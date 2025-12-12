Partnervermittlung gewinnt internationalen Award

Ksenia Droben gewinnt internationalen „Best Brand Transformation Award“

Die renommierte internationale Partnervermittlerin und Dating-Coach Ksenia Droben wurde mit dem Best Brand Transformation Award ausgezeichnet.

Mit über 27 Jahren Erfahrung in der Partnervermittlung und einem starken Fokus auf die Partnersuche in Osteuropa gilt Ksenia Droben als eine der führenden Expertinnen im Bereich der internationalen Vermittlung. Die Auszeichnung bestätigt nicht nur ihre erfolgreiche Arbeit, sondern auch ihre Weiterentwicklung als Marke, die moderne Singles auf authentische und menschliche Weise begleitet.

In den letzten Jahren hat Ksenia Droben ihre Marke neu definiert:

– klare Spezialisierung auf Frauen aus Osteuropa,

– innovative Dating-Events wie Love Castle, internationale Single Events und Online-Veranstaltungen,

– moderne Coaching-Formate und Video-Kurse,

– Stärkere digitale Sichtbarkeit und Markenkommunikation.

„Diese Auszeichnung bedeutet mir unglaublich viel“, sagt Ksenia Droben.

„Sie zeigt, wie stark wir als Marke gewachsen sind – und das ist nur möglich, weil meine Kunden mir ihr Vertrauen schenken. Ohne die vielen wunderbaren Menschen, die mit meiner Hilfe die Liebe suchen und finden, wäre dieser Erfolg nicht denkbar.“

Starker Impuls für die Zukunft

Der Award setzt damit ein Zeichen für Qualität, Innovation und erfolgreiche Markenführung und bestärkt Ksenia Droben in ihrer Mission, internationale Singles auf ihrem Weg zur Liebe zu begleiten.

Ksenia Droben Partnervermittlung ist die führende internationale Partnervermittlung Seit 1998 bringt Ksenia Droben Singles zusammen und hilft Ihnen große Liebe zu finden

– Büros in 3 Ländern

– Single Events in 7 Ländern

– mehrere Auftritte in TV-Formaten wie „Traumfrau gesucht“ und „Das Geschäft mit der Liebe“

