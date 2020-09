patientsafety – Die (Internet-)Welt in Orange

Aktion Wir färben die die (Internet-)Welt in Orange

(Welt-)Tag der Patientensicherheit

17. September 2020

WhatsApp-/Facebook-/Instagram-Kampagne

Am 17. September 2020 ist der Tag der Patientensicherheit.

Zahlreiche Aktionen werden stattfinden, damit viele Menschen fĂĽr dieses Thema sensibilisiert werden.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite: www.tag-der-patientensicherheit.de

Der Welt-Tag der Patientensicherheit wird in Deutschland vom APS e. V. (AktionsbĂĽndnis Patientensicherheit) organisiert.

Werden Sie diese Aktion unterstützen, also darauf hinweisen und selbst am 17.09.2020 Ihr Profilbild auf whatsapp und Co für einen Tag ändern?

“Wir färben die (Internet-)Welt in Orange”

MACH DICH STARK FĂśR PATIENTENSICHERHEIT

Orange als Zeichen der Verbundenheit !!!

Mach mit, ob als

Patientin oder Patient,

Angehöriger,

im Gesundheitswesen engagiert oder

ansonsten am Thema Patientensicherheit interessiert.

Irgendwie, irgendwo, irgendwann

sind wir doch alle damit konfrontiert

Dann färbe am Donnerstag, den 17.09.2020

WhatsApp- und Facebookprofile in Orange!

Wie kannst Du Dich aktiv beteiligen?

Teile diesen Beitrag und verschicke ihn an all Deine Kontakte

Nimm am 17.09.2020 das orangegefärbte Logo des”Tages der Patientensicherheit” als Dein Profilfoto.

Das Foto kannst Du aus dem Beitrag herauskopieren und als Dein Profilbild verwenden oder es von der Homepage www.klinikkompass.infodownloaden oder das Foto wird per WhatsApp einzeln verschickt

Weitere Hintergrundinformationen, Ziele und die Logos auf

www.klinikkompass.info/tag-der-patientensicherheit

Diese Aktion ist offiziell auf der Homepage

www.tag-der-patientensicherheit.de gemeldet.

Die Botschaft auf whatsapp, facebook und Co.

Vorschlag fĂĽr die Nachricht in den sozialen Medien,

um auf den Tag der Patientensicherheit hinzuweisen

Wir machen mit und färben die (Internet-) Welt in Orange

und zwar am 17. September, das ist die Chance

auf Whatsapp, Facebook und Co.

unser Profilbild oder Logo

Patientensicherheit geht uns alle an,

irgendwie, irgendwo, irgendwann

Deshalb teile diesen Beitrag, mache einfach mit

es ist fĂĽr jeden einzelnen ein kleines Zeichen,

aber fĂĽr uns alle ein groĂźer gemeinsamer Schritt

Weitere Infos auf

www.klinikkompass.info oder www.aps-ev.de

Quelle und weitere Infos zu Aktionen und Veranstaltungen

https://www.tag-der-patientensicherheit.de/mitmachen.html

MACH DICH STARK FĂśR PATIENTENSICHERHEIT!

ENGAGEMENT SICHTBAR MACHEN

Um das Engagement für Patientensicherheit in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen, möchten wir die Bitte der WHO unterstützen,

am 17. September Gebäude oder

Touristenattraktionen orange anstrahlen zu lassen .

In Genf selbst wird das Wahrzeichen der Stadt – die Fontäne im Genfer See – in der Farbe des Welttags der Patientensicherheit – orange leuchten.

WHO und APS laden Sie ein, auch Ihre Firmenzentrale, Ihr BĂĽro oder ein Wahrzeichen Ihrer Umgebung an diesem Tag in der Farbe der Patientensicherheit zu illuminieren und das Ergebnis in den sozialen Medien unter den Hashtags

#wtps

#PatientSafety oder

#WorldPatientSafetyDay zu teilen.

Adresse: Martin Huber – Alm 21 – 77704 Oberkirch-Ă–dsbach

mobil: 0170-8793437 – e-mail: Huber.Martin@pflegepaedagoge.de

Der Klinikkompass

von Patienten – fĂĽr Patienten

fĂĽr einen aktiven und sicheren Krankenhausaufenthalt

Neu: Teste Dein Wissen:

Wie fit bist Du fĂĽr einen Krankenhausaufenthalt?:

zum Testauf www.klinikkompass.info

Der Klinikkompass

Info-Portal fĂĽr den Krankenhausaufenthalt

Ratgeber von Patienten fĂĽr Patienten

fĂĽr einen aktiven und sicheren Klinikaufenthalt

