Parasoft SAST-Lösung erhält Bestnote bei Reporting

The Forrester Wave™: Static Application Security Testing, Q1 2021 Report vergibt Bestnoten an Parasoft Reporting

Das Berichtswesen für statische Anwendungssicherheit (SAST) von Parasoft hat die höchste Punktzahl im Kriterium Reporting in The Forrester Wave™: Static Application Security Testing, Q1 2021 erhalten. Angetrieben von KI-Sicherheitstools unterstützt die Parasoft SAST-Lösung mehr als 25 Sprachen und Frameworks.

Im neuesten Bericht zu Static Application Security Testing (SAST) bewertet Forrester 12 der bedeutendsten Anbieter auf dem aktuellen Markt und beurteilt die Leistung der einzelnen Anbieter anhand von 28 Kriterien. Darin heißt es: “Während viele der Anbieter in dieser Welle mit dem Reporting zu kämpfen haben, stechen die sofort einsatzbereiten und benutzerdefinierten Reporting-Funktionen von Parasoft hervor.”

Ob bei der Entwicklung von Software für Webanwendungen oder für IIoT-Geräte – die Gewährleistung funktionaler Softwaresicherheit von Grund auf ist für alle Branchen wichtiger denn je. Forrester-Analystin Sandy Carielli, verantwortliche Autorin des “Forrester Wave™: Static Application Security Testing, Q1 2021” Berichts stellt fest: “SAST-Lösungen, die Sicherheit in den Softwareentwicklungslebenszyklus (SDLC) integrieren, unabhängig davon, wie und wo die Anwendung erstellt wird, werden sich durchsetzen.”

Parasoft engagiert sich seit langem für die Einbindung von Tests in den kontinuierlichen Integrations- und Bereitstellungsprozess mit engen Integrationen in IDEs und CI/CD-Tools. Das Unternehmen erleichtert es Entwicklern weiterhin, Fehler zu bewerten und schnelle Maßnahmen zu ergreifen. Die SAST-Lösung von Parasoft bezieht Risikomodelldaten von Standards wie OWASP, CWE und CERT ein, die auf der Wahrscheinlichkeit eines Angriffs, der Auswirkung auf das Geschäft usw. basieren, um Fehlerbehebungen stärker zu priorisieren.

Noch einen Schritt weiter geht Parasoft mit der Artificial Intelligence (AI) seiner SAST-Lösung: Sie identifiziert Hotspots in der Codebasis, und maschinelles Lernen (ML) ermöglicht eine einfache Vorhersage und Priorisierung der Ergebnisse, damit sich die Entwickler auf die relevanten Aufgaben konzentrieren können. Die Lösung bietet einen vollständigen Überblick über die SAST-Adoption, Risikobewertung und Compliance-Berichte und liefert Entwicklern, Managern und Sicherheitsexperten die Antworten, die sie benötigen, um qualitativ hochwertige und sichere Software zu erstellen und zu liefern.

“Wir sind stolz darauf, dass wir in diese wichtige Bewertung der Top-Anbieter in der Branche aufgenommen wurden. Wir sehen unsere Position in diesem Bericht in Kombination mit unserer Position als Marktführer im “Forrester Wave™: Continuous Functional Test Automation Suites, Q2 2020″ Bericht als Bestätigung unseres Engagements, unseren Kunden ein neues Niveau an kontinuierlicher Qualität, Compliance und Sicherheit ihrer Software zu ermöglichen”, so Elizabeth Kolawa, President und CEO von Parasoft.

Parasoft, seit 1987 führend bei Automated Software Testing, liefert innovative Tools, die zeitaufwändige Tests automatisieren und dem Management die intelligente Analytik für die Konzentration auf das Wesentliche zur Verfügung stellen. Die Technologien von Parasoft verringern den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Ablieferung sicherer, zuverlässiger und konformer Software durch die Integration von statischer Analyse und Laufzeit-Analyse, Modul-, Funktions-, API-Tests und UI-Tests mit Selenium sowie Service-Virtualisierung. Parasoft unterstützt Software-Unternehmen bei der Entwicklung und dem Deployment von Applikationen auf dem Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt. Mit seinen Testwerkzeugen für Entwickler, seinen Report- und Analyse-Werkzeugen für Manager und seinen Dashboard-Lösungen für Führungskräfte gibt Parasoft Organisationen die Möglichkeit, die strategisch wichtigsten Entwicklungs-Initiativen von heute (Agile, Continuous Testing, DevOps und Security) erfolgreich umzusetzen.

