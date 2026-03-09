Paretofit gewinnt den Stellar Business Award 2026

Auszeichnung für ein digitales 80/20 Gesundheits- und Performance-Coaching für Selbstständige, Unternehmer und Gründer im DACH-Raum

Paretofit, das digitale Gesundheits- und Performance-Coaching von Tobias Burkhardt, wurde mit dem Stellar Business Award 2026 ausgezeichnet.

Die Auszeichnung unterstreicht Paretofits Positionierung als digitales Coaching-System für Selbstständige, Unternehmer und Gründer im DACH-Raum, das Gesundheit und Leistungsfähigkeit nicht als kurzfristiges Motivationsprojekt versteht, sondern als systematisch aufbaubare Fähigkeit im echten Alltag.

Im Zentrum steht ein klarer 80/20-Ansatz: Statt mehr Gesundheits-Hacks, Tools oder Komplexität setzt Paretofit auf die wenigen evidenzbasierten Hebel, die in den Bereichen Training, Ernährung, Schlaf, Stressmanagement und Verhaltensänderung den größten Unterschied machen.

Gerade für Unternehmer mit hoher Verantwortung, wenig Zeit und dauerhaftem Entscheidungsdruck ist dieser Ansatz entscheidend. Denn in der Praxis scheitern viele Gesundheitsvorhaben nicht am Wissen, sondern an fehlender Alltagstauglichkeit. Paretofit übersetzt wissenschaftlich fundierte Prinzipien in ein digitales, umsetzbares System, das unter realen Bedingungen funktioniert.

Ein zentrales Merkmal des Ansatzes ist das strukturierte Outcome-Tracking. Bis heute wurden bei Paretofit 169 Coachings mit Selbstständigen und Unternehmern durchgeführt. Davon haben 98,1 % die zu Beginn gemeinsam definierten Coaching-Ziele innerhalb von 6 bis 12 Monaten erreicht. Als Erfolg gilt das Erreichen des vorab gemeinsam festgelegten Hauptziels oder eines klar definierten Meilensteins dorthin. Die Ziele reichen je nach Person von Gewichtsreduktion und verbesserter Körperkomposition über sportliche Leistungsziele bis hin zu Schlaf-, Stress- oder Biomarker-Zielen.

„Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung, weil sie genau das sichtbar macht, wofür Paretofit steht: Gesundheit und Performance müssen nicht kompliziert sein, aber sie müssen durchdacht, realistisch und konsequent umgesetzt werden“, sagt Tobias Burkhardt, Gründer von Paretofit. „Mich macht besonders stolz, dass wir über inzwischen 169 Coachings eine dokumentierte Erfolgsquote von 98,1 % erreicht haben. Nicht, weil wir unrealistische Dinge versprechen, sondern gerade weil wir gemeinsam mit unseren Kunden klare, sinnvolle und erreichbare Ziele definieren und dann mit einem evidenzbasierten System Schritt für Schritt umsetzen.“

Paretofit richtet sich an Menschen, die ihre Gesundheit nicht länger dem Business-Erfolg opfern wollen, sondern sie alltagstauglich und nachhaltig zum Wettbewerbsvorteil machen möchten.

Paretofit ist ein in Köln ansässiges Gesundheits- und Performance-Coaching-Unternehmen, gegründet von Tobias Burkhardt (M.A. Gesundheitssoziologie), zertifizierter Clinical & Performance Nutritionist und Strength & Conditioning Coach.

Paretofit unterstützt Unternehmer und Gründer im DACH-Raum dabei, Energie, Schlaf, Körperkomposition und Leistungsfähigkeit durch gesunde High-Performance-Gewohnheiten zu verbessern. Die Arbeit basiert auf dem 80/20-Prinzip („weniger, aber besser“) und fokussiert evidenzbasierte Grundlagen aus Training & Bewegung, Ernährung, Schlaf & Stressmanagement sowie Gewohnheiten & Verhaltensänderung – alltagstauglich umgesetzt unter realen Zeit- und Arbeitsbedingungen.

