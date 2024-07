Parasoft ernennt Joanna Schloss zur CMO

Joanna Schloss wird Parasofts Marktstrategie und kundenorientierte Innovationsinitiative optimieren

Monrovia (USA)/Berlin – Juli 2024 – Parasoft, ein weltweit führender Anbieter von Softwaretest- und Qualitätslösungen, ernennt Joanna Schloss zur neuen Chief Marketing Officer (CMO) des Unternehmens. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Durchführung von transformativem Wachstum, sowohl für Global 500-Unternehmen als auch für Start-ups, bringt Schloss eine Fülle von Fachwissen und eine nachweisliche Erfolgsbilanz in ihre neue Rolle ein.

Als CMO wird Schloss das globale Marketingteam von Parasoft leiten und die nächste Phase des schnellen Wachstums des Unternehmens vorantreiben. Sie wird maßgeblich an der Gestaltung einer erweiterten Go-to-Market-Strategie beteiligt sein, die darauf abzielt, Produktinnovationen zu präsentieren, das Marktbewusstsein zu erhöhen und die Kundenbindung zu vertiefen. Ihre Führungsrolle wird entscheidend sein, um die Erschließung neuer Märkte voranzutreiben und daraus entstehende Chancen zu nutzen.

„Im Herzen bin ich ein Technologie-Enthusiast. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Kunden und Kollegen, um richtungsweisende Innovationen auf den Markt zu bringen. Parasofts Engagement für sichere, zuverlässige und zielorientierte Produkte löst kritische geschäftliche Herausforderungen und fördert eine echte Loyalität der Kundenbasis“, so Schloss. „Der innovative Ansatz von Parasoft, KI in die Plattform zu integrieren, positioniert das Unternehmen optimal, um die Branche in ein neues Zeitalter der Automatisierung zu führen. Ich freue mich sehr, Teil dieses Teams zu sein und die Entwicklung des Marktes für generative KI-Automatisierungstests für Entwickler, Tester und Betreiber anzuführen. Gemeinsam wollen wir die nächste Ära der Softwareentwicklung einläuten.“

Mit bedeutenden Erfolgen in den Bereichen Testing, KI, Big Data-Analytics und Open Source-Technologien hat Schloss eine Vielzahl von Produkten für große und kleine Unternehmen auf den Markt gebracht. Ihr tiefes Verständnis der Marktdynamik und Kundenbedürfnisse bilden eine ideale Ausgangposition, um die Marktpräsenz von Parasoft zu erhöhen und das Wachstum voranzutreiben. Zuvor leitete sie bei SmartBear das Produktmarketing, Developer Relations sowie Open Source-Initiativen. Dort präzisierte sie ihre Strategie, um technologischen Innovationen zum Durchbruch zu verhelfen. Davor war sie über vier Jahre bei Dell, wo sie ein Team aufbaute, das sich auf Data Insights und Aufbau einer Community konzentrierte.

„Wir sind hoch erfreut, Joanna im Parasoft-Team willkommen zu heißen“, sagt Elizabeth Kolawa, CEO von Parasoft. „Ihre umfassende Erfahrung und ihr strategischer Weitblick machen sie zur idealen Besetzung für die Leitung unserer Marketingaktivitäten, da wir unsere Marktpräsenz weiter ausbauen und weiterentwickeln wollen. Wir freuen uns auf die Impulse, die sie für unser Wachstum und unseren Erfolg geben wird.“

Weitere Informationen über Joanna Schloss und das Führungsteam von Parasoft sind auf der Leadership-Seite des Unternehmens verfügbar.

Parasoft unterstützt Unternehmen mit seiner KI-basierten Software-Testplattform und automatisierten Testlösungen dabei, kontinuierlich qualitativ hochwertige Software zu liefern. Die bewährten Technologien von Parasoft, die den Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt unterstützen, reduzieren den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und konformer Software, indem sie alles in die Auslieferungspipeline integrieren, von tiefer Codeanalyse und Unit-Tests bis hin zu Web-UI- und API-Tests sowie Service-Virtualisierung und vollständiger Codeabdeckung. Das preisgekrönte Reporting- und Analyse-Dashboard von Parasoft bietet einen zentralen Überblick über die Qualität und ermöglicht es Unternehmen, mit Zuversicht zu liefern und in den strategisch wichtigsten Ökosystemen und Entwicklungsinitiativen von heute erfolgreich zu sein: Security, Safety-Critical, Agile, DevOps und Continuous Testing.

Firmenkontakt

Parasoft Corp.

Dirk Giesen

E. Huntington Drive 101

91016 Monrovia, CA

001 (626) 256-3680



http://www.parasoft.com

Pressekontakt

Agentur Lorenzoni GmbH, Public Relations

Beate Lorenzoni

Landshuter Straße 29

85435 Erding

+49 8122 559 17-0



http://www.lorenzoni.de

Bildquelle: Parasoft