Partyboot an der Playa de Palma

Dank der wunderschönen Lage an der atemberaubenden Küste der Playa de Palma ist Arenal das ultimative Urlaubsziel für Party-Urlauber und Strandliebhaber. Perlweiße Strände, ein köstliches mediterranes Meeresklima und ein Event auf einem Partyboot in einem azurblauen Meer vervollständigen dieses ideale Bild. Palma de Mallorca ist jedoch auch eine perfekte Stadt für alle, die gerne Party machen! Zahlreiche Diskotheken, Strandbars und Cocktail-Bars sind ein Beweis dafür.

Kein Wunder also, dass Mallorca sogar ein Partyboot hat! Dieses wirklich einzigartige Erlebnis vor der Küste der Playa de Palma ist ein Muss, wenn du am Ballermann bist und gerne feierst! In diesem Blog werde ich dich auf ein großartiges Party-Abenteuer am Mittelmeer mitnehmen. Wenn Sie alles über eine Party mit Ihren Freunden auf dem Mallorca Partyboot wissen möchten, lesen Sie weiter und entdecken Sie alles, was Sie wissen müssen, um Ihren Partyurlaub am Ballermann unvergesslich zu machen! Wie der Name schon sagt, garantiert das Mallorca Party Boat ein tolle Party auf dem Meer mit vielen jungen Menschen. Gemeinsam starten wir in einem großen mediterranen Holzschiff im Hafen von Palma! Sobald das Partyboot auf Mallorca Kurs auf das offene Meer nimmt, sind bereits im Hintergrund die ersten Sounds zu hören. Der internationale DJ fängt an, sich warmzumachen, während das Deck die Möglichkeit bietet, die Hüften etwas zu lockern! Die Bar steht kurz vor der Eröffnung und die ersten leckeren Cocktails werden bereits gemixt! Denn was ist eine Party, wenn Sie nicht auch ein erfrischenden Cocktail genießen können?

Während einer Fahrt mit dem Mallorca Partyboot können Sie während Ihrer Reise auch ein köstliches Buffet genießen und beim Ankern in einer schönen Bucht ins glasklare Wasser springen. Natürlich kannst du für einen erfrischenden Tauchgang immer selbst ins Wasser springen. Für echte Partyliebhaber ist ein Ausflug mit dem Mallorca Partyboot eines der besten Erlebnisse auf des Urlaubs. Während deines Urlaubs auf Mallorca wirst du während eines Tages am Strand oder beim Bummeln an der Promenade von Arenal der Vielfalt verschiedener Partyboot-Events überwältigt sein! Es gibt viele Anbieter in S’Arenal, die diesen sehr beliebten Ausflug anbieten! Um miteinander zu konkurrieren, versucht jeder Anbieter, in seinen Angeboten für seine Kunden einzigartig zu sein, aber die Preise können auch stark voneinander abweichen!

Es ist daher auf jeden Fall ratsam, ein paar verschiedene Angebote von den Promotern am Strand anzuhören und neben dem Preis auch darüber nachzudenken, was genau enthalten ist! Schließlich möchten Sie nicht ohne leckeren Cocktails auf einem Partyboot sein oder auf ein köstliches Buffet für ein paar Euro weniger verzichten! Um Ihnen ein bisschen zu helfen, habe ich hier Bootspartys zu erschwinglichen Preisen ausgewählt! Die Preise liegen im Durchschnitt bei 50€ pro Person!

Das Sunset Partyboot, organisiert von partyboot-mallorca.com, ist eine der bekanntesten Bootspartys am Ballermann! Während des Sommers begrüßt es Tausende junger Menschen für einen unvergesslichen Moment auf dem Mittelmeer. Drei Stunden lang stellt dieser schwimmende Nachtclub alles auf den Kopf, mit einem großartigen Live-DJ, einem erfrischenden Bad im azurblauen Wasser des Mittelmeers und natürlich den frisch zubereiteten Cocktails! Wenn die Sonne untergeht, kehrt das Boot an Land zurück, damit Sie den Abend stilvoll beenden können in einem der tollen Diskotheken am Ballermann.

Weitere Informationen zum Partyboot an der Playa de Palma oder zu anderen Boots-Veranstaltungen von finden Sie auf partyboot-mallorca.com