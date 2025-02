Partnerschaftlich zum Erfolg

Gollan-Bau GmbH setzt seit Jahrzehnten auf die Expertise und Maschinen von HKL.

Hamburg, 6. Februar 2025 – HKL lieferte vier Kramer Radlader an die Gollan-Bau GmbH (Gollan) aus Beusloe bei Neustadt in Schleswig-Holstein. Das mittelständische, inhabergeführte Unternehmen ist vielseitig aufgestellt und in den Bereichen Recycling, Abbruch, Immobilien, Handwerk und Kfz-Werkstattbetrieb eine feste Größe in der gesamten Region. Gollan vertraut bereits seit vielen Jahren auf die Expertise und Maschinen von HKL – die Partnerschaft ist eine Erfolgsgeschichte, die bis in die Anfangsjahre beider Unternehmen zurückreicht.

Für den Unternehmensbereich Bauwirtschaft benötigte Gollan leistungsstarke Radlader zur Verstärkung des eigenen Fuhrparks. Die Bedürfnisse der Maschinenführer standen bei der Wahl der richtigen Maschine im Mittelpunkt. Mit dieser Anforderung wandte sich Daniel Nagel, Einkaufsleiter bei Gollan, an die Experten von HKL. Die Wahl fiel auf den neuen Kramer 5095, der mit dynamischem Allradantrieb, hoher Nutzlast und effizientem Hochdruck-Fahrantrieb überzeugt. Die Allradlenkung bietet dabei auch bei vollem Lenkeinschlag hohe Standsicherheit durch den ungeteilten Rahmen. Der Kunde entschied sich zu dem für eine Lackierung in der Gollan-Hausfarbe und eine umfangreiche Sonderausstattung. Die Maschinen verfügen über Klimaanlagen, ergonomische Luftsitze, Zentralschmieranlagen sowie CB-Funkgeräte – damit ist ein hoher Arbeitskomfort gewährleistet.

„Die neuen Radlader entsprechen in allen Punkten dem, was wir uns vorgestellt hatten“, sagt Sven Meß, Leiter der Tiefbausparte bei Gollan, und ergänzt „Vor allem die Anforderungen unserer Baumaschinenführer haben wir berücksichtigt und dabei auch auf deren Arbeitskomfort geachtet.“

Daniel Nagel, Einkaufsleiter bei Gollan, legt Wert auf die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen und zuverlässigen Partner: „HKL ist seit über 50 Jahren Handelspartner von Kramer, verfügt über enorme Erfahrung und gibt uns dadurch bestmögliche Sicherheit, auch beim Service. Wir werden durch unseren Ansprechpartner Frank Dietze seit vielen Jahren klasse betreut. Wir wissen, dass er unsere Anforderungen kennt und wir uns auf seine Expertise verlassen können.“

Frank Dietze, Verkaufsleiter bei HKL sagt: „Die Radlader von Kramer, die wir seit vielen Jahren im Sortiment führen, haben schon ab Werk eine sehr gute Grundausstattung. Zusätzlich können viele Features individuell konfiguriert werden – so konnten alle Wünsche des Kunden erfüllt werden.“

HKL ist ein stets verlässlicher Partner für Unternehmen wie Gollan, die auf Qualität und Fortschritt setzen. Wieder einmal überzeugen die Kompetenz und das einzigartige Leistungsspektrum, mit dem HKL die Arbeitseffizienz seiner Kunden unterstützt. Gollan setzt die Kramer für verschiedenste Transport- und Ladetätigkeiten ein. Mit Kramer verbindet HKL eine über 50-jährige Partnerschaft, als Vertriebspartner ist HKL in vielen Regionen Deutschlands aktiv, so auch in Schleswig-Holstein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen sich daher bestens aus und sind mit den Modellen des Herstellers vertraut.

Hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit – dafür steht HKL BAUMASCHINEN ( www.hkl24.com; www.hkl-baumaschinen.at). Über 160.000 Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Baugeräte, Werkzeuge, Raumsysteme, Stromerzeuger und Fahrzeuge garantieren höchste Verfügbarkeit der meisten Produkte – und machen HKL zum führenden Vermieter in Deutschland, Österreich und Polen. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt über 180 Center, darunter Spezialcenter für Raumsysteme, Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen sowie für Strom. Immer dabei sind auch moderne, gut sortierte Baushops mit persönlicher Beratung und einem umfangreichen Sortiment an Kleingeräten, Werkzeugen und Verbrauchsmaterial. Rund 1.650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der eigene, schnelle Service vor Ort machen HKL seit über 50 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Im Jahr 2023 erzielte HKL mit seinen Geschäftsbereichen Mieten, Kaufen und Service einen Umsatz von über 500 Millionen Euro in Europa.

