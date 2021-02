Partner-Faszientraining Live Online zum Valentinstag 2021

Start: 14.02.2021 16:00 Uhr

End: 14.02.2021 17:30 Uhr

Entry: 20.00 Euro (non 19% VAT)

get ticket



Zum Valentinstag am 14.02.2021 findet eine Sonderstunde Online – Faszientraining statt. Von 16:00 – 17:30 Uhr zeigt die Dozentin die Vielseitigkeit des Faszientrainings mit SpaĂź und Elan und vermittelt zusätzlich theoretisches Fachwissen rund um das Thema Faszien.

Als besondere Stunde zum Valentinstag werden viele PartnerĂĽbungen eingebaut – weil es zu zweit doppelt SpaĂź macht!

Wer keinen Partner oder Freund/Freundin für den Tag findet, kann auch alleine daran teilnehmen. Die Partnerübungen können entsprechend modifiziert werden.

Das Faszientraining ist für jeden geeignet, der Spaß an Bewegung hat und bietet eine ideale Ergänzung zu anderen sportlichen Aktivitäten oder auch zum Yoga.

Die Online-Übertragung findet mit Hilfe von Zoom statt. Eine gute Internetverbindung wird benötigt.

Die Tripada Akademie fĂĽr Gesundheit und Yoga in Wuppertal bietet ein buntes Angebot aus verschiedenen Online Live Kursen an. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf der Webseite unter www.tripada.de.

