Pastor Mark Burns setzt sich für Religionsfreiheit ein – Exklusives Interview auf ALLATRA TV

Pastor Mark Burns ruft im Interview mit ALLATRA TV zur Verteidigung der Religionsfreiheit und zu mehr Einheit im Glauben auf.

Philadelphia, Pennsylvania. In einem bemerkenswerten Exklusivinterview mit ALLATRA TV trat Pastor Mark Burns auf – vom Time Magazine als Donald Trumps wichtigster Pastor und geistlicher Berater bezeichnet, Gründer und leitender Pastor des Harvest Praise and Worship Center in South Carolina sowie Initiator des internationalen christlichen Fernsehsenders Now Television Network.

Mit seiner Botschaft des Glaubens, die Millionen von Haushalten weltweit erreicht, unterstrich Pastor Burns die zeitlose Bedeutung der Wiederherstellung der Religionsfreiheit als Grundpfeiler menschlicher Würde und Freiheit.

Pastor Burns ist nicht nur als geistlicher Führer bekannt, sondern auch als „geistlicher Diplomat“, der Konfliktgebiete bereist – darunter die Ukraine, wo er öffentlich ein Ende des Krieges gefordert hat. Sein aktives Eintreten für die Verteidigung der Religionsfreiheit und sein Engagement, Brücken zwischen Menschen unterschiedlicher Traditionen zu bauen, haben ihn zu einer Stimme gemacht, die in Diskussionen über die Zukunft des Glaubens in der modernen Welt nicht überhört werden kann.

In seinem Interview mit ALLATRA TV betonte Pastor Mark Burns, dass Religionsfreiheit nicht nur ein rechtlicher Anspruch ist, sondern ein grundlegender Bestandteil menschlicher Identität, der die Vereinigten Staaten geprägt hat. „[…] Unsere Rechte [kommen] nicht von Menschen oder Gesetzen […]. Sie kommen von Gott“, sagte Burns und erinnerte daran, dass die Gründung der amerikanischen Nation aus der Flucht vor Verfolgung und dem Streben nach angstfreier Religionsausübung hervorging. „Und das gilt für alle Glaubensrichtungen hier in Amerika, für den Glauben jedes Einzelnen, der willkommen ist, wo man seinen Glauben ausüben kann, ohne von der Regierung verfolgt zu werden oder seinen Glauben verlieren zu müssen, weil jemandem nicht gefällt, woran man glaubt“, betonte Pastor Mark Burns.

Im Interview mit ALLATRA TV sprach Pastor Burns über die weltweiten Bedrohungen der Religionsfreiheit – von schleichenden Einschränkungen an amerikanischen Arbeitsplätzen und Schulen, wie zum Beispiel Beschränkungen für öffentliche Gebete oder saisonale Grüße, bis hin zu offener Gewalt in Regionen wie Indien, den besetzten Gebieten der Ukraine und darüber hinaus. Er warnte davor, dass das Unterdrücken einer Glaubensgemeinschaft den Weg für größere Ungerechtigkeiten ebnet, und rief zu interreligiöser Solidarität auf: „Dr. King sagte, es seien nicht die Schreie seiner Feinde gewesen, die ihn gestört hätten. Es war das Schweigen seiner Freunde. Und deshalb dürfen wir nicht schweigen, wenn wir andere Brüder und Schwestern sehen, unabhängig von ihrem Glauben […]. Denn wenn man einen Glauben verfolgt, wird man auch einen anderen Glauben verfolgen. Verstehen Sie, was ich meine? Und deshalb sollten wir, die wir im Glauben leben, zusammenstehen und sicherstellen, dass wir, wenn einer unserer Brüder oder Schwestern in Bedrängnis gerät, unabhängig davon, ob wir theologisch mit ihnen übereinstimmen oder nicht, gemeinsam unseren Glauben schützen.“

Pastor Burns, der eine multikulturelle, nichtkonfessionelle Kirche leitet, betonte, wie wichtig es ist, durch Liebe und Kommunikation Brücken zwischen den Kulturen zu bauen. Anhand biblischer Beispiele wie dem Apostel Paulus und dem barmherzigen Samariter plädierte er dafür, die Menschlichkeit im Anderen zu sehen – jenseits theologischer Unterschiede. „Es geht nicht so sehr um die Religion, sondern um das Herz des Menschen“, erklärte er. Seine jüngsten Besuche in Konfliktgebieten, darunter in der Ukraine, haben diese Sichtweise noch bestärkt: Dort wurde er Zeuge der Zerstörung und forderte ein Ende des Krieges – mit dem Schwerpunkt auf Hilfe und Mitgefühl statt Spaltung.

