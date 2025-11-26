Parkhaus verkaufen an Parkhaus Investoren und Käufer für Parkhaus Immobilien

Holger Ballwanz Immobilien agiert als bekannter Spezialist für Off-Market-Transaktionen im Bereich Parkhaus verkaufen an Parkhaus Investoren und Parkhaus verkaufen an Käufer für Parkhaus Immobilien.

Holger Ballwanz Immobilien ( www.parkhaus-immobilien.com) begleitet Eigentümer, Bestandshalter, Investoren und Betreiber bei der diskreten Vermittlung, dem Ankauf, Verkauf und der Vermietung von Parkhausimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Zudem agiert Holger Ballwanz gemeinsam mit der REBA IMMOBILIEN AG als Investor für Parkhausimmobilien und erweitert kontinuierlich den eigenen Immobilienbestand.

Parkhaus verkaufen an Parkhaus Investoren: Professionelle Diskretion im Off-Market-Segment

Holger Ballwanz Immobilien unterstützt Eigentümer, die ein Parkhaus an Parkhaus Investoren verkaufen möchten, mit maßgeschneiderten Vermarktungsstrategien und umfassender Marktkenntnis. Der Schwerpunkt liegt auf diskreten Prozessen, verlässlichen Bewertungsgrundlagen und einem qualifizierten Netzwerk aktiver Parkhausinvestoren.

„Parkhausimmobilien verlangen tiefes Verständnis für Technik, Wirtschaftlichkeit und Betreiberstrukturen. Unser Anspruch ist es, Eigentümern und Investoren eine vertrauensvolle, effiziente und diskrete Unterstützung für nachhaltige Transaktionen zu bieten“, erklärt Holger Ballwanz.

Parkhaus verkaufen an Käufer für Parkhaus Immobilien: Strukturierte Lösungen für Eigentümer und Bestandshalter

Für Immobilieneigentümer, die ihr Parkhaus an Käufer für Parkhaus Immobilien verkaufen möchten, entwickelt Holger Ballwanz Immobilien individuelle Strategien, um Parkhausobjekte optimal im Off-Market-Umfeld zu platzieren. Die Dienstleistungen umfassen gründliche Objekt- und Wirtschaftlichkeitsanalysen sowie eine sorgfältige Kommunikation mit geprüften Käufern und Investoren.

Das Unternehmen sorgt dabei für einen strukturierten, vertraulichen und zielorientierten Verkaufsprozess, besonders wertvoll für Eigentümer, die Diskretion und Effizienz erwarten.

Spezialist für Parkhaus Immobilien in Deutschland, Österreich & der Schweiz

In Zusammenarbeit mit der REBA IMMOBILIEN AG bietet Holger Ballwanz Immobilien als Parkhausmakler spezialisierte Dienstleistungen für Off-Market-Transaktionen an. Dazu gehören die diskrete Vermittlung, der Ankauf, der Verkauf und die Vermietung von Parkhäusern, Parkdecks, Tiefgaragen und weiteren Mobilitätsimmobilien.

Mit tiefgreifender Marktkenntnis, einem starken Netzwerk und höchster Vertraulichkeit schafft Holger Ballwanz Immobilien optimale Rahmenbedingungen für erfolgreiche Transaktionen im Parkhaussegment.

Kontakt und weitere Informationen

Interessierte, die ein Parkhaus verkaufen oder in Parkhausimmobilien investieren möchten, finden weiterführende Informationen unter:

www.parkhaus-immobilien.com

www.ballwanz.immobilien

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

