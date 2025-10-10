Parkhaus kaufen Dortmund Nordrhein-Westfalen

Parkhaus kaufen mit Holger Ballwanz Immobilien: Exklusive Parkhausimmobilie in Dortmund in Nordrhein-Westfalen

Holger Ballwanz Immobilien ( www.parkhaus-immobilien.com) bietet die Möglichkeit, ein Parkhaus in Dortmund zu kaufen. Die Immobilie befindet sich in zentraler Lage in Nordrhein-Westfalen und wird im Rahmen eines Asset Deals vermarktet.

Parkhaus kaufen in Dortmund in Nordrhein-Westfalen

Die Parkhausimmobilie bietet Anlegern und Betreibern eine hervorragende Gelegenheit, ein etabliertes Parkhaus in einer dynamischen Stadt zu erwerben.

Eckdaten zum Objekt:

– Objekt-ID: SDJ8D8Y

– Standort: Dortmund, Nordrhein-Westfalen

– Typ: Parkhaus

– Transaktionsart: Asset Deal

– Kaufpreis: auf Anfrage

Die Parkhausimmobilie ist infrastrukturell gut angebunden und eignet sich ideal für langfristige Bewirtschaftung oder innovative Mobilitätskonzepte.

Warum ein Parkhaus kaufen? 5 starke Gründe für Investoren

Immer mehr Investoren entscheiden sich bewusst dafür, ein Parkhaus zu kaufen, nicht zuletzt wegen der stabilen Renditeaussichten in einem wachsenden Marktsegment.

1. Wachsende Nachfrage nach Stellplätzen

Urbanisierung, zunehmender Fahrzeugbestand und der Rückgang öffentlicher Parkflächen machen den Parkraum zu einer knappen Ressource mit steigender Nachfrage.

2. Attraktive Renditechancen

Bruttoanfangsrenditen zwischen 4,0 % und 7,5 % sind bei Parkhäusern realistisch, besonders in wachstumsstarken Regionen wie NRW.

3. Top-Lagen als Stabilitätsfaktor

Innenstadtlagen wie in Dortmund bieten hohe Auslastung und somit planbare Einnahmen.

4. Langfristige Betreiberverträge

Festpachtverträge mit professionellen Betreibern sichern kontinuierliche Einnahmen, ein klarer Vorteil für Investoren, die ein Parkhaus kaufen möchten.

5. Technische Qualität zählt

Eine fundierte technische Due Diligence, etwa zu Böden, Rampen, Schranken, Lüftung oder IT-Systemen, schafft Sicherheit und Wertstabilität.

Parkhaus kaufen in Dortmund mit Holger Ballwanz Immobilien

Die Vermarktung von Parkhausimmobilien erfolgt exklusiv off-market über Holger Ballwanz Immobilien, einem Spezialmakler für Parkhausimmobilien im deutschsprachigen Raum.

Durch gezielte Ansprache qualifizierter Parkhausinvestoren und Parkhausbetreiber wird höchste Diskretion gewährleistet. Gleichzeitig profitieren Käufer und Betreiber von persönlicher Betreuung und tiefer Marktkenntnis.

Holger Ballwanz Immobilien: Partner für den Parkhauskauf in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Leistungen im Überblick:

– Vermittlung von Parkhausimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

– Diskrete Verkaufsprozesse und Off-Market-Angebote

– Ankaufberatung für Investoren, Betreiber und Immobilienfonds

– Verbindung von Betreibern und Investoren für nachhaltige Partnerschaften

– Marktgerechte Bewertung und Investmentanalyse

Parkhaus kaufen in Dortmund: Informationen & Expose anfordern

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Parkhaus Immobilien im DACH-Raum

Holger Ballwanz Immobilien ist ein bekannte Parkhausnakler für die diskrete Vermittlung und den Verkauf von Parkhaus Immobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen hat sich auf Off-Market-Transaktionen im Bereich der Betreiberimmobilien spezialisiert und begleitet institutionelle sowie private Investoren, Eigentümer und Betreiber professionell durch den gesamten Transaktionsprozess.

Leistungen im Bereich Parkhaus Immobilien:

Parkhaus Ankauf: Holger Ballwanz Immobilien akquiriert gezielt passende Objekte für Parkhausinvestoren, Betreiber und institutionelle Käufer, individuell abgestimmt auf das jeweilige Ankaufsprofil.

Parkhausverkauf: Für Eigentümer und Betreiber erfolgt die Vermarktung von Parkhausimmobilien diskret und off-market, mit Zugang zu einem exklusiven Netzwerk aus geprüften Investoren und Käufergruppen.

