Parkhausverkauf mit Holger Ballwanz Immobilien

Diskreter Parkhausverkauf: Holger Ballwanz Immobilien vermittelt Off Market Parkhausimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilienexperte Holger Ballwanz ( www.parkhaus-immobilien.com) unterstützt Parkhausbesitzer und Immobilieneigentümer beim professionellen Parkhausverkauf an Parkhausinvestoren und Investmentgesellschaften.

Als bekannter Ansprechpartner für Off Market Immobilienverkäufe in Deutschland, Österreich und der Schweiz begleitet Holger Ballwanz Immobilien Eigentümer bei der diskreten und gezielten Vermarktung von Parkhausimmobilien.

Parkhausverkauf an Investoren: diskret, professionell und zielgerichtet

Ein Parkhausverkauf stellt für Eigentümer oft eine besondere Herausforderung dar: Es geht nicht nur um den bestmöglichen Verkaufspreis, sondern auch um Vertraulichkeit, passende Investorenkontakte und eine zügige Abwicklung.

Holger Ballwanz Immobilien hat sich genau auf diese Anforderungen spezialisiert. Mit einem etablierten Netzwerk aus geprüften Investoren, darunter Parkhausinvestoren, Immobilienfonds und vermögende Privatinvestoren, erfolgt die Vermittlung abseits des öffentlichen Marktes, um Diskretion und Effizienz zu gewährleisten.

Off Market Parkhausimmobilien: Der Schlüssel zum erfolgreichen Parkhausverkauf

Der diskrete Off Market-Verkauf von Parkhausimmobilien bietet zahlreiche Vorteile:

Verkäufer vermeiden unnötige öffentliche Aufmerksamkeit, Preisverhandlungen bleiben vertraulich und die Vermarktung erfolgt gezielt nur an interessierte Käufergruppen mit geprüfter Bonität.

Holger Ballwanz Immobilien koordiniert den gesamten Verkaufsprozess, von der Objektanalyse bis zur notariellen Beurkundung.

Spezialisiert auf Parkhausverkauf in Deutschland, Österreich & der Schweiz

Der Fokus von Holger Ballwanz Immobilien liegt auf Parkhausobjekten in der gesamten DACH-Region. Ob Einzelobjekt oder Portfolio, die Vermarktung erfolgt individuell abgestimmt auf das jeweilige Objekt und die Zielgruppe. Dank langjähriger Marktkenntnis, geprüften Kontakten und transparenter Prozesse ist Holger Ballwanz Immobilien ein geschätzter Ansprechpartner für Eigentümer, die ihr Parkhaus veräußern möchten, seriös, diskret und zielorientiert.

Holger Ballwanz Immobilien ist spezialisiert auf die diskrete Vermittlung von Gewerbeimmobilien und Sonderimmobilien im Off Market-Bereich. Mit Fokus auf den Parkhausverkauf begleitet das Unternehmen Immobilieneigentümer in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei der erfolgreichen Abwicklung komplexer Immobilienverkäufe an Investoren und institutionelle Käufer.

www.parkhaus-immobilien.com

www.ballwanz.immobilien

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