Pastor Burns forderte einen verantwortungsvolleren Umgang mit Medien und Kommunikation – einen Ansatz, der Spaltungen abbaut und echte Einheit fördert. Er hob die spaltende Rolle der Medien bei der Aufrechterhaltung von Missverständnissen zwischen Gesellschaften hervor und warnte davor, dass sie oft unsichtbare Barrieren zwischen Menschen errichten.

„Das größte Problem ist, dass die Medien uns so sehr voneinander trennen. Die Medien schaffen Mauern. Die Medien, die Theologie und falsche Vorstellungen schaffen diese falschen Mauern, die existieren“, sagte er.

In einem Aufruf zum Handeln skizzierte Pastor Burns praktische Ansätze zur friedlichen Konfliktlösung: beginnend mit Liebe, um Barrieren abzubauen, gefolgt von offener Kommunikation, um Verständnis zu fördern. Er betonte, dass echte Veränderung dann beginnt, wenn jeder Mensch Fürsprecher hat, die seine Rechte verteidigen, und wenn Hunger, Ungerechtigkeit und Ausbeutung durch wirksame Maßnahmen bekämpft werden.

„Steh nicht auf der rechten Seite. Steh nicht auf der linken Seite. Steh auf der Seite der Menschenrechte. Setze dich für die Stimmlosen ein und verteidige das von Gott gegebene Recht jedes Menschen auf freie Religionsausübung […]. Es ist Liebe. Es ist nicht Politik. [Es] spielt keine Rolle, zu wem du betest – ich werde dich trotzdem lieben und für deine Freiheit kämpfen“, betonte Pastor Mark Burns.

ALLATRA spricht Pastor Mark Burns seine tiefste Dankbarkeit und höchsten Respekt für sein unerschütterliches Engagement für die Verteidigung der Menschenrechte und der Religionsfreiheit aus. Seine mutige Haltung dient als Inspiration, baut Brücken und fördert eine Welt, in der alle in Frieden leben können. „Wir sind zutiefst dankbar für die Stimme von Pastor Burns, die Türen zu mehr Verständnis und Harmonie öffnet“, sagte Valerie Smian, Leiterin für Kommunikation, Partnerschaften und Veranstaltungen bei der IGB ALLATRA. „Pastor Mark Burns‘ Engagement für Liebe, Dialog und Gerechtigkeit verkörpert die höchsten Ideale geistlicher Führung.“

Während des Interviews bedankte sich Pastor Burns beim Gastgeber und bei der ALLATRA-Plattform dafür, dass sie Stimmen bestärken, die für Freiheit und Würde eintreten: „Ihre Stimme berührt Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Vielen Dank dafür, dass Sie Ihre Plattform mit uns teilen.“

Er lobte die Mission von ALLATRA, Menschen verschiedener Glaubensrichtungen und Nationen zusammenzubringen, und brachte dies mit seinem eigenen Anliegen in Einklang, Brücken zu bauen und den Stimmlosen eine Stimme zu geben.

Über die Internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA

Die Internationale Gesellschaftliche Bewegung ALLATRA ist eine unabhängige, ehrenamtliche Organisation, die sich der Durchführung groß angelegter Forschungen auf dem Gebiet der Geodynamik und Umweltfragen widmet. Die IGB ALLATRA ist bekannt für ihren interdisziplinären Ansatz bei der Erforschung von Naturkatastrophen, für die Förderung der internationalen wissenschaftlichen Zusammenarbeit sowie für ihren Einsatz für Menschenrechte und Grundfreiheiten.

In Anerkennung ihres Engagements für den Umweltschutz und die Bewahrung der Schöpfung wurde der Internationalen Gesellschaftlichen Bewegung ALLATRA im Jahr 2024 von Seiner Heiligkeit Papst Franziskus der Apostolische Segen erteilt. Im Jahr 2025 verlieh Seine Heiligkeit Papst Leo XIV. der Präsidentin von ALLATRA und allen Freiwilligen ebenfalls den Apostolischen Segen.