Parkhaus Investments: Das Unternehmen bietet Zugang zu renditestarken Parkhausinvestments in urbanen und wachstumsstarken Lagen im gesamten deutschsprachigen Raum.

Parkhausverpachtung & Betreibervermittlung: Holger Ballwanz Immobilien vermittelt qualifizierte Parkhausbetreiber für eine wirtschaftlich nachhaltige Nutzung von Bestands- und Neubauobjekten.

Verbindung von Investoren & Betreibern: Durch gezielte Matchmaking-Prozesse werden Parkhausbetreiber und Investoren zusammengeführt, um langfristige und erfolgreiche Partnerschaften zu etablieren.

Mit umfassender Marktkenntnis, einem hochqualifizierten Netzwerk und einem kompromisslosen Anspruch an Diskretion bietet Holger Ballwanz Immobilien maßgeschneiderte Lösungen für alle Beteiligten weit über klassische Maklerleistungen hinaus.

Holger Ballwanz Immobilien ist der zuverlässige Partner für alle, die eine Parkhaus Immobilie kaufen, verkaufen oder verpachten möchten.

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialmakler für Parkhausimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

www.parkhaus-immobilien.com

www.ballwanz.immobilien

Über Holger Ballwanz Immobilien:

Holger Ballwanz Immobilien: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Immobilieninvestoren und Betreiber von Gewerbeimmobilien, die auf der Suche nach exklusiven Gewerbeimmobilien abseits des öffentlichen Marktes sind, sind bei Holger Ballwanz Immobilien genau richtig. Das Unternehmen hat sich auf die diskrete Vermittlung von Off Market Immobilien spezialisiert und ist der verlässliche Partner für Gewerbeimmobilien in der DACH-Region.

Der Fokus liegt auf dem An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Verpachtung und Vermittlung von Betreibern für Gewerbeimmobilien, sei es Bestandsimmobilien, Neubau oder Projektentwicklungen. Bei den Off Market Transaktionen werden die Immobilien nicht öffentlich am Markt gehandelt, um höchste Vertraulichkeit und Exklusivität zu gewährleisten.

Zu den Asset-Klassen der Off Market Gewerbeimmobilien von Holger Ballwanz Immobilien gehören:

– Büroimmobilien (Bürogebäude, Gewerbeparks)

– Hotelimmobilien & Hotels (Hotellerie)

– Handelsimmobilien & Nahversorgungsimmobilien wie Einzelhandelsimmobilien, Lebensmittel Discounter, Nahversorger & Retail Immobilien, Supermarkt Immobilien, Fachmarktzentrum Immobilien & Fachmarktzentren

– Gesundheitsimmobilien & Sozialimmobilien, Ärztehaus Immobilien & Ärztehäuser, MVZ Immobilien, Medizinische Versorgungszentren

– Logistikimmobilien und Light Industrial Immobilien

– Spezialimmobilien wie Autohaus-Immobilien, Parkhaus Immobilien & Parkhäuser

– Wohnanlagen

Service für Investoren, Bauträger & Projektentwickler:

– Vermittlung von Gewerbeimmobilien

– Ankauf von Gewerbeimmobilien

– Verkauf von Gewerbeimmobilien

– Vermittlung Betreiber für Gewerbeimmobilien (Betreiberimmobilien)

– Vermittlung Hotelbetreiber für Hotelimmobilien

– Vermittlung Betreiber Mikroapartments: Microliving und Serviced Apartment Betreiber

Holger Ballwanz Immobilien ist der vertrauenswürdige Partner für Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen ist auf die Vermittlung von Gewerbeimmobilien, die nicht öffentlich am Markt angeboten werden, spezialisiert. Das engagierte Team arbeitet eng mit seinen Kunden zusammen, um maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die den speziellen Anforderungen und Zielen gerecht werden.

Holger Ballwanz Immobilien bietet seine Dienstleistungen für Investoren, Bauträger und Projektentwickler an, einschließlich der Vermittlung von Gewerbeimmobilien, An- und Verkauf von Gewerbeimmobilien sowie der Vermittlung von Betreibern.

Dipl.-Kfm. Holger Ballwanz ist Inhaber von Holger Ballwanz Immobilien und agiert zudem als Vorstand der Hotel Investments AG sowie als Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG.

Weitere Informationen:

www.ballwanz.immobilien

www.reba-immobilien.ch

www.hotel-investments.ch

Kontakt

Holger Ballwanz Immobilien

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



http://www.ballwanz.immobilien

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.