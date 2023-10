Paretoprinzip in der Logistik

Optimierung der Logistik durch die 80/20-Regel

Das Pareto-Prinzip geht davon aus, dass eine kleine Gruppe von Faktoren für die meisten der beobachteten Ergebnisse verantwortlich ist.

Das auch als 80/20-Regel bekannte Pareto-Gesetz, angewandt auf das Lager und insbesondere auf die Bestandsverwaltung, besagt, dass 20 % der Produktpalette 80 % des Gewinns des Unternehmens erwirtschaften.

Was ist das Pareto-Prinzip?

Das Pareto-Gesetz ist ein wirtschaftliches und soziologisches Konzept, das von dem italienischen Wirtschaftswissenschaftler Vilfred Pareto Ende des 19. Das Prinzip besagt, dass in vielen Fällen etwa 80 % der Ereignisse auf 20 % der Ursachen zurückzuführen sind. Mit anderen Worten, ein kleiner Prozentsatz von Faktoren beeinflusst die Mehrheit der Ergebnisse.

Ursprünglich beobachtete Pareto diese Regelmäßigkeit bei der Verteilung des Reichtums in der Gesellschaft, wo etwa 20 % der Bevölkerung 80 % der wirtschaftlichen Ressourcen zur Verfügung hatten. Im Laufe der Zeit wurde das Prinzip jedoch auch auf andere Bereiche wie Unternehmen, Wirtschaft, Logistik, Wissenschaft oder Technologie angewandt.

Das Pareto-Prinzip hat sich als nützliches Instrument erwiesen, um in Schlüsselbereichen wie der Logistik, die eine größere Wirkung haben als andere, Prioritäten bei der Arbeitsbelastung und den Ressourcen zu setzen. In der Regel wird ein 80/20-Verhältnis verwendet, doch manchmal können die betreffenden Prozentsätze leicht variieren.

Vorteile der Anwendung des Paretoschen Gesetzes in der Logistik

Das Pareto-Prinzip ermöglicht es Ihnen, die wichtigsten Elemente der logistischen Abläufe in Ihrem Unternehmen zu identifizieren und sich auf diese zu konzentrieren.

– Priorisierung der Ressourcen – die Identifizierung der Produkte, Kunden oder Aktivitäten, die für 80 % der Ergebnisse verantwortlich sind, ermöglicht es, die Ressourcen, die Zeit und den Aufwand entsprechend ihrer tatsächlichen Auswirkung einzusetzen.

– Optimierung des Produktmixes – oft wird mit einem kleinen Teil der Produkte der meiste Umsatz erzielt. Durch die Konzentration auf die wichtigsten Artikel können die Lagerbestände besser verwaltet und eine Überbelichtung von Produkten mit geringem Umsatz vermieden werden.

– Verbesserung der Effizienz – Die Ermittlung der Ursachen für Ineffizienzen in der Lieferkette ermöglicht es, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um diese wirksam zu verhindern. Dieser Prozess kann die Optimierung von Wegen, die Verkürzung von Wartezeiten und die Rationalisierung interner Prozesse umfassen.

– Kostensenkung – durch die Konzentration auf die wichtigsten Aspekte der Logistik ist es einfacher, Bereiche zu erkennen, in denen Kostensenkungen die Servicequalität nicht beeinträchtigen, z. B. Transport, Lagerhaltung und Bestandsmanagement.

– Verbesserung des Kundenservices – die Identifizierung der profitabelsten Kunden ermöglicht ein personalisiertes Serviceangebot, um deren Erwartungen zu erfüllen.

Die Anwendung der 80/20-Regel auf die Logistik kann zu einer effizienteren Ressourcenzuweisung, einer besseren Entscheidungsfindung und einer Optimierung der Lieferkette führen.

Beispiel für die Anwendung des Paretoschen Gesetzes in einem Lagerhaus

Die 80/20-Regel wird in vielen Bereichen und Sektoren angewandt, auch im unternehmerischen Umfeld und in der Lagerverwaltung. Ein Beispiel für die Anwendung des Prinzips in einem Lager ist die Klassifizierung der Bestände nach der ABC-Methode.

Nehmen wir an, dass in einer Logistikanlage eine große Vielfalt von Produkten gelagert wird. Das Pareto-Prinzip besagt, dass praktisch 80 % des Umsatzes mit 20 % der Produkte erzielt werden. Das bedeutet, dass eine kleine Gruppe von Produkten beliebter ist oder stärker nachgefragt wird und folglich einen größeren Anteil am Umsatz hat.

Um das Pareto-Gesetz auf die Lagerverwaltung anwenden zu können, muss ein Unternehmen über eine ausreichende Anzahl von Artikeln verfügen, die zu den 20 % der Produktpalette gehören, die 80 % des Gewinns erwirtschaften. Ein solches System garantiert, dass die am häufigsten gekauften Produkte nicht zur Neige gehen.

In diesem Fall ist es auch notwendig, die Produkte so anzuordnen, dass die am häufigsten verkauften Produkte leicht zugänglich sind. Außerdem müssen mehr Ressourcen wie Zeit und Arbeitskräfte für die Bearbeitung, Verpackung und den Versand der 20 % des Sortiments bereitgestellt werden, um die Effizienz der Auftragsvorbereitung zu maximieren.

Die ABC-Methode nach der 80/20-Regel in der Lagerverwaltung

Die auf dem Pareto-Prinzip basierende ABC-Methode ist eine Methode des Sortimentsmanagements, die dazu dient, Produkte nach ihrer relativen Wichtigkeit in Bezug auf den Wert zu klassifizieren. Die drei häufigsten Kriterien, nach denen die Klassifizierung vorgenommen wird, sind:

– Wert des Sortiments

– Lagerbestände

– Lagerumschlag

Nach der Einstufung der Produkte in drei Kategorien (A, B und C) auf der Grundlage ihres Wertes wenden die Unternehmen unterschiedliche Managementstrategien an:

– Kategorie A. Die Artikel machen den größten Teil der Vermögenswerte eines Unternehmens aus und bedürfen daher besonderer Aufmerksamkeit. Sorgen Sie dafür, dass die Artikel immer auf Lager sind, und kontrollieren Sie ihren Umsatz genau.

– Kategorie B. Umfasst Produkte mit einem mittleren Umsatz. Ihre Bedeutung ist geringer als die der Artikel der Kategorie A, aber sie sind immer noch ein wichtiger Teil des Sortiments und haben einen mäßigen Einfluss auf den Umsatz oder die Kosten.

– Kategorie C. Umfasst Produkte mit dem geringsten Wert – sie machen einen kleinen Prozentsatz des Sortiments aus und haben eine relativ geringe Auswirkung auf die Einnahmen oder Kosten. Für diese Artikel ist keine so strenge Kontrolle erforderlich, und die Lagerbestände können geringer sein.

