Patricia Heydemann wird Managing Director bei WeCreate

Die erfahrene Transformations- und Marken-Strategin verstärkt das Management-Team – Fokus auf Positionierung, Angebotssystematik und Organisationsweiterentwicklung.

WeCreate holt Patricia Heydemann an Bord. Heydemann übernahm bereits zum 1. Januar die Verantwortung für die strategische Neuausrichtung der Agentursparte – inklusive Positionierung, Angebotsarchitektur, Markenauftritt und der Weiterentwicklung des Ökosystems aus Beratung, Social, Content, Creator Partnerships, Events und Tech.

Mit dem Schritt reagiert WeCreate auf die veränderte Realität im Markt: Social ist nicht mehr Kanal, sondern Betriebssystem. Marken brauchen weniger Silos und mehr integrierte Führung über Strategie, Kreation, Community, Plattform-Mechaniken, Creator-Kollaborationen, Media-Logik und Wirkungsmessung.

„Unser Erfolg basiert darauf, dass wir Plattform-Logiken früh verstanden und daraus Produkte, Formate und messbares Wachstum für unsere Partner gebaut haben. Die nächste Phase – mit KI als womöglich größter technologischer Disruption seit dem Internet – wollen wir aktiv mitprägen und im Sinne unserer Kunden und Partner gestalten. Dafür braucht es vor allem drei Dinge: Klarheit, Geschwindigkeit und messbare Ergebnisse“, sagt Adil Sbai, Gründer und Geschäftsführer von WeCreate. „Patricia bringt genau die Mischung mit, die wir dafür brauchen: strategische Schärfe, operative Strukturkraft und ein modernes Führungsverständnis.“

Heydemann war zuletzt als Managing Director bei Odaline tätig und verantwortete dort die strategische Führung von LEH- und FMCG-Kundenetats sowie die Weiterentwicklung der Organisation. Seit mehreren Jahren ist sie im Umfeld von digitaler Transformation, Markenstrategie und nachhaltigen Wachstumsmodellen für internationale Marken aktiv. Ihr Schwerpunkt liegt auf Brand Strategy, Social- und E-Commerce-getriebenem Wachstum sowie dem Aufbau skalierbarer Organisationsstrukturen in dynamischen Umfeldern.

„9:16 by WeCreate ist eine der stärksten Agenturen im deutschsprachigen Raum, die Creator- und Community Marketing-DNA mit Social Excellence vereint“, sagt Patricia Heydemann. „Mein Ziel ist es, das, was bereits erfolgreich ist, in eine noch klarere Systematik zu übersetzen: Wofür stehen wir, welche Probleme lösen wir für unsere Partner, wie sieht das Operating Model aus und wie wird das in Marke, Angebot und Kommunikation maximal konsistent. Meine Überzeugung war schon immer: Format folgt Wirkung. Plattformen verändern sich schneller als jede Marken- und Agenturstruktur. Deshalb arbeiten wir mit kleinen, eigenverantwortlichen Teams, die sich dem Projekt anpassen – nicht umgekehrt.“

Mit Heydemanns Einstieg stärkt WeCreate den Anspruch, in der Creator Economy nicht vor allem für kreative Exzellenz zu stehen, sondern als Partner für moderne Markenführung zu agieren: Social-first im Denken, aber End-to-End in Verantwortung und Ergebnissen.

9:16 by WeCreate ist die im DACH-Raum führende Agentur für 9:16-Inhalte. 2020 von CEO Adil Sbai gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute mehr als 60 MitarbeiterInnen in Hamburg, Wien und Berlin. Zu ihren Aufgaben zählt neben dem Managen der größten CreatorInnen im deutschsprachigen Raum auch die Kreativ- und Kampagnen-Beratung großer Unternehmen; außerdem setzte sie mit innovativen Showformaten wie dem 9:16 House, 9:16 Star oder den 9:16 AWARDS neue Maßstäbe in der deutschsprachigen Marketing-Szene.

