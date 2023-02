Páramo: hochfunktionell, nachhaltig, fair produziert

Alles ist möglich! Umweltfreundlicher, PFC-freier Wetterschutz, nachhaltig & fair produziert. Die Marke: Páramo Outdoor Clothing aus England.

Und es gibt sie doch: die fast eierlegende Wollmilchsau-Regenjacke!

– Hochfunktionell: Páramo schützt zuverlässig vor Regen und bietet gleichzeitig einen nachweislich unerreichten Feuchtigkeitstransport über einen weitaus breiteren Temperatur- & Luftfeuchtigkeitsbereich hinaus als jede Membrantechnologie.

– Umweltfreundliche Technologie: Páramo funktioniert völlig ohne Membran oder verschweißte Nähte, ist 100% recycelbar und bietet ein eigenes Recyclingprogramm an.

– Nachhaltig produziert: die PFC-freie Technologie ist sicher für Mensch und Umwelt.

– Fair produziert: als einziger Outdoorhersteller ist die Produktionsstätte von Páramo, wo 90% der Bekleidung hergestellt werden, Vollmitglied der World Fair Trade Organisation (WFTO)

– Langlebigkeit: mit regelmäßiger Pflege durch die auf die Materialtechnologie optimal abgestimmten Reinigung- & Imprägniermittel von Nikwax, Schwesterfirma von Páramo, hält diese Outdoorbekleidung ein Leben lang. Repariert werden kann der robuste Stoff bei Bedarf einfach mit Nadel & Faden, auch wenn man unterwegs ist.

Wie sieht deine eierlegende Wollmilchsau aus?

Über Páramo

Páramo ist eine britische Outdoor-Bekleidungsmarke, die 1992 von Nick Brown, Gründer des Imprägniermittelherstellers Nikwax®, ins Leben gerufen wurde. Páramo verwendet die einzigartigen, direktionalen Textilien von Nikwax®, die ein optimales Feuchtigkeitsmanagement für eine Vielzahl von Outdoor Aktivitäten bieten. Dank cleverem Design und bewährter Funktionalität ist Páramo die bevorzugte Bekleidungsmarke von britischen Bergrettungsmannschaften und Polarforschungsteams, darunter die British Antarctic Survey. Páramo war die erste Outdoor Marke, die sich der Greenpeace Detox-Kampagne verpflichtet hat und damit in der gesamten Lieferkette garantiert PFC-frei produziert. Zudem produziert Páramo seit Unternehmensgründung in Zusammenarbeit mit der Miquelina Stiftung in Kolumbien, die sozial gefährdete Frauen im Bürgerkriegsland durch soziales Unternehmertum fördert. Die Stiftung wurde im Januar 2017 vollständiges Mitglied der World Fair Trade Organization.

www.paramo-clothing.com

Bildquelle: @Páramo Clothing Ltd.