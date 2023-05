Parasoft: JTest Release 2023.1

KI-gestützte Java-Testlösung steigert Produktivität und verbessert Codequalität

Monrovia (USA)/Berlin – 17. Mai 2023 – Parasoft, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für das automatisierte Testen von Software, kündigt das neueste Release 2023.1 von Parasoft Jtest und DTP an. Die Java-Entwickler-Testproduktivitätslösung vereinfacht die Arbeitsabläufe, verbessert die IDE-Integration und steigert die Entwicklerproduktivität. DevOps-Manager profitieren von Parasofts KI-gestützten JUnit-Testfunktionen, mit denen Entwickler Probleme schneller finden und beheben können, so dass ihnen mehr Zeit für Innovationen bleibt.

Mit den IDE-Erweiterungen für KI-gestützte JUnit-Tests bietet Parasofts Testproduktivitätslösung für Java-Entwickler eine umfassende Suite an automatisierten Testfunktionen. Die neue Version 2023.1 von Jtest enthält eine Einbindung in die VS Code IDE, die eine bessere Sicht auf die Ergebnisse der statischen Analyse und der Codeabdeckung ermöglicht. Entwickler können zudem automatisch neue Unit-Tests für geänderten Code erstellen und die ausgeführten Tests in ihrer Eclipse- und IntelliJ-IDE-Umgebung einsehen. QA-Teams können die Java-Codeabdeckung ohne Zugriff auf den Quellcode erfassen und messen, während Entwicklungsmanager mit einem neuen Portfolio-Abdeckungs-Widget im Reporting-Dashboard einen ganzheitlichen Überblick über die Codequalität der gesamten Anwendung erhalten.

Die Lösung Jtest von Parasoft ermöglicht es Entwicklern, qualitativ hochwertige Software pünktlich und innerhalb des Budgets zu liefern. So konnte ein Kunde die Ausführungszeit für Regressionstests in seiner CI/CD-Pipeline um 90% reduzieren, indem er die KI von Jtest nutzte, um geänderten Code zu erkennen und nur die von den Änderungen betroffen Tests auszuführen.

„Wir fügen unseren Tools laufend Funktionen hinzu, die unsere Entwickler selbst nutzen wollen. Oft nehmen Entwickler Codeänderungen vor und müssen Unit-Tests schreiben, um diese Änderungen abzudecken. Mit der neuen Version von Jtest können sie automatisch Unit-Tests für den geänderten Code direkt in der IDE erstellen. Das macht das Generieren von Unit-Tests noch effizienter, als es mit der KI-basierten Unit-Test-Erstellung von Parasoft Jtest ohnehin schon war“, sagt Nathan Jakubiak, Senior Director of Development bei Parasoft.

„Der Einsatz von Parasoft Jtest führt zu immer weniger Fehler in der Code-Basis, weil die Entwickler lernen, wie man besseres Java schreibt“, so der leitende Projektingenieur eines führenden Finanzdienstleisters und Parasoft-Kunden.

Interessenten an der Parasoft-Lösung Jtest und DTP V2023.1 erfahren Details im Webinar am 24.5. um 18:00 MEZ: „Make Your Java Dev Team More Productive With AI-Led Unit Testing“. Anmeldung hier.

Unternehmen haben die Möglichkeit, den Reifegrad ihrer Unit-Tests mit dem Bewertungsleitfaden von Parasoft zu bewerten oder eine kostenlose 14-tägige Testversion herunterzuladen.

Parasoft unterstützt Unternehmen bei der kontinuierlichen Bereitstellung qualitativ hochwertiger Software mit seiner marktbewährten, integrierten Suite von automatisierten Softwaretest-Tools. Die Technologien von Parasoft unterstützen den Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt und reduzieren den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und konformer Software, indem sie alles von der tiefen Code-Analyse und Unit-Tests bis hin zu Web-UI- und API-Tests sowie Service-Virtualisierung und vollständiger Codeabdeckung in die Delivery-Pipeline integrieren. Das preisgekrönte Reporting- und Analyse-Dashboard von Parasoft bietet einen zentralen Überblick über die Qualität und ermöglicht es Unternehmen, mit Zuversicht zu liefern und in den strategisch wichtigsten Ökosystemen und Entwicklungsinitiativen von heute – Cybersicherheit, sicherheitskritisch, Agile, DevOps und kontinuierliche Tests – erfolgreich zu sein.

