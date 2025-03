Parasoft Innovation: GenAI-Integration mit Microsoft VS Code

Erstvorstellung auf embedded world Nürnberg – Weitere Aktivitäten von Parasoft

Highlights von Parasoft auf der embedded world:

-Neuer GenAI Agent schlägt Codekorrekturen direkt im Microsoft VS Code Editor vor

-Wachsende Akzeptanz von Parasofts C/C++test CT, der Softwaretestlösung für die Automatisierung im großen Maßstab

-embedded world: C/C++test für den embedded award nominiert; drei Vorträge auf der embedded world Conference

Monrovia (USA)/Berlin – März 2025 – Parasoft, ein weltweit führender Anbieter von KI-automatisierten Software-Testlösungen, präsentiert auf der embedded world am Stand 4-318 seine Produktinnovationen, darunter die GenAI-Integration mit Microsoft Visual Studio Code (VS Code). Sie optimiert die Testautomatisierung sicherheitskritischer Anwendungen und reduziert gleichzeitig Entwicklungszeit, Kosten und Risiken.

„Embedded Systeme müssen immer höhere Anforderungen an Sicherheit und Effizienz einhalten. Deshalb setzen wir bei Parasoft weiterhin auf unseren bewährten Ansatz der KI-gesteuerten Automatisierung, um die Software-Entwicklung zu vereinfachen und gleichzeitig die Konformität zu erleichtern“, sagt Igor Kirilenko, Chief Product Officer bei Parasoft. „Unsere Integration mit VS Code über den GenAI-Agenten bietet Entwicklern beispielsweise Unterstützung bei der Behebung von Verstößen gegen die statische Analyse, um qualitativ hochwertigeren Code zu erstellen.“

Wenn es um Sicherheit und Zuverlässigkeit geht, sind die Lösungen von Parasoft führend. So wurde C/C++test für den diesjährigen embedded award in der Kategorie Software nominiert. Mit KI-basierter Argumentation und speziell entwickelten Eingabeaufforderungen bietet die Softwaretest-Lösung ein einzigartiges Maß an Genauigkeit und Vollständigkeit.

VS Code-Verletzungen intelligenter und schneller beheben:

Der GenAI Agent für VS Code bietet C/C++ Entwicklern eine weitere intelligente Ebene, um Code-Verletzungen in Microsoft Visual Studio Code, einer der weltweit populärsten integrierten Entwicklungsumgebungen (IDEs), schneller zu beheben. Der Agent ist in Microsoft Copilot integriert und arbeitet mit dem statischen Analysetool von Parasoft zusammen. Er analysiert Softwarecode auf Verstöße und liefert anschließend detaillierte Problembeschreibungen auf der Grundlage spezifischer Geschäftsanforderungen, bewährter Vorgehensweisen der Branche und Konformitätsstandards wie MISRA und CWE Top 25.

Neben der genauen Lokalisierung des Verstoßes und der Empfehlung regelbasierter Lösungen schlägt diese neueste Parasoft-Erweiterung auch automatische Code-Korrekturen vor. Alle mit diesem geschlossenen Workflow verbundenen Aktionen finden innerhalb der IDE statt, wodurch mühsame und zeitraubende Zwischenschritte und Kontextwechsel entfallen.

Die Ergebnisse ermöglichen es Entwicklern, Code von hoher Qualität direkt an der Quelle zu erstellen und gleichtzeitig die Entwicklungszeit um bis zu 30% zu verkürzen. Der neue GenAI Agent von Parasoft ist ab sofort verfügbar und befindet sich in der Pilotphase bei Top-Kunden darunter ein großer Automobilhersteller und ein multinationales Unternehmen für Halbleiter- und Telekommunikationsausrüstung.

Wachsende Nachfrage nach Parasoft C/C++test CT:

Seit seiner Einführung im letzten Jahr wird C/C++test CT von immer mehr Parasoft-Kunden eingesetzt, um die kontinuierliche Einhaltung von Sicherheitsstandards wie ISO 26262, DO-178C, IEC 62304, EN 50128/EN 50716 und IEC 61508 zu gewährleisten. Die Plattform wurde für die Automatisierung von Softwaretests in großem Maßstab entwickelt und trägt zum Schutz kritischer Anwendungen bei.

Kenny Austin, Chief Customer Officer bei Parasoft: „C/C++test CT von Parasoft ist ein echter Game-Changer für Kunden in sicherheitsrelevanten Branchen, da es ihnen ermöglicht, strenge Industriestandards zu erfüllen, CI-Pipelines zu beschleunigen und Testlösungen zu optimieren.“

Open-Source-Framework-Zertifizierung:

Parasoft senkt auch die großen Hürden für Entwickler sicherheitskritischer Anwendungen, indem es eine entscheidende Lücke zwischen Open-Source-Testframeworks und Zertifizierungsanforderungen schließt.

Präsentationen auf der embedded world Conference:

Experten von Parasoft geben in informativen Vorträgen auf der embedded world Conference 2025 pragmatische Ratschläge:

-Gewährleistung der Sicherheit in KI/ML-getriebenen Embedded Systemen. Session 5.5: KI-Algorithmen.

Mittwoch, 12. März: 13:15 – 13:45 Uhr; präsentiert von Ricardo Camacho, Direktor, Software Safety & Security.

-Überwinden von Herausforderungen bei der Bereitstellung von GoogleTest Unit Test Frameworks für die Konformität von C/C++ Embedded Software. Session 5.15: Testautomatisierung.

Mittwoch, 12. März, 15:00 – 15:30 Uhr; präsentiert von Miroslaw Zielinski, Direktor Produktmanagement.

-Mit KI-gestützter statischer Analyse die Einhaltung von Programmierstandards beschleunigen. Session 5.9: Wie kann KI in der Entwicklung eingesetzt werden?

Donnerstag, 13. März, 15.30 – 16.00 Uhr; präsentiert von Arthur Hicken, Senior Evangelist.

