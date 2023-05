„Parken 2023“: Smarte Akku-Parkbügel halten auch E-Ladestationen sicher frei

Über 100 internationale Aussteller präsentieren bei der bundesweit größten Fachmesse „Parken“ am 28. und 29. Juni 2023 in Wiesbaden Innovationen zum Thema. Mit dabei die digitale Parkraumsteuerung „Book-n-Park“ des Darmstädter Unternehmens Green Mobility Solutions (GMS). Am Stand SUED C48 können Besucher unter anderem die via Smartphone steuerbaren automatischen Parkbügel, Schranken und Tore kennenlernen. Das moderne „Sesam öffne dich“ ermöglicht vielerlei innovative Anwendungen für Kommunen, Unternehmen und Privatnutzer. Eine Neuheit ist die optionale Nummernschilderkennung.

Ein Klick auf die Book-n-Park Web-App und der Zugang ist frei: Ob automatische Parkbügel, Schranken oder Tore – die Darmstädter Entwickler und Anbieter der digitalen Parkraumsteuerung Book-n-Park haben eine ganze Reihe an qualitativen Sperrkomponenten im Programm. Für Kommunen, Unternehmen, Vereine, Wohnungsbaugesellschaften und private Nutzer lassen sich mit dem „Sesam-öffne-dich“ am Smartphone zeitgemäße Park- und Zugangsmöglichkeiten verwirklichen. Mit Book-n-Park können Ladeinfrastruktur, Parkplätze und Zugänge verwaltet, reserviert, geteilt und geöffnet werden. Schlüssel, Karten oder Chips werden überflüssig. Auch die zeitweise Vermietung und Abrechnung von Zugängen ist optional durch eine integrierte Payfunktion möglich.

Als Highlight auf der Messe in Wiesbaden wird GMS die automatische Nummernschilderkennung präsentieren. „Die Nummernschilderkennnung ermöglicht es, die Kennzeichen regelmäßiger Nutzer zu hinterlegen. Zugänge öffnen dann automatisch. Die volle Funktionalität unserer Websteuerung bleibt zusätzlich erhalten“, erklärt GMS-Mitgeschäftsführer Michael Schaab.

Book-n-Park vielerorts im Einsatz

Immer weitere Anbieter moderner Infrastruktur setzen auf die Flexibilität von Book-n-Park: In Schleswig-Holstein entstehen im NAH.SH-Programm zunächst rund 25 Bike+Ride-Anlagen, die mit einem sicheren Aufbewahrungsraum für Fahrräder und weiteren Schließfächern zur Mobilitätswende einladen. Alle Zugänge werden mit Book-n-Park gesteuert. Darüber hinaus integriert der Automobilhersteller Audi bei der Expansion eigener Charging-Hubs die Steuerung und Parkbügel. Damit lassen sich Ladestationen für E-Autos reservieren und freihalten. Auch im kommunalen Quartiersparken und -laden sowie bei Carsharing-Anbietern kommt Book-n-Park mit seinen automatischen Parkbügeln zum Einsatz. „Die Parkbügel sind akkubetrieben und ermöglichen mehrjährige Ladeintervalle. Dank integriertem Solarmodul laufen sie im Freien in der Regel autark“, sagt Mathias Hornjak, Entwickler und Geschäftsführer der Green Mobility Solutions GmbH. „Die Installation ist einfach, es braucht weder Fundament noch Kabel.“

Die Green Mobility Solutions GmbH beschäftigt zehn Mitarbeiter und wurde 2018 in Darmstadt aus einem Projekt der Technischen Universität gegründet: Das eigene Campusparken wurde erfolgreich revolutioniert. GMS entwickelt, fertigt und betreibt Smart Mobility-Lösungen. Schwerpunkte liegen zugleich in der Softwareentwicklung (SaaS) und Hardwareentwicklung (Schaltung, Firmware). Weitere Infos unter: https://book-n-park.de/

Firmenkontakt

Green Mobility Solutions GmbH

Michael Schaab

Rundeturmstr. 10

64283 Darmstadt

+49 6151 38413 99



http://www.green-mobility-solutions.de

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Samira Liebscher

Nisterstraße 3

56472 Nisterau

+49 2661 – 912600



http://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.