte flexibel in jedes Arbeitsumfeld integrieren. Auch die niedrigen Seitenkosten und die Zuverlässigkeit im Alltag machen Brother Drucker zu einer wirtschaftlichen Wahl für Unternehmen und Privatanwender.

Zu den vorgestellten Modellen gehören unter anderem der Brother DCP-L8410CDW (Farblaser-Multifunktionsgerät), der MFC-L3760CDW (All-in-One-Drucker fürs Homeoffice) und der HL-L5210DW (Hochgeschwindigkeits-Laserdrucker für grosse Druckvolumen).

Der vollständige Ratgeber mit detaillierter Tabelle und Praxis-Tipps ist online abrufbar unter: https://www.morger.ch/brother-drucker-ratgeber/

Die Paul Morger AG ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Rüti ZH. Seit 1965 steht Morger für Büroideen, ergonomische Einrichtung und zuverlässigen Service, vom Homeoffice bis zur Firmenausstattung. Im eigenen Showroom bietet das Unternehmen Beratung, Planung und Montage aus einer Hand.

Kontakt

Paul Morger AG

Marco Morger

Rapperswilerstrasse 59

8630 Rüti ZH

055 251 20 20



https://www.morger.ch/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.