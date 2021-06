Patientenmanagement: Cloud-Telefonie für Arztpraxen

IP-Cloud-Lösungen von diabolocom machen das Telefon zur akustischen Visitenkarte.

Berlin, 16. Juni 2021 – Zuverlässige Telefonanlagen in den Arztpraxen sind in Corona-Zeiten wichtiger denn je. Denn seit Aufhebung der Impf-Priorisierung stehen dort die Telefone nicht mehr still. Cloudbasierte IP-Telefonie von diabolocom entlastet Mitarbeiter, ist schnell installiert, intuitiv zu bedienen und garantiert durch benutzerfreundliche Funktionen einen engen Kontakt zu Patienten. Dank Cloud-Technologie entfallen Wartungskosten, höchste Sicherheitsstandards werden eingehalten.

Ansturm auf das Telefon

Nach wie vor gibt es zu wenig Corona-Impfstoff, gleichzeitig steigt die Zahl der Impfwilligen. Die daraus resultierende Nachfrage ist enorm und sorgt für ein Organisations-Chaos in den Arztpraxen. Täglich rufen dort Tausende an und bringen Ärzte und Mitarbeiter an ihre Grenzen. In solchen Situationen ist eine zuverlässige Telefonie-Infrastruktur unerlässlich. Denn das Telefon ist nach wie vor das wichtigste Kommunikationsmedium zwischen Arztpraxis und Patient.

Die Lösung: Virtuelle IP-Telefonanlage aus der Cloud

Die Cloud-Telefonie-Lösungen von diabolocom sind abgestimmt auf die Bedürfnisse von Arztpraxen und bieten folgende Vorteile:

– Anbindung an Praxis-Software. Beim Anruf kann direkt auf die Patientendatei auf dem PC-Monitor zugegriffen werden.

– Optimale Erreichbarkeit. Mit verschiedenen Sprachansagen können Anrufe auch außerhalb der Sprechstunde korrekt weitergeleitet werden – auch auf das Handy oder als Sprachnachricht. Anrufe lassen sich eingruppieren und getrennt bearbeiten, z.B. Notfälle, Terminwünsche, Impf-Warteliste etc.

– Auskunftservice. Für Anrufer können zu bestimmten Themen informative Ansagen hinterlegt werden, z.B. zur aktuellen Impfsituation.

– Vertrauliches bleibt vertraulich. Cloud-Telefonielösungen von diabolocom sind auf Servern in Deutschland gehostet, gehen konform mit der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) und bieten damit höchste Sicherheit.

– Erreichbarkeit. Cloud-Telefonie ist ortsunabhängig. Homeoffice-Mitarbeiter lassen sich einbinden, nötig ist lediglich ein Internet-Anschluss.

– Intuitive Nutzeroberfläche. Die Telefonie-Lösung von diabolocom ist leicht zu bedienen. Grundlegende Funktionen können ohne Einarbeitung sofort genutzt werden.

– Keine externen Dienstleister nötig. Telefonie-Szenarien lassen sich individuell und bedarfsgerecht in Eigenregie steuern. Einrichtungskosten entfallen.

– Einfacher Umstieg. Gewohnte Rufnummern und -blöcke werden auf die Cloud-Telefonanlage automatisch portiert. Die Aufrüstung von Telefonanschlüssen in der Arztpraxis ist durch hohe Skalierbarkeit gewährleistet.

Ein weiteres Highlight der Cloud-Telefonielösungen von diabolocom ist die sogenannte Call-Back-Funktion. Damit können Mitarbeiter von Arztpraxen Patienten nach Wunsch zurückrufen. Da der Patient einen Rückruftermin angeben kann, verkürzt das nicht nur Wartezeiten, sondern sorgt für Patientenzufriedenheit. Zusätzlich kann der Anrufer mit der Call-Back-Funktion den Grund seines Anrufes angeben. Die Arztpraxis kann sich so optimal auf den Rückruf vorbereiten.

