Parasoft auf der embedded world: H4.378

Automates Software Testing-Experte kündigt Neue MISRA AMD4-Abdeckung an

Monrovia (USA)/Berlin – März 2022 – Parasoft, ein weltweit führender Anbieter von automatisierten Softwaretestlösungen, kündigt seine Teilnahme an der Embedded World 2023 vom 14. bis 16. März an. Am Stand 378 in Halle 4 können Besucher erste Einblicke in die Lösung Parasoft C/C++test v2023.1 gewinnen, die vollständige Unterstützung für das bevorstehende MISRA C 2012 AMD4 bietet.

Compliance-Experten beantworten Fragen der Besucher und zeigen Ort Live-Demos von Parasofts Testautomatisierungslösung C/C++test für embedded Echtzeit- und sicherheitskritischen Industrien. Bei der Präsentation der neuesten Produktfunktionen für die Automatisierung von Softwaretests haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich über die besten Praktiken beim Einsatz der folgenden Testmethoden mit Parasoft C/C++test zu informieren:

– Statische Code-Analyse

– Unit-Tests

– Code-Abdeckung

– Testen auf der Ziel-Hardware

– Testbasierte CI/CD-Workflows

– Automatisiertes Reporting und tiefgreifende Testdatenanalyse für umsetzbare Erkenntnisse

Embedded Entwicklungsteams setzen auf die Continuous Automation Testing Platform von Parasoft, da sie eine beeindruckende Auswahl an Testmethoden bietet, einschließlich der Anwendung von AI/ML verstärkter Automatisierung. Die Teams profitieren von den folgenden Vorteilen.

– Um 21-28% verkürzte durchschnittliche Zeit, die Entwickler für die Korrektur oder Unterbindung von Fehlern benötigen.

– Vereinfachte und optimierte Programmierkonformität als Ergebnis des Supports von Parasoft, der es Unternehmen ermöglicht, Branchenvorschriften zu erfüllen und mit den neuesten Konformitätsanforderungen auf dem Laufenden zu bleiben.

– Höhere Produktivität und niedrigerer Arbeitsaufwand durch die Automatisierung von Verifikationsmethoden, die in funktionalen Sicherheitsstandards wie ISO 26262, IEC 62304, DO-178C und anderen definiert sind.

„Unsere Testautomatisierungslösungen für Embedded-Entwicklungsteams liefern messbare Ergebnisse für die Produktion von sicherer und qualitativ hochwertiger Software“, so Igor Kirilenko, CPO bei Parasoft. „Wir bieten unseren Kunden nahtlose Integrationen in ihre Entwicklungs-Ökosysteme, wie Git-basierte CI/CD-Plattformen und IDEs, so dass sie ihre Verifizierungs- und Validierungsverpflichtungen leicht erfüllen können.“

Parasoft unterstützt Unternehmen bei der kontinuierlichen Bereitstellung qualitativ hochwertiger Software mit seiner marktbewährten, integrierten Suite von automatisierten Softwaretest-Tools. Die Technologien von Parasoft unterstützen den Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt und reduzieren den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und konformer Software, indem sie alles von der tiefen Code-Analyse und Unit-Tests bis hin zu Web-UI- und API-Tests sowie Service-Virtualisierung und vollständiger Codeabdeckung in die Delivery-Pipeline integrieren. Das preisgekrönte Reporting- und Analyse-Dashboard von Parasoft bietet einen zentralen Überblick über die Qualität und ermöglicht es Unternehmen, mit Zuversicht zu liefern und in den strategisch wichtigsten Ökosystemen und Entwicklungsinitiativen von heute – Cybersicherheit, sicherheitskritisch, Agile, DevOps und kontinuierliche Tests – erfolgreich zu sein.

