Passt perfekt in Zeiten von Corona: Kleidung mit Verhaltenshinweisen.

Wer sich in Zeiten der Corona-Pandemie im öffentlichen Raum bewegt, wird auf verschiedenste Schutzmaßnahmen treffen, die von Bodenbeklebungen bis Plexiglasscheiben reichen. Damit die Bediensteten und Kunden in Apotheken noch besser geschützt sind, gibt es jetzt eine Berufsbekleidung, die über die wichtigsten Verhaltensregeln in dieser schwierigen Zeit informiert.

Thomas Ströder arbeitet bei der Ontop UG, die Textilien herstellt, wie sie aktueller nicht sein könnten: Neben dem Firmen- oder Institutionsname fallen diese T-Shirts oder Warnwesten durch Best-Practise-Piktogramme während der Corona-Krise auf.

In den Apotheken, wo diese T-Shirts bereits zum Tragen kommen, ist man von diesem Konzept überzeugt. “In einer Apotheke ist man gewohnt, dass man kompetent beraten wird. Mit unseren Textilien muss man die wichtigsten Verhaltensweisen wie Abstand halten oder in die Armbeuge niesen nicht immer und immer wiederholen: Die Kunden können es jetzt ganz einfach lesen. Man bekommt diese wichtigen Tipps sozusagen on top dazu”, erklärt Thomas Ströder.

“Social Distancing” ist einer der Schlüsselwörter in der Corona-Krise. Darunter versteht man das Reduzieren von sozialen Kontakten, sowohl in der Häufigkeit als auch in der Nähe. Dies ist wichtig, um die Anzahl der Infektionen möglichst niedrig zu halten und die Ausbreitung des Virus bestmöglich einzudämmen. Experten sehen daher einen Mindestabstand von 2 Metern zur nächsten Person vor. “Es war klar, dass diese Verhaltensregel ganz groß auf die Vorderseite des Textils muss”, so Thomas Ströder.

Auf der Rückseite finden sich weitere sinnvolle Maßnahmen wie “Nicht in das Gesicht fassen”, “Gründliches Händewaschen”, “In die Armbeuge husten/niesen”, “Zuhause bleiben” und “Keinen Körperkontakt”. Alles sowohl in großen Lettern als auch mit deutlichen Piktogrammen dargestellt. So können auch Mitbürger, die mit der deutschen Sprache nicht so vertraut sind, den Sinn gleich erfassen.

Thomas Ströder schwört auf die Wichtigkeit ein, dass solche Maßnahmen schnell umgesetzt werden. “Ist erst mal eine kritische Grenze überschritten, kann das katastrophale Auswirkungen haben – menschlich und wirtschaftlich. Daher sind unsere Textilien in großer Menge sofort verfügbar und nach der Bestellung in wenigen Tagen bei der Apotheke oder einer anderen Institution.”

Wer Interesse an diesen Textilien mit Best-Practises-Verhaltensregeln während der Corona-Pandemie hat, soll eine formlose Anfrage per E-Mail an

schutzengel@ontopgmbh.de richten. Fragen werden auch telefonisch unter +49 (0) 711-217215561 beantwortet.

