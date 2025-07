Paradigmenwechsel – Zertifiziertes Qualitätsmanagement in der Sozialbranche

Die flink + fleißig GmbH wurde nach DIN ISO 9001 zertifiziert

Reutlingen. Betzingen. Die gesetzlichen und regionalen Anforderungen im Sozialbereich an die Qualitätsprozesse der sozialen Organisationen sind je nach Leistungsbereich unterschiedlich. Bereits heute sind die Träger der öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe laut Sozialgesetzbuch bereits verpflichtet, Qualitätsentwicklungsvereinbarungen zu treffen, die die Qualität der angebotenen Leistungen beschreiben. Eine hohe Qualität im Umgang mit Menschen und Kunden, ist dem Dienstleistungsunternehmen flink + fleißig GmbH schon lange ein wichtiges Ziel. Jetzt setzt das Führungsteam erneut neue Maßstäbe im sozialen Bereich. Mit der zukunftsorientierten Einführung eines digitalisierten Qualitätsmanagement-Systems (QMS) und der erfolgten Zertifizierung nach DIN ISO 9001, ist das Dienstleistungsunternehmen erneut Pionier der Branche. Die Investition von circa 80.000 Euro für das Einführungsprojekt zahlt sich jedoch bereits aus.

In vielen Zweigen der Sozialbranche ist ein Qualitätsmanagement gesetzlich vorgeschrieben, wobei die Anforderungen je nach Tätigkeitsfeld variieren. Während heute bereits in einigen Bereichen eine Zertifizierung der Qualitätsprozesse erforderlich ist, reicht in anderen ein dokumentiertes einfaches Qualitätsmanagement aus. Doch eines ist bereits jetzt klar, die Anforderungen im Markt und seitens des Gesetzgebers werden weiter steigen.

Das Thema Qualität wurde durch die Geschäftsführung der flink + fleißig GmbH vorausschauend aufgegriffen. Bereits vor mehr als fünfzehn Jahren wurden digitale Akten und ein Planungsprogramm eingeführt. 2020 startete die Geschäftsführerin und Alleingesellschafterin Alexandra Mollenkopf ein Qualitätsmanagement-Projekt. Eigens dafür wurde die Funktion einer verantwortlichen Qualitätsmanagerin in Vollzeit geschaffen und begonnen, eine zentrale Dokumentation und Standardisierung der Prozesse einzuführen.

Sabine Siegel treibt als Qualitätsverantwortliche seitdem das Thema voran. Zwischenzeitlich wurden so viele weitere relevante Prozesse dokumentiert und in das QM-System integriert und optimiert. Heute werden die Arbeitsabläufe im Führungsteam durch eine systematische Herangehensweise auf Risiken, Stärken und Chancen analysiert. Prozesse und Dienstanweisungen können so einfacher verbessert und weiter standardisiert werden – was zu einer stetig hohen Qualität der Dienstleistungen führt.

Mit externer Unterstützung durch die Keil GmbH, wurde im letzten Jahr dann die Zertifizierung nach der DIN-Norm ISO 9001 vorbereitet. Im Rahmen des erfolgreich abgeschlossenen Zertifizierungsprozesses, führte das Betzinger Dienstleistungsunternehmen auch ein neues hauseigenes Controlling und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess ein. Schon vorher diente das QM-System zur Weiterentwicklung der Abläufe und zur Dokumentation der Qualität. Durch entsprechende Datenanalyse, Mitarbeiter- und Kundenfeedbacks, werden jetzt regelmäßig Projektziele für die Zukunft definiert. Im Betzinger Unternehmen wird das QM-System sichtlich mit Leben gefüllt.

„Die Einführungsphase hatte bereits einen sehr positiven Einfluss auf unsere Unternehmensentwicklung und -kultur. Durch das sensible Projektmanagement und die Integration der Mitarbeiter, stieg die Motivation und das Qualitäts-Selbstverständnis unserer bald 150 Mitarbeiter“, so die Geschäftsführerin Alexandra Mollenkopf“. Und ergänzt: „Wir stellen fest, dass nicht nur die sozialen Rahmenbedingungen, beispielsweise unsere variablen Arbeitszeiten und tarifliche Entlohnung, sondern auch unsere aktiv gelebte Qualität und modernen Arbeitsmittel, unsere Attraktivität als Arbeitgeber für Fachkräfte erhöht“.

Heute steht den Mitarbeitern eine hauseigene Applikation zur Verfügung, in der von Arbeits- und Tourenplänen, Kundenfall- und Kontaktdaten, über die Erfassung der Arbeitsdaten und internen Feedbackfunktionen, bis hin zu hauseigenen Unternehmensinformationen und Chats, alles Notwendige für das Team mobil verfügbar ist. Und das flink + fleißig GmbH Führungsteam bleibt nicht stehen. Im nächsten Schritt soll das QMS in die vorhandene Applikation integriert werden. Zusätzlich wird ein neues Softwaremodul die eigene Wissensdatenbank ergänzen. Die Dokumentation, der Zugriff und die Nutzung für alle Mitarbeiter soll so noch weiter vereinfacht werden.

„Ein modernes zertifiziertes Qualitätsmanagement steigert so nicht nur die Produktivität und Glaubwürdigkeit, sondern entwickelt sich bereits zu einem wichtigen Schlüssel für die zukünftigen Marktanforderungen und die Wettbewerbsfähigkeit im Sozialbereich“, so Alexandra Mollenkopf.

Sicher ist, das Führungsteam will weiter Impulsgeber im Sozialbereich bleiben „Wir planen das Thema „Klimawandel“ auf unsere Agenda zu setzen. Dieses Jahr starten wir eine unternehmensinterne Analyse, um dem Klimawandel entgegenzuwirken.“, so Alexandra Mollenkopf. „Wir zielen damit schon heute auf einen weiteren Baustein in unserem Qualitätsmanagement und leben im Leitungsteam unsere werteorientierte Unternehmensführung vor“.

Weitere Informationen finden Sie auf der neuen Homepage: www.flink-fleissig.de

Seit 1998 besteht das Unternehmen flink + fleißig GmbH als anerkanntes Unternehmen für haushaltsnahe Dienstleistungen, Familienpflege und Jugendhilfe. Die flink + fleißig GmbH ist ein Schwesterunternehmen zu dem seit 1997 bestehenden Pflegedienst A.i.P. – Ambulante und individuelle Pflege GmbH. Beide Unternehmen werden eigenständig geführt.

