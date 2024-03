Parasoft auf der embedded world: Halle 4/318

Hochentwickelte Software-Testautomatisierungslösungen

Monrovia (USA)/Berlin – März 2024 – Parasoft, führender Anbieter von automatisierten Softwaretests, präsentiert auf der embedded world (Stand 4-318) weitreichende Möglichkeiten zur Automatisierung von Softwaretests und zeigt, wie man die Einhaltung von Standards, Codesicherheit und Cybersecurity in agilen und DevOps-Umgebungen erreichen kann. Zu den Zielmärkten zählen die Automobil-, Industrieautomatisierungs-, Medizin-, Luft- und Raumfahrt- sowie die Bahnindustrie. Neu ist die Version 2023.2 von C/C++test, die sicherstellt, dass der C++17-Code dem MISRA C++ 2023 Standard entspricht.

Mit Fokus auf modernen Softwaretests in agilen DevOps-Workflows integrieren sich die Lösungen von Parasoft nahtlos in CI/CD-Pipelines und wenden KI und Maschinelles Lernen auf die statische Analyse an, um die Effizienz zu steigern. Dadurch können Fehler schon früher im Softwareentwicklungszyklus erkannt werden, zudem wird die Einhaltung von Industriestandards wie u.a. ISO 26262, DO-178C, IEC 62304, IEC 61508 und EN 50128 automatisch durchgesetzt. Die Automatisierung von Unit-Tests und Code Coverage erzielt höhere Produktivität. Zusätzlich zur vollständigen Unterstützung der Programmierstandards für MISRA C 2023, MISRA C++ 2023, CERT C/C++ und anderen bieten die Parasoft Lösungen ein innovative Konzept für Compliance-Reporting und Risikobewertung.

Parasoft unterstützt Unternehmen mit seiner KI-basierten Software-Testplattform und automatisierten Testlösungen dabei, kontinuierlich qualitativ hochwertige Software zu liefern. Die bewährten Technologien von Parasoft, die den Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt unterstützen, reduzieren den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und konformer Software, indem sie alles in die Auslieferungspipeline integrieren, von tiefer Codeanalyse und Unit-Tests bis hin zu Web-UI- und API-Tests sowie Service-Virtualisierung und vollständiger Codeabdeckung. Das preisgekrönte Reporting- und Analyse-Dashboard von Parasoft bietet einen zentralen Überblick über die Qualität und ermöglicht es Unternehmen, mit Zuversicht zu liefern und in den strategisch wichtigsten Ökosystemen und Entwicklungsinitiativen von heute erfolgreich zu sein: Security, Safety-Critical, Agile, DevOps und Continuous Testing.

