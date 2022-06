PASSION FOR PEOPLE ist Top-Personaldienstleister 2022

Die Personalberatung Passion for People wurde in den Kategorien „Executive Search“ und „Professional Search“ für Spitzenleistungen ausgezeichnet.

Befragt wurden einerseits Personalmanager aus Unternehmen, andererseits Job-Interessenten, die in den vergangenen drei Jahren Kontakt mit Personaldienstleistern hatten, zu ihren Favoriten. Dabei wurde Passion for People in den Kategorien „Executive Search“ und „Professional Search“ ausgezeichnet und ist unter namhafter Konkurrenz vertreten. Die Bewertungskriterien auf Personal-Expertenseite umfassten Qualität und Auswahl der Kandidatenprofile, Service-Qualität, Preis-Leistungs-Verhältnis und die Vermittlungsgeschwindigkeit. Auf Kandidatenseite hingegen umfassten die Bewertungskriterien, Qualität und Auswahl der angebotenen Positionen, Kommunikation während und nach der Vermittlung und die Service-Qualität während des Bewerbungsprozesses.

„Wir freuen uns sehr, dass sich neben der positiven Bewertung von HR-Verantwortlichen auch die wertschätzende Meinung von Kandidaten in einer Spitzenposition widerspiegelt.

Bereits 2014, seit FOCUS-Business das erste Mal gemeinsam mit den Statistikexperten von Statista die Erhebung durchführte, erlangte Passion for People die Anerkennung von HR-Experten und Job-Interessenten.

Die positiven Bewertungen der letzten Jahre und die erneute Auszeichnung, sowohl in der Kategorie „Executive Search“, als auch in der Kategorie „Professional Search“ bestätigt uns darin, unseren Schwerpunkt auch weiterhin auf Qualität, Integrität und partnerschaftliche Zusammenarbeit zu legen“, bewertet Sabine Metzler, COO von Passion for People, das Ergebnis der Umfrage. „Die Platzierung zeigt, dass die Beratungskompetenz von Passion for People am Markt deutlich wahrgenommen wird. Vor dem Hintergrund des Kräftewandels auf dem Arbeitsmarkt vertrauen sowohl Unternehmen als auch Kandidaten zunehmend auf die Expertise von Passion for People.“

Passion for People ist als eine der führenden Personalberatungen spezialisiert auf die Begleitung von Wachstum und Veränderung.

Ein bundesweites Kompetenznetz aus 20 unabhängigen Personalberatern nutzen eine Gesamtexpertise aus Branchen-, Funktions- und Methodenkompetenz für die zielorientierte Empfehlung kompetenter Fach- und Führungskräfte bis zu nachhaltig wirksamen HR-Lösungen wie Employer Branding.

Das Experten-Netzwerk wurde 2012 gegründet, zählt u.a. zu den Top 100-Unternehmen in Deutschland und wurde bereits wiederholt zum Headhunter of the Year ausgezeichnet.

Kontakt

Passion for People GmbH

Sabine Metzler

Wartbergstraße 8

70191 Stuttgart

0711 253594-14

sabine.metzler@passionforpeople.de

http://www.passionforpeople.de