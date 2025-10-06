Parkhaus verkaufen in Deutschland, Österreich & Schweiz

Holger Ballwanz Immobilien: Diskreter und professioneller Parkhausverkauf in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Parkhaus verkaufen: Holger Ballwanz Immobilien vermittelt Off Market Parkhausimmobilien ( www.parkhaus-immobilien.com)

Holger Ballwanz Immobilien unterstützt Parkhausbesitzer und Immobilieneigentümer beim Parkhaus verkaufen. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Parkhausimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz spezialisiert.

Eigentümer, die ihr Parkhaus veräußern möchten, können sich auf die Expertise von Holger Ballwanz verlassen, um einen professionellen und effizienten Verkaufsprozess sicherzustellen.

Parkhaus verkaufen an Investoren: Diskret, zielgerichtet und effizient

Der Parkhausverkauf ist ein komplexer Prozess, der neben einem fairen Verkaufspreis auch diskrete und vertrauliche Abwicklung erfordert. Holger Ballwanz Immobilien sorgt für eine gezielte Off Market Vermarktung von Parkhausimmobilien und vermittelt die Objekte ausschließlich an geprüfte Investoren. Diese umfassen Parkhausinvestoren, Immobilienfonds sowie vermögende Privatinvestoren. Dabei bleibt der gesamte Verkaufsprozess abseits der Öffentlichkeit, um Diskretion und eine zielgerichtete Abwicklung zu gewährleisten.

Off Market Parkhaus verkaufen: Die Vorteile des diskreten Verkaufs

Der Off Market Parkhausverkauf bietet zahlreiche Vorteile für Verkäufer:

– Vertraulichkeit: Verkäufer vermeiden unnötige öffentliche Aufmerksamkeit.

– Geprüfte Investorenkontakte: Die Vermarktung erfolgt ausschließlich an seriöse und bonitätsgeprüfte Käufergruppen.

– Effizienz: Preisverhandlungen und der gesamte Verkaufsprozess bleiben diskret und werden zügig abgewickelt.

Holger Ballwanz Immobilien koordiniert den gesamten Verkaufsprozess, von der ersten Objektanalyse bis hin zur notariellen Beurkundung des Verkaufs.

Spezialisiert auf Parkhaus verkaufen in der DACH-Region

Holger Ballwanz Immobilien ist in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) tätig und spezialisiert auf den Parkhausverkauf.

Ob Einzelobjekt oder größeres Portfolio, das Unternehmen stellt sicher, dass jedes Parkhaus individuell und zielgerichtet an passende Investoren vermittelt wird. Dank langjähriger Erfahrung und einem Netzwerk aus geprüften Investoren ist Holger Ballwanz Immobilien der ideale Partner für Eigentümer, die ein Parkhaus verkaufen möchten.

Holger Ballwanz Immobilien ist auf die diskrete Vermittlung von Gewerbeimmobilien und Sonderimmobilien im Off Market-Bereich spezialisiert. Mit umfassender Expertise im Bereich Parkhausverkauf bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für Eigentümer, die ihre Parkhausimmobilien professionell und schnell veräußern möchten.

Weitere Informationen zum Thema „Parkhaus verkaufen mit Holger Ballwanz Immobilien: Diskreter und professioneller Parkhausverkauf in Deutschland, Österreich und der Schweiz“:

www.parkhaus-immobilien.com

www.ballwanz.immobilien

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.