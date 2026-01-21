Partnerschaft zwischen Paessler und Siemens: PRTG im Siemens Industrial Edge Marketplace verfügbar

Die Netzwerk-Monitoring-Lösung PRTG von Paessler ist ab sofort auch im Industrial Edge Marketplace verfügbar. Die moderne IIoT-Plattform von Siemens ermöglicht die Bereitstellung von Software, die sich in großen Maschinen- und Produktionslinien einfach ausrollen und per Fernzugriff verwalten lässt. Diese Partnerschaft hilft dabei, die Lücke zwischen IT- und OT-Umgebungen mit ganzheitlichem Monitoring zu schließen. So erhalten Unternehmen in ihren industriellen Prozessen eine bessere Sichtbarkeit sowie mehr direkte Kontrolle.

Durch die Multi-Plattform-Probe von Paessler ist das Monitoring-Tool auch mit anderen Plattformen außer Windows kompatibel, wie zum Beispiel Linux, ARM-Geräte oder Docker-Container. Im Gegensatz zu herkömmlichen Remote-Sonden ist PRTG plattformübergreifend und somit ideal für OT-Umgebungen und Produktionsstätten geeignet.

Kunden mit Siemens Industrial Edge-Geräten können die Monitoring-Lösung nun als vorgefertigte Edge-Anwendung direkt aus dem Marketplace bereitstellen und verwalten. Ganzheitliches Monitoring optimiert die Transparenz und Sichtbarkeit in verschiedenen OT-Umgebungen wie Produktion, Energieerzeugung oder Infrastruktur. Beim zentralisierten Monitoring in Echtzeit werden auch eine Vielzahl von Industrieprotokollen wie OPC UA, Modbus TCP, MQTT oder SNMP unterstützt.

Paessler bietet Monitoring-Lösungen für Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen an, von kleinen Unternehmen, über den Mittelstand bis hin zu Großkonzernen. Paessler arbeitet mit renommierten Partnern zusammen, um sich gemeinsam den Monitoring-Herausforderungen einer sich immer schneller verändernden Welt zu stellen. Seit 1997, als PRTG Network Monitor auf den Markt kam, verbindet Paessler sein tiefgreifendes Monitoring-Wissen mit Innovationsgeist. Heute vertrauen mehr als 500.000 Anwender in über 190 Ländern auf PRTG und andere Paessler Lösungen, um ihre komplexen IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu überwachen. Die Produkte von Paessler befähigen Nutzer, aus Daten umsetzbares Wissen zu erlangen, und helfen ihnen so, ihre Ressourcen zu optimieren.

Erfahren Sie mehr über Paessler – und wie Monitoring Ihnen helfen kann – unter www.paessler.com

Firmenkontakt

Paessler GmbH

Florian Staffort

Thurn-und-Taxis-Str. 14

90411 Nürnberg

+49 (0)911 93775-0



https://www.paessler.de

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Nico Reinicke

Nisterstrasse 3

56472 Nisterau

02661-912600



https://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.