Parasoft treibt autonome Softwarequalität voran

Parasoft führt KI-gesteuerte, autonome Test-Workflows für CI/CD-Pipelines ein

Monrovia (USA)/Berlin – November 2025 – Parasoft, ein weltweit führender Anbieter von automatisierten Softwaretestlösungen, kündigt mit der Veröffentlichung der neuesten Versionen 2025.2 von Jtest und dotTEST einen bedeutenden Fortschritt im Bereich der autonomen Softwarequalität an. Die Releases bieten eine KI-gesteuerte, autonome Behebung von Verstößen gegen die statische Analyse, eine CLI-basierte, autonome Generierung von Unit-Tests und eine nahtlose LLM-Integration über einen MCP-Server. In Kombination sorgen diese Funktionen dafür, dass CI/CD-Pipelines von passiven Qualitätskontrollen zu aktiven Teilnehmern an der Optimierung des Codes werden.

Autonomes Beheben von statischen Analysefehlern

Die neuesten Versionen von Jtest und dotTEST erkennen und beheben statische Analysefehler autonom und überprüfen die Korrekturen direkt innerhalb der CI/CD-Pipeline. Das entlastet Entwicklungsteams von manuellen Triage- und Korrekturmaßnahmen. Parasoft automatisiert diese zeitaufwändigen Aufgaben und erzeugt auditfähige Commits. Dadurch wird die kontinuierliche Durchsetzung von Konformität und Codequalität gesichert, sodass sich die Teams auf strategische Innovationen konzentrieren können.

„Die neuen Funktionen stellen sicher, dass Teams Code produzieren, der frei von Schwachstellen ist und gründlich getestet wurde. Zugleich verringern sie den manuellen Aufwand, um dies zu erreichen“, betont Nathan Jakubiak, Senior Director of Development bei Parasoft. „Teams produzieren immer mehr KI-generierten Code. Die autonomen Workflows dienen dazu, diesen Code zu validieren und gleichzeitig den Aufwand für das Entwicklungsteam zu reduzieren.“

CLI-basierte autonome Generierung von Unit-Tests

Der Unit Test Assistant (UTA) von Jtest ist ab sofort über die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) sowie die Integration in CI/CD-Pipelines verfügbar. Er ermöglicht die autonome Generierung von Unit-Tests für Java-Code während des Build-Prozesses. Dies gewährleistet die Abdeckung von neuem oder bisher nicht abgedecktem Code. Entwickler müssen jeden Test nicht manuell schreiben. Qualität wird nahtlos in DevOps-Workflows integriert.

MCP-Server für nahtlose LLM-Integration und optimierten Workflow

Ein neu integrierter Model Context Protocol (MCP)-Server ermöglicht es KI-Copiloten und LLMs (Large-Language-Models), direkt auf die Regelbeschreibungen, Dokumentationen und Analyseergebnisse von Parasoft zuzugreifen. Auf diese Weise können Entwickler Ergebnisse auswerten, Verstöße beheben und Konfigurationen über ihren bevorzugten KI-Assistenten anpassen. Das optimiert den Lösungsprozess.

Vertrauen und Transparenz an der Spitze der Innovation

Der Ansatz von Parasoft basiert auf einem Human-in-the-Loop-Governance-Modell, bei dem Entwickler, Ingenieure und Qualitätsmanager die Kontrolle haben. Alle KI-generierten Korrekturen und Tests werden vor der Integration in die Hauptcodebasis zur Überprüfung und Genehmigung vorgelegt. Dies gewährleistet Vertrauen und Transparenz sowie die endgültige menschliche Autorität über alle Änderungen. So kann die Automatisierung die Qualität beschleunigen, ohne dass dabei Risiken eingeführt werden.

Parasoft unterstützt Unternehmen mit seiner KI-basierten Software-Testplattform und automatisierten Testlösungen dabei, Software in gleichbleibend hoher Qualität zu liefern. Die bewährten Technologien von Parasoft sind auf die Märkte für Embedded-, Enterprise- und IoT-Software ausgerichtet. Sie reduzieren den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und konformer Software, indem sie tiefgehende Codeanalysen und Unit-Tests, Web-UI- und API-Tests, Service-Virtualisierung und vollständige Code Coverage in die Delivery-Pipeline integrieren. Durch die Kombination all dieser Elemente bietet das preisgekrönte Reporting- und Analyse-Dashboard von Parasoft einen zentralen Überblick über die Qualität und ermöglicht es Unternehmen, zuverlässige Software zu liefern und in den strategisch wichtigsten Ökosystemen und Entwicklungsinitiativen von heute – Safety, Security, Agile, DevOps und Continuous Testing – erfolgreich zu sein.

