REBA IMMOBILIEN AG: Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien agiert im Bereich Parkhäuser und Parkgaragen

Immobiliengesellschaft betreut Parkhaus-Investoren und Betreiber von Parkhäusern bei Off Market Transaktionen

Die REBA IMMOBILIEN AG, eine etablierte Immobiliengesellschaft mit Repräsentanzen in Deutschland und der Schweiz, setzt ihren erfolgreichen Kurs im Bereich Off Market Gewerbeimmobilien fort und erweitert mit ihren Partnern ihr Portfolio durch die Übernahme von Parkhäusern und Parkgaragen. Der Fokus liegt dabei auf Objekten in Großstädten mit mehr als 100 Stellplätzen.

REBA IMMOBILIEN AG als Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien

Die REBA IMMOBILIEN AG hat sich auf die diskrete Vermittlung, den Ankauf und Verkauf von Off Market Gewerbeimmobilien spezialisiert. Im Bereich Parkhäuser und Parkgaragen bietet das Unternehmen Investoren und Betreibern maßgeschneiderte Lösungen. Die Immobiliengesellschaft agiert als zuverlässiger Partner für Immobilieneigentümer, Bestandshalter und Betreiber, die auf der Suche nach langfristigen und renditestarken Investitionsmöglichkeiten sind.

Mit einem klaren Fokus auf Off Market Transaktionen im Bereich Parkhäuser und Parkgaragen unterstützt die REBA IMMOBILIEN AG ihre Kunden und Partner durch den Zugang zu exklusiven Investmentmöglichkeiten, die in der Regel nicht öffentlich angeboten werden. Durch ihr umfangreiches Netzwerk und ihre langjährige Erfahrung ist die REBA IMMOBILIEN AG in der Lage, den besten Käufer oder Betreiber für jedes Objekt zu finden und so die Rendite für ihre Partner zu maximieren.

Parkhaus-Investoren und Betreiber von Parkhäusern: Fokus auf Großstadt-Lagen mit über 100 Stellplätzen

Die REBA IMMOBILIEN AG richtet ihren Blick insbesondere auf Parkhäuser und Parkgaragen in städtischen Ballungsräumen. Diese Objekte bieten aufgrund ihrer Lage und der großen Nachfrage nach Parkmöglichkeiten in Großstädten ein hohes Potenzial für Parkhaus-Investoren und Betreiber von Parkhäusern. Mit mehr als 100 Stellplätzen kommen die Parkhäuser und Parkgaragen in den Fokus von institutionellen Investoren und privatwirtschaftlichen Beteiligungen.

Holger Ballwanz, Vorstand der REBA IMMOBILIEN AG, betont: „Der Markt für Parkhäuser und Parkgaragen bietet spannende Investitionsmöglichkeiten, insbesondere in städtischen Lagen, in denen der Bedarf an Parkflächen weiter wächst. Durch unsere Expertise in der Off Market Vermittlung können wir unseren Kunden und Partnern helfen, attraktive Objekte zu erwerben oder zu veräußern, die nicht auf dem offenen Markt verfügbar sind.“

Vermittlung von Parkhaus-Investoren und Betreibern von Parkhaus-Immobilien

Neben der Akquise von Parkhäusern und Parkgaragen unterstützt die REBA IMMOBILIEN AG auch die Vermittlung von Investoren für Immobilieneigentümer und Bestandshalter. Die REBA IMMOBILIEN AG agiert hierbei als Bindeglied zwischen Eigentümern und potenziellen Käufern oder Betreibern und sorgt dafür, dass beide Seiten von einer transparenten und erfolgreichen Transaktion profitieren. Die Unternehmensstrategie umfasst auch die Vermittlung von Betreibern für Parkhaus-Immobilien, die ihren Betrieb in einer professionellen und effizienten Weise ausbauen möchten.

Off Market Gewerbeimmobilien in Deutschland, Österreich und Schweiz

Die REBA IMMOBILIEN AG ist als Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien in den Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz bekannt. Ihr umfangreiches Netzwerk und ihre Expertise ermöglichen es dem Unternehmen, den idealen Partner für den Erwerb oder die Verwaltung von Parkhaus-Immobilien.

„Durch unsere Marktkenntnis und unser internationales Netzwerk sind wir in der Lage, unseren Kunden exklusive Off Market Gelegenheiten zu präsentieren und den gesamten Transaktionsprozess diskret und effizient zu begleiten“, erklärt Holger Ballwanz weiter.

Über die REBA IMMOBILIEN AG

Die REBA IMMOBILIEN AG zählt zu den etablierten Immobilieninvestoren, Bauträgern und Projektentwicklern in der DACH-Region. Das Unternehmen agiert als Immobilieninvestor und Projektentwickler und ist bekannt für seine maßgeschneiderten Lösungen im Bereich Gewerbeimmobilien. Als Spezialist für Off Market Gewerbeimmobilien betreut die REBA IMMOBILIEN AG Investoren und Betreiber von Parkhäusern und anderen Gewerbeimmobilien mit umfassender Expertise in der diskreten Vermittlung und Beratung. Das Unternehmen bietet innovative Ansätze für die Entwicklung, Sanierung und Vermittlung von Gewerbeobjekten.

Kontakt und weitere Informationen

Weitere Informationen über die REBA IMMOBILIEN AG und ihre Aktivitäten im Bereich Off Market Gewerbeimmobilien sowie Parkhaus-Investoren und Betreiber von Parkhäusern finden Interessierte unter:

www.reba-immobilien.ch

Über die REBA IMMOBILIEN AG:

Immobilieninvestor & Hotelinvestor, Bestandshalter, Bauträger & Projektentwickler

Die REBA IMMOBILIEN AG aus der Schweiz mit Repräsentanzen in Deutschland ist Schweizer Immobilieninvestor für Gewerbeimmobilien, Hotelinvestor für Hotels im Joint Venture mit der Schweizer Hotel Investments AG, Bestandshalter, Bauträger und Projektentwickler.

Auf nationaler und internationaler Ebene agiert die REBA IMMOBILIEN AG zudem diskret für ihre Kunden und Partner als Investmentmakler für Off Market Gewerbeimmobilien. Bei den Off Market Gewerbeimmobilien handelt es sich in der Regel um Anlageimmobilien und Betreiberimmobilien, die außerhalb der Öffentlichkeit und des öffentlich zugänglichen Immobilienmarktes angeboten und mit äußerster Diskretion verkauft oder verpachtet werden.

Die REBA IMMOBILIEN AG bietet mit ihrem Bausanierungsteam auch einen umfassenden Service für Immobiliensanierungen & -renovierungen an. Spezialgebiete: Altbausanierung & Hotelsanierung.

Weitere Informationen: www.reba-immobilien.ch

Firmenkontakt

REBA IMMOBILIEN AG

Holger Ballwanz

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 44 677 188

+49 (0) 30 44 677 399



https://www.reba-immobilien.ch

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43

+49 (0) 30 44 67 73 99



https://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.